FİNANS

Kurdaki dalgalanma ihracatçının kar marjını yüzde 30 düşürdü

FİNANS HABERLERİ  | 13.09.2018 12:29 | Son Güncelleme

TÜRKİYE'nin en önemli kesme çiçek üretim merkezi Antalya'da üretici, fiyata zam yapmadı.

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA)- TÜRKİYE'nin en önemli kesme çiçek üretim merkezi Antalya'da üretici, fiyata zam yapmadı. Dövizdeki dalgalanmayla birlikte ilaç, gübre gibi girdilerinin fiyatında artış olduğuna dikkati çeken Orta Anadolu Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı İsmail Yılmaz, “Kar marjımız yüzde 30 düştü. Girdilerimiz çok yüksek, girdiler için destek bekliyoruz" dedi. Orta Anadolu Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı İsmail Yılmaz, kesme çiçek sektöründe üreticinin tamamına yakınının ihracatçı olduğunu belirtti. Döviz kurundaki dalgalanmayı değerlendiren Başkan Yılmaz, döviz cinsinde yatırım yapan bazı üreticilerin sıkıntı yaşadığını kaydetti. Yılmaz, üretim yapabilmek için gübre, ilaç gibi girdilere ihtiyaç duyduklarını ve bu girdilerin de dolar üzerinden fiyatlandırılması nedeniyle zorluk yaşadıklarını söyledi. 'KAR MAJIMIZ YÜZDE 30 ORANINDA DÜŞTÜ' İhracat yaptıkları ürünlerin fiyatında bir değişme olmadığına dikkati çeken Başkan Yılmaz, 10 yıl önce sattıkları ürünün fiyatının hala aynı olduğunu söyledi. Çiçek üretmek için gerek duydukları girdilerin dolar kuru nedeniyle zamlandığını, elinde ürün bulunan tedarikçinin de satış yapmadığına değinen Başkan Yılmaz, kar marjından en az yüzde 30 feragat ettiklerini söyledi. Dövizin kurundaki dalgalanmadan dolayı bir endişe hali yaşadıklarını vurgulayan Başkan Yılmaz, şöyle konuştu: "Bizim girdilerimiz dövize bağlı. Burada bir istikrar yok. Döviz kurlarının sabit olmaması bizi endişelendiriyor. Tedarikçilerimiz mal vermiyor. Elindekini satmak istemiyor. Çünkü sattığı zaman yerine koyacağı ürünün fiyatını bilemiyor. Satanlar da 2 katından daha fazla zam yapıyor. Bu da bizim maliyetimizi etkiliyor. 10 yıl önce de 15 sente sattığımız çiçeği yine aynı fiyattan satıyoruz. Girdilerimiz sürekli arttığı için bu kar marjımızın azalmasına neden oluyor. Umarız bu belirsizlik bir an önce ortadan kalkar. Girdiler konusunda destek bekliyoruz. En az yüzde 30 oranında kar marjımız düştü."

PARTNERDoğanın devleriDoğanın devleri
Sabiha Gökçen’den denizaşırı uçuşlar başlıyorSabiha Gökçen’den denizaşırı uçuşlar başlıyor
Deniz üzerindeki havalimanında uçuş rekoruDeniz üzerindeki havalimanında uçuş rekoru
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Suriye savaşını değiştirecek 'Türkiye' açıklaması

Suriye savaşını değiştirecek 'Türkiye' açıklaması

Demet Akalın ve Okan Kurt çiftinin neden boşandığı ortaya çıktı

Demet Akalın ve Okan Kurt çiftinin neden boşandığı ortaya çıktı

Son dakika! Resmi Gazete'de yayımlandı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan döviz kararı

Son dakika! Resmi Gazete'de yayımlandı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan döviz kararı

Varlık Fonu yönetim kurulu üyeleri maaş almayacak

Varlık Fonu yönetim kurulu üyeleri maaş almayacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Merkez Bankası'na eleştiri

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Merkez Bankası'na eleştiri

Apple'dan Türkiye'ye zam kararı!

Apple'dan Türkiye'ye zam kararı!

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Sabiha Gökçen’den denizaşırı uçuşlar başlıyor

Sabiha Gökçen’den denizaşırı uçuşlar başlıyor

Deniz üzerindeki havalimanında uçuş rekoru

Deniz üzerindeki havalimanında uçuş rekoru

İhracat 1,39 milyar dolara yükseldi

İhracat 1,39 milyar dolara yükseldi

Toplanan inek sütü miktarı Temmuz’da yıllık yüzde 16.5 arttı

Toplanan inek sütü miktarı Temmuz’da yıllık yüzde 16.5 arttı

Temmuz’da kesilen hindi sayısı yüzde 10.4 arttı

Temmuz’da kesilen hindi sayısı yüzde 10.4 arttı

Kurdaki dalgalanma ihracatçının kar marjını yüzde 30 düşürdü

Kurdaki dalgalanma ihracatçının kar marjını yüzde 30 düşürdü

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.