FİNANS

Küresel enerji talebi yüzde 26,7 artacak

FİNANS HABERLERİ  | 13.11.2018 11:01 | Son Güncelleme

Uluslararası Enerji Ajansının raporuna göre, küresel enerji talebi 2040'a kadar yüzde 26,7 artarak 17 milyar 715 milyon ton petrol eşdeğerine ulaşacak - Avrupa'nın enerji talebi 2040'a kadar 256 milyon ton petrol eşdeğeri azalacak - Bu azalışa rağmen Avrupa, dünya genelinde 1 milyar 752 milyon ton eşdeğer petrolle enerji talebi en yüksek üçüncü bölge olacak

FİRDEVS YÜKSEL - Küresel enerji talebinin 2040'a kadar yaklaşık yüzde 26,7 artarak 17 milyar 715 milyon ton petrol eşdeğerine ulaşması bekleniyor.

AA muhabirinin, Uluslararası Enerji Ajansının (IEA) "2018 Dünya Enerji Görünümü Raporu"ndan derlediği verilere göre, geçen yıl toplam küresel enerji talebi 13 milyar 972 milyon ton petrol eşdeğeri seviyesindeydi.

Dünya genelinde 2040'a kadar en yüksek enerji talebi, 8 milyar 201 milyon ton eşdeğer petrolle Çin'in de içinde yer aldığı Asya Pasifik bölgesindeki ülkelerden gelecek. Bu bölgeyi, 2 milyar 693 milyon ton eşdeğer petrolle Kuzey Amerika izleyecek.

Avrupa'da ise enerji talebi 2040'a kadar 256 milyon ton eşdeğer petrol azalacak. Bu azalışa rağmen Avrupa dünya genelinde Asya Pasifik ve Kuzey Amerika'nın ardından 1 milyar 752 milyon ton eşdeğer petrolle enerji talebi en yüksek üçüncü bölge olacak.

Avrupa'yı 1 milyar 299 milyon ton eşdeğer petrolle Afrika ve 1 milyar 200 milyon ton eşdeğer petrolle Orta Doğu bölgesi izleyecek.

Küresel enerji talebi, 2040'a kadar yaklaşık yüzde 26,7 artarak 17 milyar 715 milyon ton petrol eşdeğerine ulaşacak.

- Petrol talebi artacak

Küresel enerji kaynakları arasında en yüksek talep yine petrolde yaşanacak. Geçen yıl ortalama 94 milyon 800 bin varil olan günlük küresel petrol talebi, günlük 11 milyon 500 bin varil artarak 2040'ta 106 milyon 300 bin varile yükselecek.

Küresel petrol talebinde Asya Pasifik bölgesi, günlük 39 milyon 500 bin varille ilk sırada yer alırken, bu bölgeyi 19 milyon 300 bin varille Kuzey Amerika takip edecek.

Dünyada 2040'a kadar en yüksek petrol talep artışı ise günlük 9 milyon varille Asya Pasifik bölgesinden gelecek, bu bölgeyi günlük 3 milyon 200 bin varille Orta Doğu izleyecek.

Küresel petrol üretiminin 2040'ta günlük 103 milyon 400 bin varile ulaşması bekleniyor. OPEC'in üretilen petrol içindeki payının ise yüzde 45'e yükseleceği tahmin ediliyor.

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2018 Dünya Enerji Görünümü Raporu enerji IEA Uluslararası Enerji Ajansı

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