FİNANS

Küresel doğalgaz talebi artacak

FİNANS HABERLERİ  | 26.06.2018 11:12 | Son Güncelleme

Küresel doğalgaz talebi artacak

Küresel doğalgaz tüketiminin, her yıl yüzde 1,6'lık talep artışıyla 2023 yılında 3,7 trilyon metreküpten 4,1 trilyon metreküpe çıkacağı tahmin edildi.

Uluslararası Enerji Ajansının (IEA) 5 yıllık piyasa analizini içeren "Gaz 2018 Raporu"nda, küresel doğalgaz talebinin her yıl yüzde 1,6 artacağı ve bu artışının Asya'dan kaynaklanacağı belirtildi.

Asya bölgesinde özellikle Çin'in temiz hava için attığı adımların, ülkedeki doğalgaz talebinin artmasındaki en önemli etken olmasının beklendiği ifade edildi.

Küresel olarak da sanayi sektöründe elektrik üretiminde gazın payının artacağına dikkat çekilerek, küresel doğalgaz tüketiminin 2023 yılında 3,7 trilyon metreküpten 4,1 trilyon metreküpe çıkacağı öngörüldü.

Raporda, şunlar kaydedildi:

"Avrupa'nın gazda ithalata olan bağımlılığı artacak. Bu da sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) ile Rusya'nın boru hatlarıyla gönderdiği gaz arasında bir rekabete yol açacak. Ayrıca, küresel ticaretteki artışın bir numaralı faktörü LNG olacak. Bu da çoğunlukla ABD, Avustralya ve Rusya'dan gelecek."

Raporda, LNG'de ana ithalatçının Japonya olduğu hatırlatılarak, Çin'den gelen LNG talebinin de 'ciddi' düzeyde artacağı vurgulandı.

PARTNERElbise zorladıElbise zorladı
Araştırma: Araştırma: "Ses" bilgisayarlara zarar veriyor
TSF: Tüm ekonomik yatırım ve reformlara destek vereceğizTSF: Tüm ekonomik yatırım ve reformlara destek vereceğiz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
doğalgaz enerji Gas 2018 IEA

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'ın yeni kabinesi merakla bekleniyor

Erdoğan'ın yeni kabinesi merakla bekleniyor

İsmail Küçükkaya'dan Muharrem İnce'ye yanıt!

İsmail Küçükkaya'dan Muharrem İnce'ye yanıt!

Seçim sonrası kritik yorum: Piyasalar Türkiye'yi cezalandırabilir!

Seçim sonrası kritik yorum: Piyasalar Türkiye'yi cezalandırabilir!

Sigara içmeyenlere mesai düzenlemesi

Sigara içmeyenlere mesai düzenlemesi

İstanbul'da alarm! Otoparklar doldu taştı

İstanbul'da alarm! Otoparklar doldu taştı

Seçim bitti, gözler ekonomi vaatlerine döndü

Seçim bitti, gözler ekonomi vaatlerine döndü

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Araştırma: "Ses" bilgisayarlara zarar veriyor

Araştırma: "Ses" bilgisayarlara zarar veriyor

TSF: Tüm ekonomik yatırım ve reformlara destek vereceğiz

TSF: Tüm ekonomik yatırım ve reformlara destek vereceğiz

İNTES / Koloğlu: Kamu ve özel sektör olarak yatırımlara odaklanacağız

İNTES / Koloğlu: Kamu ve özel sektör olarak yatırımlara odaklanacağız

İMSAD, Ferdi Erdoğan: Ekonomideki sorunlara öncelik verilmeli

İMSAD, Ferdi Erdoğan: Ekonomideki sorunlara öncelik verilmeli

TMB: Belirsizliklerin ortadan kalkması ikinci yarının kazanılmasıdır

TMB: Belirsizliklerin ortadan kalkması ikinci yarının kazanılmasıdır

İhracat sektörü temsilcileri ekonomik istikrarın korunmasını istiyor

İhracat sektörü temsilcileri ekonomik istikrarın korunmasını istiyor

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.