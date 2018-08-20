FİNANS

Kurban Bayramı'na doğru

FİNANS HABERLERİ  | 20.08.2018 14:33 | Son Güncelleme

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: - "Ülkemizin menfaati ve geleceği için canla başla çalışmaya, üretimi, ihracatı, istihdamı artırıcı faaliyetlerde bulunmaya devam edeceğiz"

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, bayramlarda birlik ve beraberliğin daha fazla önem kazandığını belirterek, "Ülkemizin menfaati ve geleceği için canla başla çalışmaya, üretimi, ihracatı, istihdamı artırıcı faaliyetlerde bulunmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Pekcan, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, vatandaşlar arasındaki sevgi, saygı, kardeşlik bağlarını güçlendiren, dayanışmayı ve paylaşmayı pekiştiren bayramlarda birlik ve beraberliğin daha fazla önem kazandığını ifade etti.

Tüm vatandaşların huzur, sağlık, afiyet içinde bir bayram geçirmesi temennisinde bulunan Pekcan, şunları kaydetti:

"İsimleri ve oyunları değişen ancak hedefi hep aziz vatanımızın birlik ve bütünlüğü olan mihrakların bugünkü en önemli aracı olan ekonomik savaştan ülkemizin daha da güçlenerek çıkacağından hiç şüphe duymuyoruz.
Tarihten aldığımız güç, sarsılmaz inancımız ve vatan sevgimiz, bugünkü çalışma azmimizle birleştiğinde milletimizin üzerinden gelemeyeceği hiçbir zorluk bulunmamaktadır.
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bizler daima ülkemizin menfaati ve geleceği için canla başla çalışmaya, üretimi, ihracatı, istihdamı artırıcı faaliyetlerde bulunmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle aziz milletimizin ve İslam aleminin Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum."

PARTNERZenginlerin yeni akımı! Beyinlerini donduruyorlarZenginlerin yeni akımı! Beyinlerini donduruyorlar
Lavanta balının kilosu 250 liraLavanta balının kilosu 250 lira
Ali Serim: Yapısal reformların tam zamanıdırAli Serim: Yapısal reformların tam zamanıdır
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kurban bayramı Ruhsar Pekcan Ticaret Bakanı

En Çok Okunan Haberler

ABD Büyükelçiliğine silahlı saldırı!

ABD Büyükelçiliğine silahlı saldırı!

Mehmet Barlas: ABD bir ülkeyle savaşmaya karar verdiğinde eşcinsel bombası atmayı planlar!

Mehmet Barlas: ABD bir ülkeyle savaşmaya karar verdiğinde eşcinsel bombası atmayı planlar!

Türkiye ve Katar arasında anlaşma sağlandı! 15 milyar dolarlık yatırım paketi için ilk imzalar atıldı

Türkiye ve Katar arasında anlaşma sağlandı! 15 milyar dolarlık yatırım paketi için ilk imzalar atıldı

Dolar ve Euro ne kadar? 20 Ağustos Pazartesi dövizde son durum ve dolar yorumları

Dolar ve Euro ne kadar? 20 Ağustos Pazartesi dövizde son durum ve dolar yorumları

Son dakika! Merkez Bankası'ndan Katar ile imzalanan anlaşmayla ilgili açıklama

Son dakika! Merkez Bankası'ndan Katar ile imzalanan anlaşmayla ilgili açıklama

Çeyrek ve gram altın ne kadar? 20 Ağustos güncel altın fiyatları

Çeyrek ve gram altın ne kadar? 20 Ağustos güncel altın fiyatları

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Lavanta balının kilosu 250 lira

Lavanta balının kilosu 250 lira

Ali Serim: Yapısal reformların tam zamanıdır

Ali Serim: Yapısal reformların tam zamanıdır

Pegasus yan gelirleri ile de uçtu

Pegasus yan gelirleri ile de uçtu

Hibe destekli organik çilek üretti, siparişleri yetiştiremiyor

Hibe destekli organik çilek üretti, siparişleri yetiştiremiyor

Kapıkule'de 18 kilometre TIR kuyruğu

Kapıkule'de 18 kilometre TIR kuyruğu

Afyonkarahisar'da Kurban Bayramı yoğunluğu

Afyonkarahisar'da Kurban Bayramı yoğunluğu

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.