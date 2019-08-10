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Kurbanlık satış merkezlerinde yoğunluk

FİNANS HABERLERİ  | 10.08.2019 14:41 | Son Güncelleme

Konya'da kurbanlık satış merkezlerinde yoğunluk yaşanıyor - Pazara gelen vatandaşlardan Ali İhsan Küçükavcı: - "3 yıl öncesinin fiyatına mal aldık. Fiyatlar ucuz"

Konya'da kurban satış noktalarında arife günü yoğunluğu yaşanıyor.

Selçuklu Belediyesince Büyükkayacık Mahallesi'nde kurulan kurbanlık satış yerinde, çoğunluğu ilçe ve kırsal mahallelerden getirilen hayvanlar alıcılarını bekliyor.

Satış noktasında sıkı pazarlıklar yaşanıyor ancak besiciler hareketliliğin yeterli olmadığını, yine de getirdikleri malları satmayı umut ettiklerini belirtiyor.

Kurbanlık almak için pazara gelen vatandaşlardan Ali İhsan Küçükavcı da büyükbaş bir hayvan için besiciyle 5 bin liraya anlaştı.

Fiyatları geçen yıllara göre düşük bulduğunu söyleyen Küçükavcı, "3 yıl öncesinin fiyatına mal aldık. Fiyatlar ucuz. Hayvanın kilosu ve görüntüsü de gayet iyi. Nasipse 4 hisse girdik. Allah, kabul etsin." dedi.

Besici Ufuk Elmacı, Karapınar'dan 50'nin üzerinde hayvan getirdiğini belirterek, "Fiyatlar çok uygun. Her yıl buraya hayvan getiriyorum ancak bu yıl pazar zayıf. Şu ana kadar 15 mal sattım. İnşallah bugün, yarın satılır. Yem fiyatları çok yüksek. Besicilerin belini büküyor. Bunun önüne geçilmesini istiyoruz." diye konuştu.

- Pazarın gözdesi 14 bin liraya satıldı

Pazara besici Adem Yağcı tarafından getirilen simental cinsi ve 700 kilogramın üzerinde ağırlığa sahip boğa 14 bin liraya satıldı.

Besicinin "sarı kuyruk" adını verdiği hayvanı görenler, büyüklüğüyle şaşırtan boğanın fotoğrafını çekiyor.

Yağcı, pazara giren herkesin bu hayvana bakmak istediğini belirterek, "Pazarın gözdelerinden biri budur. Özel besledik. Satışından memnunuz." dedi.

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