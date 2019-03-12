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Küresel enerji verimliliği yatırımları 335 milyar dolara ulaştı

FİNANS HABERLERİ  | 12.03.2019 11:58 | Son Güncelleme

Enerji Verimliliği Derneği Başkanı Murat Kalsın, dünyada enerji verimliliği alanında yapılan yatırımların 335 milyar dolara ulaştığını, Türkiye’nin bu pastadan daha fazla pay alması gerektiğini söyledi.

Küresel enerji verimliliği yatırımları 335 milyar dolara ulaştı

İstanbul, 12 Mart (DHA) - Enerji Verimliliği Derneği Başkanı Murat Kalsın, dünyada enerji verimliliği alanında yapılan yatırımların 335 milyar dolara ulaştığını, Türkiye’nin bu pastadan daha fazla pay alması gerektiğini söyledi.
“Verimli Buluşmalar” toplantı dizisinin ikincisinin açılış konuşmasını yapan Kalsın, “Enerji Bakanlığı, EPDK ve özel sektörle birlikte Enerji Verimliliği Endeksi oluşturmak için çalışma başlattık. Bu endeksle başta sanayi olmak üzere yoğun enerji tüketen sektörleri verimliliğe teşvik etmeyi hedefliyoruz” dedi.
Dünyada enerji yatırımlarının büyüklüğünün 1 trilyon doları geçtiğini, bu rakamın 335 milyar dolarını enerji verimliliğinin oluşturduğu belirten Murat Kalsın, “Ülke olarak bu rakamdan daha çok pay almak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu kapsamda Enerji Verimliliği Derneği olarak, Enerji Bakanlığı ve EPDK ile ‘Enerji Verimliliği Endeksi’ oluşturma çalışmalarına başladık” dedi.
Bu endeksle tüm sektörlerin verimlilikte geldiği noktanın ölçüleceğini, bu çalışmaların maliyetleri ne kadar azalttığının ve cari açığa ne kadar olumlu katkı yaptığının görülebileceğini belirten Kalsın, “Diğer yandan da sanayimizi ve diğer sektörleri verimlilik konusunda teşvik etmiş olacağız” dedi. Socar Türkiye’nin son dönemde yaptığı yatırımlarla Türkiye’nin enerji arzına önemli bir katkı sunduğunu söyleyen Kalsın, “Bir yandan enerji yatırımı yapıp bir yandan da enerji verimliliği konusunda örnek çalışmalar sergiledikleri için Socar Türkiye’ye teşekkür ediyoruz” dedi.
Enerji Verimliliği Derneği’nin enerji kullanan her kesimde verimlilik bilinci oluşturmak amacıyla başlattığı “Verimli Buluşmalar” toplantısının ikincisinin konuğu Socar Türkiye Dış İlişkiler Başkanı Murat LeCompte oldu.
Verimli Buluşmalar kapsamında bir sunum yapan Socar Türkiye Dış İlişkiler Başkanı Murat LeCompte, Socar’ın Türkiye’deki mevcut yatırımları ve gelecek planlarını anlattı. Yoğun enerji tüketen bir alanda faaliyet gösterdiklerini belirten LeCompte, “Petkim’de sürdürdüğümüz ‘Petkim Benim’ adlı projemiz kapsamında çalışanlarımızın önerdiği projeler sayesinde 100 milyon liralık bir tasarruf sağladık, bu rakamın çok önemli bir bölümünü enerji oluşturuyor” dedi.
LeCompte, Socar’ın 2008 yılında Petkim’in özelleştirilmesiyle Türkiye girdiğini, bugün gelinen noktada ise enerjinin birçok alanında faaliyet gösterdiklerini söyledi.
Petkim’de gerçekleştirilen iyileştirme yatırımlarının yanı sıra Star Rafinerisi, TANAP, Socar Terminal limanı, rüzgar santrali ve depolama tesisleriyle birlikte 15 milyar dolarlık yatırım yaptıklarına dikkat çeken LeCompte, “2023 yılına kadar yatırımlarımızın toplamı 20 milyar dolara ulaşacak. Türkiye’deki en büyük dış yatırıma sahip olduğumuz için gurur duyuyoruz” dedi.
Socar Türkiye’nin enerji sektöründe olmasının yanı sıra ciddi bir enerji tüketicisi de olduğunu belirten LeCompte, grup olarak enerji maliyetini düşürmek amacıyla çok önemli çalışmalar yaptıklarını da söyledi.
Petkim bünyesinde “Petkim Benim” adlı bir proje yürüttüklerini belirten LeCompte, “‘Petkim Benim’ kapsamında 1500 kişilik mavi ve beyaz yakalı çalışanımız verimlilikle ilgili öneriler geliştiriyor. Hayata geçirilen öneriler sayesinde bugün 100 milyon liralık tasarruf sağlamış durumdayız. Bu tasarrufun çok önemli bir bölümü de enerji alanında. Ayrıca yeni taşındığımız genel müdürlük binamız da ‘yeşil bina’ unvanını taşıyor. Bir önceki merkezimize göre enerji maliyetlerimizde yüzde 50’lik bir düşüş sağladık” dedi.
Toplantının ardından Murat Kalsın’ın önerisiyle Enerji Verimliliği Derneği ve Socar Türkiye, Enerji Verimliliği Endeksi için pilot çalışma yapma konusunda anlaştı. (Fotoğraflı)

Küresel enerji verimliliği yatırımları 335 milyar dolara ulaştıKüresel enerji verimliliği yatırımları 335 milyar dolara ulaştı

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