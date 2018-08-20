Kurban Bayramı'na doğru

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, bayramlarda birlik ve beraberliğin daha fazla önem kazandığını belirterek, "Ülkemizin menfaati ve geleceği için canla başla çalışmaya, üretimi, ihracatı, istihdamı artırıcı faaliyetlerde bulunmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Pekcan, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, vatandaşlar arasındaki sevgi, saygı, kardeşlik bağlarını güçlendiren, dayanışmayı ve paylaşmayı pekiştiren bayramlarda birlik ve beraberliğin daha fazla önem kazandığını ifade etti.

Tüm vatandaşların huzur, sağlık, afiyet içinde bir bayram geçirmesi temennisinde bulunan Pekcan, şunları kaydetti:

"İsimleri ve oyunları değişen ancak hedefi hep aziz vatanımızın birlik ve bütünlüğü olan mihrakların bugünkü en önemli aracı olan ekonomik savaştan ülkemizin daha da güçlenerek çıkacağından hiç şüphe duymuyoruz.

Tarihten aldığımız güç, sarsılmaz inancımız ve vatan sevgimiz, bugünkü çalışma azmimizle birleştiğinde milletimizin üzerinden gelemeyeceği hiçbir zorluk bulunmamaktadır.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bizler daima ülkemizin menfaati ve geleceği için canla başla çalışmaya, üretimi, ihracatı, istihdamı artırıcı faaliyetlerde bulunmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle aziz milletimizin ve İslam aleminin Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum."

