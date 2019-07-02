FİNANS

"Kurbanlık hayvan varlığında sıkıntı yok"

FİNANS HABERLERİ  | 02.07.2019 11:37 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: - "Kurbanlık olarak ülkemizde bu yıl 1 milyon 217 bin büyükbaş, 3 milyon 895 bin ise küçükbaş hayvan var" - "Bu yıl sahip olduğumuz kurbanlık hayvan varlığı, bayramda herhangi bir sıkıntının yaşanmayacağını gösteriyor" - "Kurbanlık olarak sevk edilecek hayvanların resmi veteriner hekimler tarafından muayene ve gerekli kontrolleri yapılacak"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bu yıl 1 milyon 217 bin büyükbaş, 3 milyon 895 bin küçükbaş kurbanlık hayvan olduğunu belirterek, "Bu yıl sahip olduğumuz kurbanlık hayvan varlığı, bayramda herhangi bir sıkıntının yaşanmayacağını gösteriyor." ifadesini kullandı.

Pakdemirli yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'de geçen yıl Kurban Bayramı'nda 866 bin büyükbaş, 2 milyon 682 bin küçükbaş hayvan satışının gerçekleştiğini kaydetti.

Bu yıl 1 milyon 217 bin büyükbaş, 3 milyon 895 bin küçükbaş kurbanlık hayvan olduğuna dikkati çeken Pakdemirli, "Bu yıl sahip olduğumuz kurbanlık hayvan varlığı, bayramda herhangi bir sıkıntının yaşanmayacağını gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Pakdemirli, kurbanlık olarak sevk edilecek hayvanların resmi veteriner hekimler tarafından muayene ve gerekli kontrollerinin yapılacağına işaret ederek, "Sağlıklı bulunan hayvanlar için veteriner sağlık raporu düzenlenerek iller arası nakline müsaade edilecek. Salgın veya bulaşıcı hayvan hastalığı bulunan, kayıt altına alınmamış, kulak küpesiz ve sığır cinsi hayvanlar için pasaport, koyun keçi türü hayvanlar için ise nakil belgesi bulunmayan hayvanların sevklerine, alınıp satılmalarına, kesilmelerine hiçbir surette izin verilmeyecektir." ifadelerini kullandı.

- "Kurbanlık hayvan fiyatları takip edilecek"

Kurbanlıkların arındırılmış bölge Trakya'ya sevki sırasında da gerekli tüm kontrollerin yapılacağını aktaran Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Anadolu'da bulunan illerden hastalıklara karşı arındırılmış bölge olarak ilan edilen Trakya'ya sevk edilecek hayvanlar için de veteriner sağlık raporu düzenlenmesi gerekiyor. Trakya'ya sevk edilecek hayvanların doğumlarından itibaren işletme değiştirmemiş veya en az 3 aydır halen bulundukları işletmede barındırılmış olması gerekiyor. Hayvanlar sevk öncesinde 30 gün süre ile bir işletmede izole edilmeli, bu süre sonunda Şap Enstitüsünce yapılan 'NSP test sonuçları' negatif olmalıdır."

Pakdemirli, söz konusu şartlar sağlanmadan Anadolu'dan Trakya'ya sevk edilen hayvanlar için gerekli idari yaptırımların uygulanacağını belirterek, kurbanlık hayvan fiyatlarının sıkı şekilde takip edileceğini de vurguladı.

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