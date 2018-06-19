Küresel doğalgaz ihracatı arttı

MURAT TEMİZER - Küresel enerji piyasalarında doğalgaz ihracatı geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 5,8 artarak yaklaşık 1 trilyon 134 milyar metreküpe yükseldi.

AA muhabirinin British Petroleum (BP) 2018 Dünya Enerji İstatistik Görünümü Raporu'ndan yaptığı derlemeye göre, geçen yıl dünya genelinde yapılan doğalgaz satışlarının yüzde 65'i boru hatları aracılığıyla, yüzde 35'si ise sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) sevkiyatı yoluyla gerçekleştirildi.

Rapora göre, 740 milyar 700 milyon metreküp doğalgaz boru hatlarıyla, 393 milyar 400 milyon metreküp de LNG olarak satıldı.

Küresel enerji piyasalarında geçen yıl doğalgaz ihracatı bir önceki yıla kıyasla yüzde 5,8 artışla yaklaşık 1 trilyon 134 milyar metreküpe çıktı. Bu miktar 2016'da, 1 trilyon 71 milyar metreküp düzeyindeydi.

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- Boru hattında Rusya, LNG'de Katar lider

Geçen yıl dünyada boru hatlarıyla yapılan doğalgaz ihracatında 215 milyar 400 milyon metreküple Rusya ilk sırada yer aldı. Rusya'nın ardından 109 milyar 200 milyon metreküple Norveç ikinci oldu.