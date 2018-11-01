Küresel altın talebi üçüncü çeyrekte yüzde 1 arttı

BERLİN (AA) - Küresel altın talebi, bu yılın üçüncü çeyreğinde 2017'nın aynı dönemine göre yüzde 1 artarak 964,3 tona yükseldi.

Dünya Altın Konseyi'nin, 2018'nin üçüncü çeyreğine ilişkin "Küresel Altın Trendleri" raporu yayımlandı.

Rapora göre, düşük altın fiyatlarının tüketici, merkez bankaları ve perakendeci alımlarına olumlu yansıması nedeniyle küresel altın talebi üçüncü çeyrekte arttı. Küresel altın talebi, bu yılın üçüncü çeyreğinde 2017'nın aynı dönemine göre yüzde 1 (6,2 ton) artarak 964,3 tona yükseldi. Toplam altın arzı ise yüzde 2 azalarak bin 185 tondan bin 161 tona geriledi.

Söz konusu dönemde, mücevher talebi yıllık yüzde 6 artışla 536 tona yükseldi. Dünyanın en büyük ikinci altın piyasası olan Hindistan'ın mücevher talebi, iki çeyrek üst üste düştükten sonra bu yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 10 artarak yaklaşık 149 tona çıktı.

ABD ve Çin'in mücevher talebi de söz konusu çeyrekte güçlü oldu. Mücevher talebi, ABD’de yüzde 4 artışla 28,3 tona, Çin'de ise yüzde 10 yükselişle 174,2 tona ulaştı.