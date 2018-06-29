İSTANBUL, (DHA) -YAKLAŞAN Kurban Bayramı öncesinde CarrefourSA Türkiye’yi kurbanda erken rezervasyon dönemi ile tanıştırıyor. ‘Kurbanını Erken Al, Az Öde’ kampanyası kapsamında tüketiciler, 15 Temmuz’a kadar 16 kilogramlık kıvırcık koç kolisini 1190 liradan satın alabilecek.

Sabancı Holding ve Carrefour iştiraki CarrefourSA, sektörde bir ilke daha imza atıyor. Kurban Bayramı’na yaklaşık iki ay kala ‘Kurbanını Erken Al, Az Öde’ kampanyası ile kurbanda erken rezervasyon dönemi başlatan CarrefourSA’dan, 15 Temmuz tarihine kadar sipariş verenler, en az 16 kilogram kıvırcık koç kolisini 1190 TL’ye satın alabilecek. Kampanya kapsamında ödemelerini Axess Kart ile yapanlar, aynı koliyi 1140 TL liraya satın alabilecek ve 9 taksit imkânından faydalanabilecek. Aynı zamanda kurban alımlarında CarrefourSA, 3’lü içecek paketi hediye edecek.

İNTERNET SİTESİNDEN DE SİPARİŞ VEREBİLİRSİNİZ

Kampanya kapsamında hem CarrefourSA’lardan hem de İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa’daki iller için CarrefourSA’nın internet sitesi üzerinden kıvırcık koç kolisi siparişi verilebilecek. Kıvırcık koç kolisi satılamayan belirli mağazalarda karaman koç kolisi satışa sunulacak. Kampanya kapsamında marketlerden verilen sipariş Kurban Bayramı’nın 4’üncü günü teslim alınabilecek. CarrefourSA’nın internet sitesi üzerinden verilen siparişler de yine Kurban Bayramı’nın 3’üncü günü belirtilen adrese teslim edilecek.

KAYNAĞI BELLİ YÜZDE 100 YERLİ BESİ

CarrefourSA’da kurbanlık olarak satışa sunulan kaynağı belli, yüzde 100 yerli besi olan tüm küçükbaş ve büyükbaş hayvanlar, öncelikle uzman veterinerler tarafından sağlık kontrolünden geçiriliyor. Kesim işlemi ise yine alanında uzman kasaplar tarafından hijyenik koşullarda İslami usullere uygun olarak güvenilir bir şekilde gerçekleştiriliyor.

