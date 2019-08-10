FİNANS

"Kurban derilerini ekonomiye kazandıralım"

FİNANS HABERLERİ  | 10.08.2019 11:00 | Son Güncelleme

Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Zandar: - "Kurbanlık hayvanların uygun şartlarda kesilmesi, yüzüm işlemlerinin doğru şartlarda yapılması ve uygun şartlarda saklanması, ekonomimize milyonlarca lira kazandıracak veya kaybettirecek kadar önem taşımaktadır"

İZMİR (AA) - Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Zandar, "Kurbanlık hayvanların uygun şartlarda kesilmesi, yüzüm işlemlerinin doğru şartlarda yapılması ve uygun şartlarda saklanması, ekonomimize milyonlarca lira kazandıracak veya kaybettirecek kadar önem taşımaktadır." dedi.

Zandar, yaptığı yazılı açıklamada, yıllık 1,6 milyar dolar ihracat hacmine sahip deri sektörünün ihtiyacı olan ham derilerin önemli bölümünün kurbanlık hayvanlardan elde edildiğini belirtti.

Kurban derilerinin ekonomiye kazandırılması için vatandaşların azami özen göstermesi gerektiğini belirten Zandar, "Kurban derilerini ekonomiye kazandırmalıyız. Kurbanlık hayvanların uygun şartlarda kesilmesi, yüzüm işlemlerinin doğru şartlarda yapılması ve uygun şartlarda saklanması, ekonomimize milyonlarca lira kazandıracak veya kaybettirecek kadar önem taşımaktadır." ifadelerini kullandı.

Ham derinin çok değerli bir organik madde olduğunu vurgulayan Zandar, yüzüm işleminden sonra hava sıcaklığı nedeniyle kısa süre içinde tuzlama yapılması gerektiğini belirtti.

Yüzülen deride kalan et ve yağ parçacıklarının delik, kesik ve çizik oluşturmadan sıyrılması gerektiğine işaret eden Zandar, şunları kaydetti:

"Deride et ve yağ parçacıklarının kalması, koruma amacıyla deriye verilecek tuzun deri içerisine nüfuz etmesini engeller ve ham derinin kolaylıkla bozulmasına sebep olur. Yüzüm sonrası deriler yaklaşık 1 saat kadar serin ve hava akımı bulunan bir yerde vücut ısısının düşmesi için bekletilmelidir. Koruma amacıyla küçükbaş ham deriler için deri başına 2-3 kilogram kadar, büyükbaş ham deriler için 8-10 kilogram civarında, kalın tanecikli temiz ve kuru tuz, derinin et tarafına iyice ovularak tüm yüzeye yayılmalı ve ham derinin suyunun uzaklaşması için serin ve havadar bir yerde bekletilmelidir. Yüzülen taze ham deriler kesinlikle naylon torbalarda muhafaza edilmemelidir. Naylon torbalara konulan deriler havayla temas etmedikleri için kısa sürede bozulmaktadır. Ayrıca kesim sırasında ortaya çıkan bağırsak ve iç organlar deriyle beraber kesinlikle muhafaza edilmemelidir."

PARTNER Eski halinden eser yok! Herkes bu değişimi konuşuyor Eski halinden eser yok! Herkes bu değişimi konuşuyor
Türkiye, Global İnovasyon Endeksi’nde 49. sıraya yükseldiTürkiye, Global İnovasyon Endeksi’nde 49. sıraya yükseldi
Ziraat Katılım toplam aktifleri ikinci çeyrekte yüzde 31 arttıZiraat Katılım toplam aktifleri ikinci çeyrekte yüzde 31 arttı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu izmir kurban bayramı

En Çok Okunan Haberler

TEM otoyolunda zincirleme trafik kazası! Yaralılar var

TEM otoyolunda zincirleme trafik kazası! Yaralılar var

Adana'da korkunç olay! Pompalı tüfekle dehşet saçtı

Adana'da korkunç olay! Pompalı tüfekle dehşet saçtı

Milli Piyango ihalesinde en iyi teklif belli oldu

Milli Piyango ihalesinde en iyi teklif belli oldu

Başvuru sayısı 34 bini geçti

Başvuru sayısı 34 bini geçti

Tüpraş'tan o iddialarla ilgili açıklama

Tüpraş'tan o iddialarla ilgili açıklama

Hükümetten kamu işçilerine yeni zam teklifi

Hükümetten kamu işçilerine yeni zam teklifi

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Dolarda son durum... 19 Temmuz dolar kuru

Dolarda son durum... 19 Temmuz dolar kuru

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Emeklileri ilgilendiriyor: Kira ve yakacak yardımı...

Emeklileri ilgilendiriyor: Kira ve yakacak yardımı...

Görüşmeler sürüyor! ABD'li yatırımcılar Türkiye'ye geliyor...

Görüşmeler sürüyor! ABD'li yatırımcılar Türkiye'ye geliyor...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Türkiye, Global İnovasyon Endeksi’nde 49. sıraya yükseldi

Türkiye, Global İnovasyon Endeksi’nde 49. sıraya yükseldi

Ziraat Katılım toplam aktifleri ikinci çeyrekte yüzde 31 arttı

Ziraat Katılım toplam aktifleri ikinci çeyrekte yüzde 31 arttı

İDDMİB/Öztiryaki: İhracat yedi ayda 4.78 milyar dolara ulaştı

İDDMİB/Öztiryaki: İhracat yedi ayda 4.78 milyar dolara ulaştı

THBB/Işık: Faiz indirimi sonrasında inşaatta hareketlilik başlayacaktır

THBB/Işık: Faiz indirimi sonrasında inşaatta hareketlilik başlayacaktır

MB - Yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 14.42’ye geriledi

MB - Yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 14.42’ye geriledi

Coca-Cola’nın ikinci çeyrek net satışı yüzde 25 arttı

Coca-Cola’nın ikinci çeyrek net satışı yüzde 25 arttı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.