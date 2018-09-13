FİNANS

Kurdaki dalgalanma ihracatçının kar marjını yüzde 30 düşürdü

FİNANS HABERLERİ  | 13.09.2018 10:32 | Son Güncelleme

TÜRKİYE'nin en önemli kesme çiçek üretim merkezi Antalya'da üretici, fiyata zam yapmadı.

Kurdaki dalgalanma ihracatçının kar marjını yüzde 30 düşürdü

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA)- TÜRKİYE'nin en önemli kesme çiçek üretim merkezi Antalya'da üretici, fiyata zam yapmadı. Dövizdeki dalgalanmayla birlikte ilaç, gübre gibi girdilerinin fiyatında artış olduğuna dikkati çeken Orta Anadolu Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı İsmail Yılmaz, “Kar marjımız yüzde 30 düştü. Girdilerimiz çok yüksek, girdiler için destek bekliyoruz" dedi.
Orta Anadolu Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı İsmail Yılmaz, kesme çiçek sektöründe üreticinin tamamına yakınının ihracatçı olduğunu belirtti. Döviz kurundaki dalgalanmayı değerlendiren Başkan Yılmaz, döviz cinsinde yatırım yapan bazı üreticilerin sıkıntı yaşadığını kaydetti. Yılmaz, üretim yapabilmek için gübre, ilaç gibi girdilere ihtiyaç duyduklarını ve bu girdilerin de dolar üzerinden fiyatlandırılması nedeniyle zorluk yaşadıklarını söyledi.
'KAR MAJIMIZ YÜZDE 30 ORANINDA DÜŞTÜ'
İhracat yaptıkları ürünlerin fiyatında bir değişme olmadığına dikkati çeken Başkan Yılmaz, 10 yıl önce sattıkları ürünün fiyatının hala aynı olduğunu söyledi. Çiçek üretmek için gerek duydukları girdilerin dolar kuru nedeniyle zamlandığını, elinde ürün bulunan tedarikçinin de satış yapmadığına değinen Başkan Yılmaz, kar marjından en az yüzde 30 feragat ettiklerini söyledi. Dövizin kurundaki dalgalanmadan dolayı bir endişe hali yaşadıklarını vurgulayan Başkan Yılmaz, şöyle konuştu:
"Bizim girdilerimiz dövize bağlı. Burada bir istikrar yok. Döviz kurlarının sabit olmaması bizi endişelendiriyor. Tedarikçilerimiz mal vermiyor. Elindekini satmak istemiyor. Çünkü sattığı zaman yerine koyacağı ürünün fiyatını bilemiyor. Satanlar da 2 katından daha fazla zam yapıyor. Bu da bizim maliyetimizi etkiliyor. 10 yıl önce de 15 sente sattığımız çiçeği yine aynı fiyattan satıyoruz. Girdilerimiz sürekli arttığı için bu kar marjımızın azalmasına neden oluyor. Umarız bu belirsizlik bir an önce ortadan kalkar. Girdiler konusunda destek bekliyoruz. En az yüzde 30 oranında kar marjımız düştü."

FOTOĞRAFLI

Kurdaki dalgalanma ihracatçının kar marjını yüzde 30 düşürdüKurdaki dalgalanma ihracatçının kar marjını yüzde 30 düşürdüKurdaki dalgalanma ihracatçının kar marjını yüzde 30 düşürdüKurdaki dalgalanma ihracatçının kar marjını yüzde 30 düşürdü

PARTNERÜnlü şarkıcı kameraların önünde böyle doğum yaptıÜnlü şarkıcı kameraların önünde böyle doğum yaptı
Londra'da Türk Ticaret Merkezi açıldıLondra'da Türk Ticaret Merkezi açıldı
Borsa İstanbul'dan İslami finans modeline destekBorsa İstanbul'dan İslami finans modeline destek
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

AK Parti'nin İstanbul adayı kim olacak? İşte öne çıkan 4 isim

AK Parti'nin İstanbul adayı kim olacak? İşte öne çıkan 4 isim

Son dakika! Resmi Gazete'de yayımlandı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan döviz kararı

Son dakika! Resmi Gazete'de yayımlandı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan döviz kararı

Demet Akalın ve Okan Kurt çiftinin neden boşandığı ortaya çıktı

Demet Akalın ve Okan Kurt çiftinin neden boşandığı ortaya çıktı

'Teklif yasalaşırsa 1999 öncesi sigortalılar yaşa takılmayacak'

'Teklif yasalaşırsa 1999 öncesi sigortalılar yaşa takılmayacak'

Yeğenleri için üretti, şimdi dünyaya satıyor

Yeğenleri için üretti, şimdi dünyaya satıyor

Dolar ne kadar? 13 Eylül dolar yorumları

Dolar ne kadar? 13 Eylül dolar yorumları

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

'Cezayı öderim, yoluma devam ederim; artık bitti'

'Cezayı öderim, yoluma devam ederim; artık bitti'

Trump Çin’e 267 milyar dolar değerinde vergi uygulamaya “hazır olduğunu” söyledi

Trump Çin’e 267 milyar dolar değerinde vergi uygulamaya “hazır olduğunu” söyledi

Köy köy dolaşıp fabrikaya işçi arıyorlar

Köy köy dolaşıp fabrikaya işçi arıyorlar

Tunceli, istihdamda 4'üncü sıraya yükseldi

Tunceli, istihdamda 4'üncü sıraya yükseldi

İş dünyasından Bakan Albayrak'a teşekkür

İş dünyasından Bakan Albayrak'a teşekkür

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Toplanan inek sütü miktarı Temmuz’da yıllık yüzde 16.5 arttı

Toplanan inek sütü miktarı Temmuz’da yıllık yüzde 16.5 arttı

Temmuz’da kesilen hindi sayısı yüzde 10.4 arttı

Temmuz’da kesilen hindi sayısı yüzde 10.4 arttı

Londra'da Türk Ticaret Merkezi açıldı

Londra'da Türk Ticaret Merkezi açıldı

Borsa İstanbul'dan İslami finans modeline destek

Borsa İstanbul'dan İslami finans modeline destek

TÜSİAD heyeti Cumnurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret etti

TÜSİAD heyeti Cumnurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret etti

BTSO Başkanı Burkay: Her konseyden Ur-Ge projesi yürütmesini istiyoruz

BTSO Başkanı Burkay: Her konseyden Ur-Ge projesi yürütmesini istiyoruz

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.