FİNANS

Kurban Bayramı'na doğru

FİNANS HABERLERİ  | 20.08.2018 12:20 | Son Güncelleme

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu: - "Kurban Bayramı, paylaşmayı, kardeşliği, dayanışmayı anlatır. Özünde sevgi ve huzur vardır. Bizim de en büyük zenginliğimiz sevgidir" - TÜRMOB Genel Başkanı Masis Yontan: - "Bu kutsal günleri, dargınlıkların ve kırgınlıkların unutulması, köklü dostlukların kurulması yönünden fırsat olarak görmeliyiz"

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Kurban Bayramı, paylaşmayı, kardeşliği, dayanışmayı anlatır. Özünde sevgi ve huzur vardır. Bizim de en büyük zenginliğimiz sevgidir." dedi.

Hisarcıklıoğlu, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, bayramların sevgi, kardeşlik ve paylaşmanın ön plana çıktığı çok özel günler olduğunu ifade etti.

Türk iş dünyası adına, tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutladığını belirten Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:

"Dayanışma ve kardeşlik duygularını büyütmek için vesile olan bayramlar, iyiliklerin kötülüğü, barışın savaşı, doğrunun yanlışı, sevginin nefreti yeneceğine olan inancın kutlamasıdır. 'İnsanların en hayırlısı, insana faydalı olandır' anlayışını şiar edinmiş bir toplumun mensupları olarak, yardımlaşma ve dayanışmanın getirdiği güzelliğin ve güç birliğinin daima farkında olmak zorundayız. Toplumları güçlü kılan, fertlerini bir arada tutan bağlarının sağlamlığıdır. Bu bağları sağlam kılan da şüphesiz insanların birbirine karşı hoşgörü içerisinde olması, kederde ve sevinçte paylaşımcı olması, birbirini sevmekten asla vazgeçmemesidir. Kurban Bayramı, paylaşmayı, kardeşliği, dayanışmayı anlatır. Özünde sevgi ve huzur vardır. Bizim de en büyük zenginliğimiz sevgidir."

- "Bayramlar yalnızca tatil bağlamında değerlendirilmemeli"

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirleri Odaları Birliği (TÜRMOB) Genel Başkanı Masis Yontan da bayramların toplumsal dayanışma ve yardımlaşmadaki önemine işaret ederek, "Toplumsal bilincin gelişmesine, ulusal değerlerin güçlenmesine, birlikteliğin, kardeşliğin ve sevginin yaşanarak ve paylaşılarak yerleşmesine aracılık etmesi, bayramları tüm toplumlar için özel kılmaktadır. Bayramları yalnızca tatil bağlamında değerlendirerek anlamından uzaklaştırmak yerine, getirdiği tüm güzellikleri yaşayarak, bu kutsal günleri, dargınlıkların ve kırgınlıkların unutulması, köklü dostlukların kurulması yönünden fırsat olarak görmeliyiz. Bayramların getirdiği manevi ortamın değerini iyi bilmeli, umut ve sevgiyle yarınlara hazırlanmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
kurban bayramı Rifat Hisarcıklıoğlu TOBB

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