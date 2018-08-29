"Kurbanlık" bilançosu

ANKARA (AA) MUSTAFA ÇALKAYA - Kurban Bayramı'nda 1 milyonun üzerinde büyükbaş ve 3 milyona yakın küçükbaş satıldığı bildirildi.

Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği (TÜKETBİR) Başkanı Bülent Tunç, AA muhabirine, 2016'da 924 bin büyükbaş, 2 milyon 720 bin küçükbaş, geçen yıl ise 818 bin büyükbaş ve 2 milyon 720 bin küçükbaş hayvanın Kurban Bayramı'nda kesildiğini hatırlattı.

Tunç, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin kurbanlık vasfı taşıyan 1 milyon 200 bin büyükbaş ve 3 milyon 800 bin küçükbaş hayvanın olduğunu ifade ettiğini belirterek, "Henüz resmi rakamlar açıklanmamasına karşın 1 milyonun üzerinde büyükbaş, 3 milyona yakın küçükbaş kurbanlık satıldı.Bu, 'neredeyse pazara çıkan bütün kurbanlıklar satıldı' demek oluyor, yani fiyatlar makul seviyede oluşmuş. Spekülasyon yapanların dediği gibi anormal rakamlar ortaya çıkmamıştır." dedi.

Et ve Süt Kurumunun (ESK) satılamayan kurbanlıkları aldığına dikkati çeken Tunç, kurbanlıklarını pazarlara getirip satmak isteyenlerin mağdur edilmediğini aktardı.