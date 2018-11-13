Küresel enerji talebi yüzde 26,7 artacak

FİRDEVS YÜKSEL - Küresel enerji talebinin 2040'a kadar yaklaşık yüzde 26,7 artarak 17 milyar 715 milyon ton petrol eşdeğerine ulaşması bekleniyor.

AA muhabirinin, Uluslararası Enerji Ajansının (IEA) "2018 Dünya Enerji Görünümü Raporu"ndan derlediği verilere göre, geçen yıl toplam küresel enerji talebi 13 milyar 972 milyon ton petrol eşdeğeri seviyesindeydi.

Dünya genelinde 2040'a kadar en yüksek enerji talebi, 8 milyar 201 milyon ton eşdeğer petrolle Çin'in de içinde yer aldığı Asya Pasifik bölgesindeki ülkelerden gelecek. Bu bölgeyi, 2 milyar 693 milyon ton eşdeğer petrolle Kuzey Amerika izleyecek.

Avrupa'da ise enerji talebi 2040'a kadar 256 milyon ton eşdeğer petrol azalacak. Bu azalışa rağmen Avrupa dünya genelinde Asya Pasifik ve Kuzey Amerika'nın ardından 1 milyar 752 milyon ton eşdeğer petrolle enerji talebi en yüksek üçüncü bölge olacak.

Avrupa'yı 1 milyar 299 milyon ton eşdeğer petrolle Afrika ve 1 milyar 200 milyon ton eşdeğer petrolle Orta Doğu bölgesi izleyecek.

Küresel enerji talebi, 2040'a kadar yaklaşık yüzde 26,7 artarak 17 milyar 715 milyon ton petrol eşdeğerine ulaşacak.