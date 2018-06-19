FİNANS

Küresel doğalgaz ihracatı arttı

FİNANS HABERLERİ  | 19.06.2018 10:28 | Son Güncelleme

Küresel enerji piyasalarında doğalgaz ihracatı geçen yıl bir önceki yıla kıyasla yüzde 5,8 artarak yaklaşık 1 trilyon 134 milyar metreküp oldu - Doğalgaz satışlarının yüzde 65'i boru hatları aracılığıyla, yüzde 35'i LNG sevkiyatı yoluyla gerçekleştirildi

MURAT TEMİZER - Küresel enerji piyasalarında doğalgaz ihracatı geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 5,8 artarak yaklaşık 1 trilyon 134 milyar metreküpe yükseldi.

AA muhabirinin British Petroleum (BP) 2018 Dünya Enerji İstatistik Görünümü Raporu'ndan yaptığı derlemeye göre, geçen yıl dünya genelinde yapılan doğalgaz satışlarının yüzde 65'i boru hatları aracılığıyla, yüzde 35'si ise sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) sevkiyatı yoluyla gerçekleştirildi.

Rapora göre, 740 milyar 700 milyon metreküp doğalgaz boru hatlarıyla, 393 milyar 400 milyon metreküp de LNG olarak satıldı.

Küresel enerji piyasalarında geçen yıl doğalgaz ihracatı bir önceki yıla kıyasla yüzde 5,8 artışla yaklaşık 1 trilyon 134 milyar metreküpe çıktı. Bu miktar 2016'da, 1 trilyon 71 milyar metreküp düzeyindeydi.
\

- Boru hattında Rusya, LNG'de Katar lider

Geçen yıl dünyada boru hatlarıyla yapılan doğalgaz ihracatında 215 milyar 400 milyon metreküple Rusya ilk sırada yer aldı. Rusya'nın ardından 109 milyar 200 milyon metreküple Norveç ikinci oldu.

Almanya, 94 milyar 800 milyon metreküple 2017'de boru hatlarıyla en fazla doğalgaz alan ülke konumunda bulunurken, onu 80 milyar 700 milyon metreküple ABD izledi.

Söz konusu dönemde küresel piyasada en fazla LNG satışı yapan ülke 103 milyar 400 milyon metreküple Katar oldu. Katar'ın ardından 75 milyar 900 milyonluk satışla Avustralya ikinci sırada yer aldı.

Geçen yıl en fazla LNG talebi ise 113 milyar 900 milyon metreküple Japonya'dan geldi. Bu ülkeyi, 52 milyar 600 milyon metreküp LNG alan Çin izledi.

Dünya genelinde 2017'de boru hatları yoluyla ve LNG formunda en fazla doğalgaz ihraç eden ilk beş ülke, şöyle sıralandı:

Boru hatlarıyla en fazla doğalgaz ihracatı yapan ülkeler Satış miktarı (metreküp)
Rusya 215,4 milyar Norveç 109,2 milyar Kanada 80,7 milyar ABD 66,1 milyar Hollanda 43,3 milyar
LNG formunda en fazla doğalgaz ihraç eden ülkeler Satış miktarı (metreküp)
Katar 103,4 milyar Avustralya 75,9 milyar Endonezya 21,7 milyar ABD 17,4 milyar Cezayir 16,6 milyar

PARTNERÜnlü top model benzin istasyonuna böyle gelince...Ünlü top model benzin istasyonuna böyle gelince...
Garanti 500 şubesinin dijital dönüşümünü tamamladıGaranti 500 şubesinin dijital dönüşümünü tamamladı
Betam: İşsizlik düşüşü Mart döneminde durduBetam: İşsizlik düşüşü Mart döneminde durdu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
doğalgaz Dünya Enerji İstatistik Görünümü enerji ihracat ithalat LNG ticaret

En Çok Okunan Haberler

3 erkek genç kadına cehennemi yaşattı! 'Eğlenmek için bir .. lazım'

3 erkek genç kadına cehennemi yaşattı! 'Eğlenmek için bir .. lazım'

Tansu Çiller AK Parti mitingine neden katıldı? Flaş iddia

Tansu Çiller AK Parti mitingine neden katıldı? Flaş iddia

Çeyrek asırlık "Hacı Murat" alıcısını bekliyor

Çeyrek asırlık "Hacı Murat" alıcısını bekliyor

Akın ettiler! Başvuru sayısı 500 bine yaklaştı

Akın ettiler! Başvuru sayısı 500 bine yaklaştı

Gram altın ne kadar oldu? İşte altında son durum

Gram altın ne kadar oldu? İşte altında son durum

'Dolar, tüm para birimlerine karşı değer kazandı'

'Dolar, tüm para birimlerine karşı değer kazandı'

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

İstanbul'u solladı! Burada yatırım yapan kazandı

İstanbul'u solladı! Burada yatırım yapan kazandı

Yerli otomobilin CEO'su belli oldu! Mehmet Gürcan Karakaş kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir?

Yerli otomobilin CEO'su belli oldu! Mehmet Gürcan Karakaş kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir?

Emeklilere ikramiyenin verileceği tarih belli oldu

Emeklilere ikramiyenin verileceği tarih belli oldu

Beyaz ette büyük kriz! 20 günlük tavuk kaldı

Beyaz ette büyük kriz! 20 günlük tavuk kaldı

Merkez Bankası'nın faiz kararı belli oldu!

Merkez Bankası'nın faiz kararı belli oldu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kilis'te 'geçici iş' kuyruğu

Kilis'te 'geçici iş' kuyruğu

CHP'li Böke: Faizler, faizi azarlayarak, faizle kavga ederek düşürülemez

CHP'li Böke: Faizler, faizi azarlayarak, faizle kavga ederek düşürülemez

Garanti 500 şubesinin dijital dönüşümünü tamamladı

Garanti 500 şubesinin dijital dönüşümünü tamamladı

Betam: İşsizlik düşüşü Mart döneminde durdu

Betam: İşsizlik düşüşü Mart döneminde durdu

Geleceğin mesleği "siber güvenlik uzmanlığı"

Geleceğin mesleği "siber güvenlik uzmanlığı"

Aytemiz’den hediye puan kampanyası

Aytemiz’den hediye puan kampanyası

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.