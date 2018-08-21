Kurban Bayramı'nda baklava üretimi katlandı

İSTANBUL (AA) - EDA TOPCU – Baklava ve Tatlı Üreticileri Derneği Başkanı Mehmet Yıldırım, “Türkiye genelinde günlük ortalama bin 50 ton ile bin 100 ton arasında bir üretimimiz var. Kurban Bayramı'nda bu, üç-dört katına çıkıyor. Bayramda günlük üretimimiz 4-4,5 tonu buluyor." dedi.

Türkiye'de günlük bin ton civarındaki baklava üretimi Kurban Bayramı süresince üç dört katına çıkarken, baklavacıların bu bayram günlük üretimleri 4-4,5 tonu buldu.

Tüketiciler raflarda kilogramı 20 liradan başlayan fiyatlarla cevizli baklava, 30-85 lira arasında da fıstıklı baklava bulabilirken, fıstık fiyatlarının bu şekilde gitmesi durumunda baklavacılar yılsonuna kadar zam yapmayı düşünmüyor.

AA muhabirine açıklama yapan, Baklava ve Tatlı Üreticileri Derneği (BAKTAD) Başkanı Mehmet Yıldırım, Kurban Bayramı'nda da tüketicilerin, bayramların gözdesi olan baklavadan vazgeçmediklerini söyledi.

Bayram öncesi ve sırasında oldukça yoğun bir tüketici talebi ile karşı karşıya olduklarını bildiren Yıldırım, şunları söyledi: