FİNANS

"Kurban eti kesimden sonraki gün tüketilmeli"

FİNANS HABERLERİ  | 20.08.2018 15:35 | Son Güncelleme

Ankara Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası (AVHO) Başkanı Oytun Okan Şenel: - "Kurban etinin kesimden sonraki gün tüketilecek şekilde hazırlanması daha uygun ve sağlıklıdır" - "Kurbanlık hayvanların kesimleri için öncelikli tercih, veteriner hekim kontrolü yapılan yerler olmalı"

Ankara Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası (AVHO) Başkanı Oytun Okan Şenel, kurban etinin kesimden hemen sonra tüketilmesinin doğru olmadığını belirterek, "Kurban etinin kesimden sonraki gün tüketilecek şekilde hazırlanması daha uygun ve sağlıklıdır." dedi.

Şenel, AA muhabirine kurbanlıklarla ilgili dikkat edilmesi gereken hususları anlattı.

Türkiye'de yaklaşık 1 milyon büyükbaş, 2,5 milyon küçükbaş hayvanın kesilmesinin öngörüldüğüne işaret eden Şenel, söz konusu rakamın Türkiye'de bir yıl boyunca kesilen hayvan sayısının yaklaşık dörtte biri kadar olduğunu söyledi.

Kurban Bayramı sürecindeki yoğun hayvan hareketliliğinin hastalıkların kontrolsüz yayılması riskini beraberinde getirdiğini aktaran Şenel, kurbanlık hayvanların, hayvan pazarlarından, hayvan borsalarından, İl Kurban Hizmetleri Komisyonunca belirlenen kurbanlık satış yerlerinden veya doğrudan hayvancılık işletmesinden alınması gerektiğini belirtti.

Şenel, bayram yoğunluğunun bazı yetiştiriciler tarafından kesilmeye uygun olmayan sağlıksız hayvanların elden çıkarılması için bir fırsat olarak görüldüğüne dikkati çekerek, "Veteriner hekim denetiminin bulunmadığı yerlerden hayvan satın alınmamalıdır.
Kurbanlık hayvan satın alırken büyükbaş hayvanlarda hayvanın Bakanlıkta kayıtlı olduğunu gösteren kulak küpelerinin olmasına, veteriner sağlık raporu ve hayvanların pasaportlarının olmasına,
küçükbaş hayvanlarda ise kulak küpelerinin ve veteriner sağlık raporunun olmasına dikkat edilmelidir." değerlendirmesinde bulundu.

- Kurbanlık hayvanın seçimi

Kurbanlık hayvanın seçimi konusunda hayvanın besi durumunun önemli bir gösterge olduğuna işaret eden Şenel, dişi hayvan tercih edilmemesi, bir nedenle dişi hayvan kesilecekse, gebe ya da yeni doğum yapmış olmaması gerektiğini aktardı.

Şenel, büyükbaş hayvanların en az 2, küçükbaş hayvanların en az 1 yaşında olabileceğini anımsatarak, "Hayvanın bedeninde yara ve şişlikler, yüksek ateş olmamalı, burun, göz, ağız, anüs, genital organ akıntısı ve pis kokulu ishali bulunmamalıdır. Hayvanın tüyleri karışık ve mat olmamalı, bakışları ve dış görünümü cansız olmamalı. Hayvan çevreye karşı aşırı tepkili veya çok duyarsız olmamalı, duruş ve yürüyüş bozukluğu olmamalı, eksik ya da fazla uzuv gibi yapısal bozuklukları bulunmamalıdır." ifadelerini kullandı.

- Kurban keserken dikkat edilecek hususlar

Kurbanlık hayvanların kesimleri için öncelikli tercihin, veteriner hekim kontrolü yapılan ve hijyen şartları iyi olan, Bakanlıktan ruhsat almış mezbaha ve kombinalar veya kesim için geçici olarak düzenlenen yerler olduğunu vurgulayan Şenel, kesimde dikkat edilmesi gereken önemli noktaları şöyle sıraladı:

"Kesimden 12 saat önce, kurbanlıklara yem verilmesi kesilmeli, sadece su verilmelidir.
Kesim yeri temiz olmalı ve akan su bulunmalıdır.
Kesim işlemi, mutlaka ehil bir kişi tarafından yapılmalıdır. Kesim yapan kişinin sağlıklı ve temiz olması gerekir. Elinde kesik veya yara varsa hijyenik bir eldiven kullanmalıdır.
Bıçaklar sık sık temizlenmelidir.
Doku ve organların görünümü normal değilse, şüphe edilen her durumda veteriner hekime danışılmalı, böyle bir imkan yoksa o dokular hiçbir canlının tüketimine sunulmamalıdır. Hastalıklı doku ve organların kesimi sırasında kirlenen bıçaklar dezenfekte edilmelidir.
Hayvan tutulup yatırılırken veya askıya alınırken eziyet edilmemelidir.
Kesim işlemi, askıya alarak yapılmalıdır.
İç organlar yüzme işini takiben en kısa sürede çıkarılmalıdır.
Gövde üzerinde deri parçası bırakılmamalıdır.
Kesim sırasında kan, bağırsak içeriği gibi maddelerle çevrenin kirlenmesi engellenmelidir. Kurban atıkları çevreye atılmamalı, kanalizasyon kanallarına dökülmemelidir. Çıkan atıklara çevrede yaşayan kedi köpek gibi hayvanların ulaşamayacağından emin olunmalıdır."

- Kurban etlerinin muhafazası

Şenel, kurban etlerinin, parçalar halinde temiz kaplara konulması ve güneş görmeyen serin bir yerde 5-6 saat kadar bekletilerek etin sıcaklığının düşmesi sağlandıktan sonra buzdolabına kaldırılması gerektiğini söyledi.

Kurbanlık etin dayanma süresinin normal buzdolabı koşullarında 5-6 gün olduğunu aktaran Şenel, şöyle konuştu:

"Bu süre kıymada genellikle 3 gündür. Daha uzun süreli muhafaza düşünülüyorsa etler dinlendirilip soğutulduktan sonra derin dondurucuda -18 derecede muhafaza edilmelidir. Bayramda gelenek haline gelen uygulamalardan birisi, kesilen kurban etinin hemen tüketilmesidir. Oysa yeni kesilen kurbanın kasları, bu aşamada henüz tüketime uygun değildir. Kas dokusunun taze ete dönüşmesi 24 saat dinlendirilmesi sonrasında olur. Kurban etinin kesimden sonraki gün tüketilecek şekilde hazırlanması daha uygun ve sağlıklıdır."

PARTNERDikkat! Sosyal medyada sizi böyle kandırıyorlarDikkat! Sosyal medyada sizi böyle kandırıyorlar
Lavanta balının kilosu 250 liraLavanta balının kilosu 250 lira
Ali Serim: Yapısal reformların tam zamanıdırAli Serim: Yapısal reformların tam zamanıdır
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
AVHO kurbanlık Oytun Okan Şenel

En Çok Okunan Haberler

ABD Büyükelçiliğine silahlı saldırı!

ABD Büyükelçiliğine silahlı saldırı!

Mehmet Barlas: ABD bir ülkeyle savaşmaya karar verdiğinde eşcinsel bombası atmayı planlar!

Mehmet Barlas: ABD bir ülkeyle savaşmaya karar verdiğinde eşcinsel bombası atmayı planlar!

Almanya Maliye Bakanlığı: Türk Lirası'ndaki değer kaybı Alman ekonomisi için risk

Almanya Maliye Bakanlığı: Türk Lirası'ndaki değer kaybı Alman ekonomisi için risk

Son dakika! Merkez Bankası'ndan Katar ile imzalanan anlaşmayla ilgili açıklama

Son dakika! Merkez Bankası'ndan Katar ile imzalanan anlaşmayla ilgili açıklama

Dolar ve Euro ne kadar? 20 Ağustos Pazartesi dövizde son durum ve dolar yorumları

Dolar ve Euro ne kadar? 20 Ağustos Pazartesi dövizde son durum ve dolar yorumları

Türkiye ve Katar arasında anlaşma sağlandı! 15 milyar dolarlık yatırım paketi için ilk imzalar atıldı

Türkiye ve Katar arasında anlaşma sağlandı! 15 milyar dolarlık yatırım paketi için ilk imzalar atıldı

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

BDDK'tan bayram öncesi kur ataklarına karşı bir önlem daha

BDDK'tan bayram öncesi kur ataklarına karşı bir önlem daha

Bayram tatiline rastlayan emekli ödemeleri erkene alındı

Bayram tatiline rastlayan emekli ödemeleri erkene alındı

Katar, Türkiye'ye 15 milyar dolar yatırım yapacak

Katar, Türkiye'ye 15 milyar dolar yatırım yapacak

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'dan ABD mallarına boykot

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'dan ABD mallarına boykot

Bakan Berat Albayrak Twitter'dan duyurdu: Bu geceden itibaren aksiyon planımızı uygulamaya başladık

Bakan Berat Albayrak Twitter'dan duyurdu: Bu geceden itibaren aksiyon planımızı uygulamaya başladık

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Lavanta balının kilosu 250 lira

Lavanta balının kilosu 250 lira

Ali Serim: Yapısal reformların tam zamanıdır

Ali Serim: Yapısal reformların tam zamanıdır

Pegasus yan gelirleri ile de uçtu

Pegasus yan gelirleri ile de uçtu

Hibe destekli organik çilek üretti, siparişleri yetiştiremiyor

Hibe destekli organik çilek üretti, siparişleri yetiştiremiyor

Kapıkule'de 18 kilometre TIR kuyruğu

Kapıkule'de 18 kilometre TIR kuyruğu

Afyonkarahisar'da Kurban Bayramı yoğunluğu

Afyonkarahisar'da Kurban Bayramı yoğunluğu

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.