Küresel doğrudan yabancı yatırımlar ilk yarıda yüzde 41 azaldı

LONDRA (AA) - Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD), bu yılın ilk yarısında küresel doğrudan yabancı yatırımların 2017'nin aynı dönemine göre yüzde 41 azaldığını duyurdu.

UNCTAD tarafından hazırlanan "Yatırım Eğilimleri Monitörü" raporunda, yılın ilk yarısında 2017'nin aynı dönemine kıyasla küresel doğrudan yabancı yatırımların yüzde 41 azalarak 470 milyar dolara gerilediği, küresel sıfırdan yatırımların da yüzde 42 artarak 454 milyar dolara yükseldiği kaydedildi.

Raporda, küresel doğrudan yabancı yatırımlarda bu yılın ilk yarısında görülen sert düşüşün, ağırlıklı olarak gelişmiş ekonomilerdeki doğrudan yabancı yatırım seviyesinin gerilemesinden kaynaklandığı belirtildi.

Raporda, yılın ilk yarısında 2017'nin aynı dönemine göre gelişen ekonomilerdeki doğrudan yabancı yatırımların yüzde 69 azalarak 135 milyar dolara, gelişen piyasa ekonomilerinde ise yüzde 4 azalarak toplam 310 milyar dolar seviyesine gerilediği bildirildi.

Gelişen ekonomiler içerisinde Asya’da doğrudan yabancı yatırımların yüzde 4, Latin Amerika’da ise yüzde 6 azaldığı belirtilen raporda, küresel doğrudan yabancı yatırımcıların bu yılın ilk yarısında sert bir şekilde gerilemesine gerekçe olarak "uluslararası ticaret politikalarının geleceğine ilişkin belirsizliklerin bu dönemde artış kaydetmesi" gösterildi.

