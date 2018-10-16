FİNANS

Küresel çelik talebi bu yıl yüzde 3,9 artacak

FİNANS HABERLERİ  | 16.10.2018 13:34 | Son Güncelleme

Dünya Çelik Birliği, gelişmiş ülkelerde yatırımların artması ve gelişmekte olan ekonomilerdeki iyileşme dolayısıyla global çelik talebinde bu yıl yüzde 3,9 ve gelecek yıl için de yüzde 1,4 artış bekliyor

BERLİN (AA) - Dünya Çelik Birliği (WorldSteel) raporunda, gelişmiş ülkelerde yatırımların artması ve gelişmekte olan ekonomilerdeki iyileşme dolayısıyla küresel çelik talebinde bu yıl yüzde 3,9 ve gelecek yıl için de yüzde 1,4 artış öngörülürken, küresel ticaret ihtilaflarının sektörün görünümünde belirsizliğe neden olduğu bildirildi.

Küresel çelik üretiminin yüzde 85'ini temsil eden Dünya Çelik Birliği (WorldSteel) ekim ayına ilişkin küresel çelik talebi kısa vadeli görünüm raporunu yayınlandı.

Buna göre, küresel çelik talebi bu yıl 1 milyar 658 milyon tona yükselecek. Birlik, gelecek yıl da talebin yüzde 1,4 artarak 1 milyar 681,2 milyon ton olmasını bekliyor.

Birliğin raporunda gelişmiş ekonomilerdeki yatırımların artmasının ve gelişmekte olan ekonomilerde iyileşmenin küresel çelik talebini desteklediği ifade edildi.

Raporda, geçen yıl çelik talebini destekleyen güçlü yanların bu yılda devam ettiği hatırlatılırken, risklerin ise arttığı uyarısı yapıldı. Bu riskler, artan küresel ticaret ihtilaflar ve kur hareketlerinin belirsizliği olarak açıklanırken, ABD ve AB'deki merkez bankaları tarafından uygulanan para politikalarının normalleşmesinin gelişmekte olan ekonomilerin para birimlerini etkilediği belirtildi.

Çin'in çelik talebinin bu yıl reel olarak yüzde 2 büyümesi, 2019'da değişmeyerek aynı seviyede kalmasının beklendiği ifade edilen raporda, ABD’nin çelik talebinin de bu yıl yüzde 2,3 artacağı, gelecek yıl ise yüzde 1,3 düşeceği öngörüsüne yer verildi.

Birlik, gelişmiş ülkelerde çelik talebinin bu yıl yüzde 1 artacağı, gelecek yıl bunun yüzde 1,2 yükseleceği tahmininde bulundu. Çin hariç gelişmekte olan ekonomilerin çelik talebinin ise bu yıl yüzde 3,2 ve gelecek yıl yüzde 3,9 büyümesi bekleniyor.

Türkiye'nin çelik talebinin Türk lirasının değer kaybetmesinden dolayı 2018’de yüzde 2,3 daralması öngörülen raporda, gelecek yıl ise hükümetin aldığı istikrar tedbirlerinin etkisiyle talebin iyileşerek yüzde 1,5 yükselmesinin beklendiği ifade edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Dünya Çelik Birliği dünya çelik üretimi

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