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"Kurbanlık" bilançosu

FİNANS HABERLERİ  | 29.08.2018 11:04 | Son Güncelleme

TÜKETBİR Başkanı Bülent Tunç: - "Kurban Bayramı'nda 1 milyonun üzerinde büyükbaş ve 3 milyona yakın küçükbaş satıldı" - "Bu, 'neredeyse pazara çıkan bütün kurbanlıklar satıldı' demek oluyor, yani fiyatlar makul seviyede oluşmuş"

ANKARA (AA) MUSTAFA ÇALKAYA - Kurban Bayramı'nda 1 milyonun üzerinde büyükbaş ve 3 milyona yakın küçükbaş satıldığı bildirildi.

Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği (TÜKETBİR) Başkanı Bülent Tunç, AA muhabirine, 2016'da 924 bin büyükbaş, 2 milyon 720 bin küçükbaş, geçen yıl ise 818 bin büyükbaş ve 2 milyon 720 bin küçükbaş hayvanın Kurban Bayramı'nda kesildiğini hatırlattı.

Tunç, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin kurbanlık vasfı taşıyan 1 milyon 200 bin büyükbaş ve 3 milyon 800 bin küçükbaş hayvanın olduğunu ifade ettiğini belirterek, "Henüz resmi rakamlar açıklanmamasına karşın 1 milyonun üzerinde büyükbaş, 3 milyona yakın küçükbaş kurbanlık satıldı.Bu, 'neredeyse pazara çıkan bütün kurbanlıklar satıldı' demek oluyor, yani fiyatlar makul seviyede oluşmuş. Spekülasyon yapanların dediği gibi anormal rakamlar ortaya çıkmamıştır." dedi.

Et ve Süt Kurumunun (ESK) satılamayan kurbanlıkları aldığına dikkati çeken Tunç, kurbanlıklarını pazarlara getirip satmak isteyenlerin mağdur edilmediğini aktardı.

Kurbanlıkların satış merkezlerine nakillerinin ve yer kiralarının yüksek olduğunu belirten Tunç, belediyelerden kira miktarı konusunda duyarlı olmalarını istedi.

- ESK'ye teşekkür

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik de geçen yıla oranla hemen hemen aynı miktarda küçükbaş hayvan satıldığını söyledi. Çelik, son iki yıldır bayram tatillerinin uzun olmasından dolayı kurbanlık satışlarının beklenilenden az olduğunu dile getirdi.

Başta yem olmak üzere yetiştiricilerin maliyetlerinin arttığına işaret eden Çelik, "Girdi maliyetlerindeki artışlara rağmen hayvanların fiyatları geçen yıla göre çok fazla artış göstermedi.
Bu bayramda bin lira ile 2 bin 500 liraya kadar kurbanlık koyun ve koç alıcı buldu. Ancak bayramın üçüncü gününde fiyatlar yüzde 25 düştü." değerlendirmesinde bulundu.

Çelik, ESK'ye de satılamayan kurbanlıkları almasından dolayı teşekkür etti.

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Bülent Tunç kurban bayramı Nihat Çelik TÜDKİYEB TÜKETBİR

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