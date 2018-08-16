FİNANS

Kurbanlık satıcıları son günü bekliyor

FİNANS HABERLERİ  | 16.08.2018 12:26 | Son Güncelleme

KONYA'da yaklaşan Kurban Bayramı öncesi kentin çeşitli yerlerine kurulan kurban pazarlarına getirilen kurbanlıklar alıcı bekliyor.

Kurbanlık satıcıları son günü bekliyor

Hasan DÖNMEZ/KONYA, (DHA)- KONYA'da yaklaşan Kurban Bayramı öncesi kentin çeşitli yerlerine kurulan kurban pazarlarına getirilen kurbanlıklar alıcı bekliyor. Küçükbaş kurbanlıkların fiyatı 750 ila 1400 lira arasında değişirken, büyükbaş kurbanlıklar ise 5 bin ila 15 bin lira arasında satışa sunuldu. Besiciler, satışların son güne doğru artacağını umduklarını söyledi.
Selçuklu ilçesi Bosna Hersek Mahallesi Aliya İzzet Begoviç Cadddesi üzerinde kurulan kurban pazarında hareketlilik başladı. Pazarda, büyükbaş kurbanlıklar 5 bin ila 15 bin lira arasında, küçükbaş kurbanlıklar ise 750 ila 1400 lira arasında fiyata satılıyor.
Karapınar ilçesinden pazara büyükbaş hayvanlarını getiren İbrahim Aktaş, artan yem fiyatlarının kurbanlıklara da yansıdığını söyledi. Aktaş, "5-6 gün önce pazara geldik. Şu an satışlarımız normal ama geçen yıl gibi değil tabii ki. Çünkü yem fiyatlarına zam geldiği için önceki bayrama göre biraz pahalı ama vatandaş gelip fiyat soruyor. Hafta sonunu bekliyoruz. O zaman daha fazla bir yoğunluk olacağını düşünüyoruz. Kurban alımlarını belki de arife gününe saklıyorlar" dedi. Besicilerden Emin Yavuz ise 5 gün önce pazara geldiğini belirterek, satışlardan pek memnun olmadığını, 20 hayvandan 5 büyükbaş satabildiğini aktardı.

FOTOĞRAFLI

Kurbanlık satıcıları son günü bekliyorKurbanlık satıcıları son günü bekliyorKurbanlık satıcıları son günü bekliyorKurbanlık satıcıları son günü bekliyor

PARTNERTarih: 25 Temmuz! Uzaydan gizemli sinyal...Tarih: 25 Temmuz! Uzaydan gizemli sinyal...
Açık: Ekmeğe zam yapmadan üretime devam edeceğizAçık: Ekmeğe zam yapmadan üretime devam edeceğiz
Projelerde yerli doğaltaş kullanılması çağrısıProjelerde yerli doğaltaş kullanılması çağrısı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Telefonlarına gelen mesajı görenler şoke oldu! PKK'dan toplu SMS

Telefonlarına gelen mesajı görenler şoke oldu! PKK'dan toplu SMS

Süleyman Soylu: Bir tane alan bile...

Süleyman Soylu: Bir tane alan bile...

Benzin ve motorin fiyatlarına ÖTV zammı!

Benzin ve motorin fiyatlarına ÖTV zammı!

Ticaretin kalbi ithalatı kesti! Doğubank’ta 50 milyon dolarlık iPhone siparişi askıya alındı

Ticaretin kalbi ithalatı kesti! Doğubank’ta 50 milyon dolarlık iPhone siparişi askıya alındı

Konutta yeni kampanya bayramda sonra başlıyor

Konutta yeni kampanya bayramda sonra başlıyor

İşte en iyi yerli telefonlar ve özellikleri

İşte en iyi yerli telefonlar ve özellikleri

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Bayram tatiline rastlayan emekli ödemeleri erkene alındı

Bayram tatiline rastlayan emekli ödemeleri erkene alındı

Katar, Türkiye'ye 15 milyar dolar yatırım yapacak

Katar, Türkiye'ye 15 milyar dolar yatırım yapacak

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'dan ABD mallarına boykot

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'dan ABD mallarına boykot

Bakan Berat Albayrak Twitter'dan duyurdu: Bu geceden itibaren aksiyon planımızı uygulamaya başladık

Bakan Berat Albayrak Twitter'dan duyurdu: Bu geceden itibaren aksiyon planımızı uygulamaya başladık

IMF Başekonomisti'nden Trump'ın yaptırım kararları ile ilgili çarpıcı açıklama!

IMF Başekonomisti'nden Trump'ın yaptırım kararları ile ilgili çarpıcı açıklama!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
3 bin lira ücretli tuz toplama işine 100 müracaat

3 bin lira ücretli tuz toplama işine 100 müracaat

Kuru incirde 80 bin ton rekolte bekleniyor

Kuru incirde 80 bin ton rekolte bekleniyor

Açık: Ekmeğe zam yapmadan üretime devam edeceğiz

Açık: Ekmeğe zam yapmadan üretime devam edeceğiz

Projelerde yerli doğaltaş kullanılması çağrısı

Projelerde yerli doğaltaş kullanılması çağrısı

Antalya 8 milyon turisti geçti

Antalya 8 milyon turisti geçti

Sanayi üretimi Temmuz’da yıllık yüzde 3.2 arttı

Sanayi üretimi Temmuz’da yıllık yüzde 3.2 arttı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.