FİNANS

Kurbanlıklar mağaralarda yetiştiriliyor

FİNANS HABERLERİ  | 22.07.2019 11:05 | Son Güncelleme

Hava sıcaklığının 45 derecelere ulaştığı Şanlıurfa'da bazı hayvan sahipleri kurbanlık hayvanları serin mağaralarda besliyor - Şanlıurfa Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Ahmet Demir: - "Yazın hayvanlar mağarada daha güzel ve kaliteli yetişiyor. Dışarıdaki sıcaklıktan hayvanlar bunalırken mağaranın içerisi buz gibi soğuk" - Besicilerden Ahmet Taşdemir: "Mağarada hayvanları beslemek daha kolay"

MEHMET FATİH ASLAN - Türkiye'nin en sıcak kentlerinin başında gelen Şanlıurfa'da kurbanlık hayvanlar sıcaktan etkilenmemeleri amacıyla serin mağaralarda beslenerek Kurban Bayramı'na hazırlanıyor.

Türkiye'nin önemli hayvancılık merkezlerinden bir olan kentte, sıcak hava tüm canlıları olumsuz etkiliyor. Temmuz ve Ağustos ayında ortalama sıcaklığın 45 derece civarında olduğu Şanlıurfa'da kimi hayvan sahipleri kurbanlıklarını birçok kapalı alana göre doğal ve serin mağaralarda besliyor.

Kentin merkez Eyyübiye ilçesindeki irili ufaklı 490 mağarada küçük ve büyükbaş kurbanlıklar özenle besleniyor.

- "Mağarada daha güzel ve kaliteli yetişiyor"

Şanlıurfa Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Ahmet Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Şanlıurfa'nın hayvancılık açısından büyük bir potansiyele sahip olduğunu söyledi.

Kendisinin de mağarada kurbanlık beslediğini belirten Demir, "Şanlıurfa, sıcak bir kent. Yazın hayvanlar mağarada daha güzel ve kaliteli yetişiyor. Dışarıdaki sıcaklıktan hayvanlar bunalırken mağaranın içerisi buz gibi soğuk. Mağaralara göre, çiftlikler bile daha sıcak oluyor." dedi.

Mağaraların serin olmasından dolayı hayvanların sıcaklıklardan etkilenmediğini vurgulayan Demir, doğal serinliğin hayvanlar üzerinde ulumlu etki bıraktığını ifade etti.

- "Her mağarada 50 hayvan besleniyor"

Demir, hayvanların mağaralarda insan gücü kullanılarak beslendiğine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Mağaradaki doğal serinlik sayesinde klima, vantilatör gibi araçlar kullanmıyoruz. Yine yemlerin karıştırılması, hayvanlara yem verilmesini elle gerçekleştiriyoruz. Hayvanları arpa, kepek, küspe, saman, buğday gibi yemlerle besliyoruz ve bakımı tamamen insanlar tarafından yapılıyor. Biraz zahmetli de olsa verdiğimiz emek bizi mutlu ediyor. Her mağarada 50 hayvan besleniyor. Burada beslenen kurbanlıklar İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere büyükşehirlere gönderiliyor."

Şanlıurfa Hayvan Pazarı Derneği Başkanı Ramazan Gül de mağaraların hayvanlar için doğal serin alanlar olması dolayısıyla besiciler tarafından tercih edildiğini belirtti.

Sıcak hava dolayısıyla hayvanların stres yaşayarak gelişiminin yavaşladığını kaydeden Gül, "Mağaralardaki serinlik hayvanların gelişimini güzel sağlıyor. Çiftliklerdeki bir hayvan 8 ayda istenilen kiloya ulaşırken mağarada beslenen bir hayvan ise yaklaşık 5 ayda istenilen kiloya geliyor. Bu yüzden mağaralar besi için daha güzel bir ortam sağlıyor." diye konuştu.

Gül, kurbanlık fiyatlarının geçen yılla yakın bir fiyatla satılacağını aktararak, toklu kurbanlıkların bin 200 ile bin 700 lira, tosunun 7 ile 15 bin lira, düvenin ise 5 ile 10 bin lira arasında satılmasını beklediklerini ifade etti.

Besicilerden Ahmet Taşdemir ise yaklaşık 15 yıldır mağaralarda hayvan beslediğini dile getirdi.

Mağarada 45 büyükbaş kurbanlık beslediğini aktaran Taşdemir, "Mağarada hayvanları beslemek daha kolay. Serin bir ortam olduğu için hayvanlar herhangi bir olumsuzluk yaşamadan besleniyor. İnşallah kurban bayramının yaklaşmasıyla hayvanları hem il içi hem de il dışı pazarlara göndereceğiz." diye konuştu.

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