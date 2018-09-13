Kurdaki dalgalanma ihracatçının kar marjını yüzde 30 düşürdü

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA)- TÜRKİYE'nin en önemli kesme çiçek üretim merkezi Antalya'da üretici, fiyata zam yapmadı. Dövizdeki dalgalanmayla birlikte ilaç, gübre gibi girdilerinin fiyatında artış olduğuna dikkati çeken Orta Anadolu Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı İsmail Yılmaz, “Kar marjımız yüzde 30 düştü. Girdilerimiz çok yüksek, girdiler için destek bekliyoruz" dedi.

Orta Anadolu Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı İsmail Yılmaz, kesme çiçek sektöründe üreticinin tamamına yakınının ihracatçı olduğunu belirtti. Döviz kurundaki dalgalanmayı değerlendiren Başkan Yılmaz, döviz cinsinde yatırım yapan bazı üreticilerin sıkıntı yaşadığını kaydetti. Yılmaz, üretim yapabilmek için gübre, ilaç gibi girdilere ihtiyaç duyduklarını ve bu girdilerin de dolar üzerinden fiyatlandırılması nedeniyle zorluk yaşadıklarını söyledi.

'KAR MAJIMIZ YÜZDE 30 ORANINDA DÜŞTÜ'

İhracat yaptıkları ürünlerin fiyatında bir değişme olmadığına dikkati çeken Başkan Yılmaz, 10 yıl önce sattıkları ürünün fiyatının hala aynı olduğunu söyledi. Çiçek üretmek için gerek duydukları girdilerin dolar kuru nedeniyle zamlandığını, elinde ürün bulunan tedarikçinin de satış yapmadığına değinen Başkan Yılmaz, kar marjından en az yüzde 30 feragat ettiklerini söyledi. Dövizin kurundaki dalgalanmadan dolayı bir endişe hali yaşadıklarını vurgulayan Başkan Yılmaz, şöyle konuştu:

"Bizim girdilerimiz dövize bağlı. Burada bir istikrar yok. Döviz kurlarının sabit olmaması bizi endişelendiriyor. Tedarikçilerimiz mal vermiyor. Elindekini satmak istemiyor. Çünkü sattığı zaman yerine koyacağı ürünün fiyatını bilemiyor. Satanlar da 2 katından daha fazla zam yapıyor. Bu da bizim maliyetimizi etkiliyor. 10 yıl önce de 15 sente sattığımız çiçeği yine aynı fiyattan satıyoruz. Girdilerimiz sürekli arttığı için bu kar marjımızın azalmasına neden oluyor. Umarız bu belirsizlik bir an önce ortadan kalkar. Girdiler konusunda destek bekliyoruz. En az yüzde 30 oranında kar marjımız düştü."