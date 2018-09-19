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Kurdaki yüksek seyir GES'lerin güneşini kesti

FİNANS HABERLERİ  | 19.09.2018 10:38 | Son Güncelleme

EVLERİN, apartmanların ve iş yerlerinin çatılarına kurulacak güneş panelleri ile herkesin elektrik üreticisi olmasının yolu açıldı.

Kurdaki yüksek seyir GES'lerin güneşini kesti

Sinem ERYILMAZ - Hüseyin ÇAKMAK - İsmail ÖRS / İSTANBUL,(DHA) - EVLERİN, apartmanların ve iş yerlerinin çatılarına kurulacak güneş panelleri ile herkesin elektrik üreticisi olmasının yolu açıldı. Ancak birçok parçası yurt dışından ithal edilen panellerin yüksek kur fiyatları dolayısıyla maliyetlerinin yükselmesi, sektörü olumsuz etkiledi. Yenilenebilir enerjinin daha çok teşvik edilmesi gerektiğini söyleyen İstanbul Aydın Üniversitesi Enerji Politikaları ve Piyasaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Filiz Katman," Güneş enerjisi ile ilgili Türkiyenin katedeceği daha çok yol var. Bu bir çarpan etkisi yaratacak. Hem biz kendi kaynağımızı kullanmış olacağız hem ithal etmemiş olacağız. Bireyler aylık 200-300 lira arasında elektrik faturası öderken, çatısına kurduğu güneş paneli sayesinde 800 lira gelir elde edip 500 lira kâr elde edebilir" diye konuştu.

Kamuoyunda 'torba tasarı' olarak bilinen Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı'nın TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Özellikle apartman ve siteleri ilgilendiren düzenlemeyle, vatandaşların güneşten kendi elektrik ihtiyacını karşılaması ve ihtiyaç fazlası elektriği şebekeye vererek para kazanabilmesi sağlandı.

Birçok parçası yurt dışından ithal edilen güneş panellerinin kurlardaki artıştan dolayı maliyetlerinin artması nedeniyle sektörün olumsuz etkilendiğini dile getiren İstanbul Aydın Üniversitesi Enerji Politikaları ve Piyasaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Filiz Katman, "Özellikle güneş paneli için başka bir faktör de Amerika'nın bu alandaki liderliğini Çin'in ele geçirmiş olması. Amerika artık dünyada en fazla güneş paneli üreten ve bu konuda sektörü domine eden konumunu kaybetti. Çin'in maliyet olarak daha uygun fiyatlarda bunu sağlaması bir avantaj. Türkiye-Çin ilişkileri gelişiyor. Bir başka faktör özellikle Avrupa Birliği'nin Çin'den ithal edilecek olan güneş panellerine uyguladığı ambargoyu kaldırması. Bu Amerika ile Avrupa Birliği arasındaki kötü giden ilişkinin farklı bir yansıması. Türkiye bunu değerlendirebilir. Dolar kurunda yaşanan aşırı değerlenme olumsuz yansıdı. Ama diğer taraftan hala alternatifler var" ifadelerini kullandı.

PİYASA TEŞVİK BEKLİYOR

"Bu ciddi bir sıkıntı yaratacak ama bazı fırsatları da görmek gerekiyor" diyerek sözlerine devam eden Dr. Katman, "Yerli üreticinin ürettiği güneş panellerini kullanan yatırımcılara ayrı bir teşvik paketi değerlendirilebilir. Piyasada böyle bir beklenti var. Burada özellikle vurgulanmak istenen fosil kaynak talebinin azaltılması ve bireylerin kendi ihtiyaç duyduğu elektriği üretmesi, fazla olan elektriği de devlete satması. Bundan serbest tüketiciler, ticarethaneler faydalanabilir. Son dönemde Amerika Kaliforniya'da bütün evlerin çatılarına GES koyma zorunluluğu getirdi. Örneğin Almanya'da da güneş enerjisinin yüzde 70'i çatı üzeri GES'lerden sağlanıyor. Bu çok önemli bir unsur. Türkiye de bu alanda hala yapılması gereken çok şey var. Bu adımlar değerli. Ama içinde bulunduğumuz ekonomik durumun bu sektöre olumsuz yansıması söz konusu" şeklinde açıklamalarda bulundu.

"ÇATIYA KURULACAK PANELDEN HER AY 500 LİRA KÂR ELDE EDİLEBİLİR"

Dış ticaret açığının temel kaynaklarından bir tanesinin ithal enerji olduğunu vurgulayan Dr. Katman, "Enerji Politikaları ve Piyasaları Uygulama ve Araştırma Merkezi olarak 2015-19 Türkiye Stratejik enerji Planı'nı yapan kurumlar arasında yer aldık. Orada 2019'a kadar Türkiye'de yenilenebilir enerji kaynaklarını arttırmak gibi bir öngörümüz vardı. Dünyadaki trende baktığımız zaman yenilenebilir enerjinin kullanımında yüzde 400 oranında bir artış olduğunu görüyoruz. Türkiye'de bunu yaygınlaştırabilmek adına farklı paketler kullanıyor. Bu kesinlikle ekonomiye olumlu katkılarda bulunacaktır. Stratejik planda öngördüğümüz unsurlardan bir tanesi yerli enerjinin kullanımıydı. Yenilenebilir enerji de bunların en önemlilerinden bir tanesi. Burada ilk sırayı güneş enerjisi alıyor. Kesinlikle yenilenebilir enerjinin daha çok teşvik edilmesi gerekiyor. Türkiye'nin bu anlamda kat edeceği daha çok yol var. Bu bir çarpan etkisi yaratacak. Hem biz kendi kaynağımızı kullanmış olacağız hem ithal etmemiş olacağız. Bireyler aylık 200-300 lira arasında elektrik faturası öderken, çatısına kurduğu güneş paneli sayesinde 800 lira gelir elde edip 500 lira kâr elde edebilir" diye konuştu.

(FOTOĞRAFLI-GÖRÜNTÜLÜ)

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