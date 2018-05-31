FİNANS

Küresel ekonominin yeni baş ağrısı İtalya

FİNANS HABERLERİ  | 31.05.2018 11:19 | Son Güncelleme

İtalya’da kronikleşen ekonomik sorunlar ve derinleşen siyasi kriz, küresel ekonomide risk algısını artırıyor -Alnus Yatırım Araştırma Müdürü Kaya: -“5 Yıldız tek başına iktidarı alamasın diye yüzde 40 barajı getirmişlerdi. Belki onu şimdi tek başına geçecek" -GCM Menkul Kıymetler Araştırma Uzmanı Erkan: -“Borç/GSYH rasyosu en yüksek ülkelerden birisi olan İtalya’nın temerrüt etmesi aynı zamanda Avrupa için de bankacılık krizi demek olabilir” - American Enterprise Institute Araştırma Görevlisi Lachman: -“Küresel piyasalar İtalya’da derinleşen kriz sebebiyle paniklemiş durumda. Çünkü Avro Bölgesi borç krizinde yeni bir dönüm olabileceğinden korkuyorlar”

ANKARA/LONDRA (AA) - BAHATTİN GÖNÜLTAŞ / GÖKHAN KURTARAN – İtalya’da kronikleşen ekonomik sorunlar ve derinleşen siyasi kriz, küresel ekonomide risk algısını artırıyor.

Avro Bölgesi’nin üçüncü büyük ekonomisinin giderek artan borç yükü son dönemde derinleşen siyasi krizin de etkisiyle yatırımcıları endişelendirmeye devam ediyor.

Ülkenin borç sorunu hem kamu sektöründe hem de bankacılık sektöründe alarm verecek düzeyde. Son dönemde siyasi istikrarsızlıkla birleşen riskler yatırımcıların gözünde İtalya’nın yeni Yunanistan olarak görülmesine neden oluyor. Gelecek yıllarda ülkenin avro bölgesinden ayrılıp ayrılmayacağı da yatırımcıların tartıştığı konular arasında yer alıyor.

Uluslararası Para Fonu’na (IMF) göre, ülke ekonomisinin 2008 kriz öncesi seviyelerine gelmesi en iyi ihtimalle 2020’den önce mümkün görünmüyor. Gelinen noktadan memnun olmayan İtalya halkı sağ ve sol blok partileri bir kenara iterek, mart ayında yapılan seçiminde 5 Yıldız Hareketi ve Lig partilerini öne çıkardı. Buna rağmen koalisyon girişimleri yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle başarısız oldu.

Son olarak Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, Uluslararası Para Fonu’nun (IMF) eski Türkiye Masası Şefi ve Ekonomisti Carlo Cottarelli’yi tarafsız bir hükümet kurması amacıyla görevlendirdi fakat ülkenin önde gelen siyasi partilerinin tarafsız hükümete güvenoyu vermeyeceklerini açıklaması mevcut siyasi belirsizlikleri daha da artırdı. Bu ise beraberinde son günlerde ülke tahvillerinde büyük çaplı bir satış dalgası yarattı.

Önümüzdeki dönemde İtalya’da nasıl bir siyasal resmin oluşacağına ilişkin değerlendirmede bulunan Alnus Yatırım Araştırma Müdürü Yunus Kaya, “5 Yıldız tek başına iktidarı alamasın diye yüzde 40 barajı getirmişlerdi. Belki onu şimdi tek başına geçecek. Çünkü halk onları denemek istiyor. Evet, belki işler daha kötüye gidecek. Ama denemeden bilemeyecekler. Bu süreçte Avro değer kaybı yaşayacaktır.” ifadelerini kullandı.

-Bankalardaki batık kredi hacmi 285 milyar avro

Avrupa’daki bankaların 813 milyar avroluk batık kredilerinin 285 milyar avrosu İtalyan bankalarında bulunuyor. Avrupa’daki bankaların elinde yüksek miktarda İtalyan devlet tahvili mevcut. Bu tutar içinde en büyük miktar ise İtalyan finans kurumlarına ait. İtalyan bankaları ülkede yaklaşık 119 milyar avroluk devlet tahvili elinde tutuyor. Bunu 44 milyar avro ile Fransız bankaları, yaklaşık 29 milyar dolarla İspanyol bankaları, 24 milyar avro ile Alman bankaları ve 20 milyar avro ile Belçika bankaları izliyor. İngiliz banklarının hesabında ise 12 milyar avro bulunuyor.

GCM Menkul Kıymetler Araştırma Uzmanı Enver Erkan’a göre krizin giderek yayılma ihtimali söz konusu. Erkan, “İtalya Avrupa’nın en büyük tahvil piyasasına sahiptir. Oradaki satışların hızlanması Avrupa piyasalarının geneline endişe olarak yansıyor. En büyük yansımasını da bankacılık sektöründe görüyoruz. İtalya’nın borçlanma maliyetleri artıyor. Elinde İtalyan tahvili bulunduran birçok Avrupa bankası var. Borç/GSYH rasyosu en yüksek ülkelerden birisi olan İtalya’nın temerrüt etmesi aynı zamanda Avrupa için de bankacılık krizi demek olabilir. Haliyle finansal etki İtalya ile sınırlı olmayacaktır.” uyarısında bulundu.

İtalya’da siyasi belirsizlikleri, kronik ekonomik sorunlara birleşmesi ülkenin borçlanma maliyetini de artırmaya devam ediyor.

Örneğin bu hafta içerisinde İtalya'nın 10 yıl vadeli devlet tahvilinin getirisi 2014 Haziran'dan sonra en yüksek değeri olan 2,94’ü gördü. İtalya ile Almanya'nın 10 yıl vadeli devlet tahvilleri arasındaki getiri farkı da 264 baz puana yükselerek, 2013’den beri en yüksek farka ulaştı.

-Kamu borcu 2,4 trilyon avro

Ulusal İstatistik Enstitüsü’nün son verilerine göre, İtalya'nın toplam kamu borcu 2,4 trilyon avroya ulaşmış durumda. Bu borç ülkenin gayri safi yurtiçi hasılasının (GSYH-1,73 trilyon avro) yüzde 138’ine denk geliyor. Bu da, 60,8 milyon nüfuslu ülkenin her bir vatandaşının halihazırda 39 bin 485 avro borcu olduğu anlamına geliyor. İtalya’nın yabancı yatırımcılara olan toplam borcu ise 739 milyar avro seviyesinde bulunuyor.

Washington’daki American Enterprise Institute’ün Araştırma Görevlisi Desmond Lachman’a göre İtalya’da derinleşen kriz Avro Birliği’nin geleceği açısından büyük önem arz ediyor.

Lechman, “Küresel piyasalar İtalya’da derinleşen kriz sebebiyle paniklemiş durumda. Çünkü Avro Bölgesi borç krizinde yeni bir dönüm olabileceğinden korkuyorlar. İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella’nın yeni bir koalisyonun kurulmasını engellemesi, politik krizin yeniden genel seçimlere gidilmesine yol açacağı şeklinde değerlendiriliyor. Bu durum İtalya’nın Avro Birliği içerisinde kalmasını sorgulayan Avroskeptiklerin yelkenlerini rüzgarla dolduruyor.” ifadelerini kullandı.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s geçtiğimiz hafta ülkede politik risklerin arttığını belirterek, İtalya’nın “Baa2” olan kredi notunun düşürülmesi yönünde izlemeye alındığı bildirmişti. İtalya’nın kredi notuna ilişkin izleme sürecinin üç aydan daha uzun sürebileceği, politik gelişmelerin netlik kazanmasının bekleneceği kaydedilmişti.

PARTNERUygunsuz videoları çalındı! Sonrasında başına gelenler ise...Uygunsuz videoları çalındı! Sonrasında başına gelenler ise...
Krallar gibi tatilin geceliği 19 bin dolar/ Ek fotoğraflarKrallar gibi tatilin geceliği 19 bin dolar/ Ek fotoğraflar
Krallar gibi tatilin geceliği 19 bin dolarKrallar gibi tatilin geceliği 19 bin dolar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
banka ekonomi İtalya kriz Londra

En Çok Okunan Haberler

Muharrem İnce ile Nagehan Alçı arasında canlı yayında gerginlik

Muharrem İnce ile Nagehan Alçı arasında canlı yayında gerginlik

Muharrem İnce'nin konuk olduğu programın ardından Nagehan Alçı'ya tepki!

Muharrem İnce'nin konuk olduğu programın ardından Nagehan Alçı'ya tepki!

Yargıtaydan işçilik alacağında emsal karar

Yargıtaydan işçilik alacağında emsal karar

UBER'e ilk 5 ayda rekor ceza

UBER'e ilk 5 ayda rekor ceza

Binlerce çalışanın bu ücretten haberi yok! Rapor parası nasıl alınır?

Binlerce çalışanın bu ücretten haberi yok! Rapor parası nasıl alınır?

Türkiye'nin en büyük sanayi şirketleri listesi açıklandı

Türkiye'nin en büyük sanayi şirketleri listesi açıklandı

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Emeklilere ikramiyenin verileceği tarih belli oldu

Emeklilere ikramiyenin verileceği tarih belli oldu

Beyaz ette büyük kriz! 20 günlük tavuk kaldı

Beyaz ette büyük kriz! 20 günlük tavuk kaldı

Merkez Bankası'nın faiz kararı belli oldu!

Merkez Bankası'nın faiz kararı belli oldu!

Bakan Sarıeroğlu müjdeyi verdi: 2 bin 500 kişi atanacak…

Bakan Sarıeroğlu müjdeyi verdi: 2 bin 500 kişi atanacak…

Benzin, motorin ve LPG'ye zam!

Benzin, motorin ve LPG'ye zam!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Krallar gibi tatilin geceliği 19 bin dolar

Krallar gibi tatilin geceliği 19 bin dolar

Turner International'ın Operasyon Genel Müdürü Doring : Türkiye'ye yatırım yapmak ülkelerin yararına olacaktır

Turner International'ın Operasyon Genel Müdürü Doring : Türkiye'ye yatırım yapmak ülkelerin yararına olacaktır

Gergerli: 467 bin 776 şirket, kefalet desteğiyle 255 milyar liralık kredi kullandı

Gergerli: 467 bin 776 şirket, kefalet desteğiyle 255 milyar liralık kredi kullandı

Pegasus Havayolları‘nın Amman uçuşları başlıyor

Pegasus Havayolları‘nın Amman uçuşları başlıyor

Tütünden vazgeçtiler, çilekle yüzleri güldü

Tütünden vazgeçtiler, çilekle yüzleri güldü

Rüzgâr enerjisi sektörüne 'insan gücü' yetiştirecekler

Rüzgâr enerjisi sektörüne 'insan gücü' yetiştirecekler

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.