Küresel enerji yatırımları azaldı

GÜLŞEN ÇAĞATAY - Küresel enerji yatırımları 2017'de bir önceki yıla kıyasla yüzde 2 azalarak yaklaşık 1 trilyon 801 milyar dolar oldu.

AA muhabirinin, Uluslararası Enerji Ajansının (IEA) "Dünya Enerji Yatırımları 2018 Raporu"ndan yaptığı derlemeye göre, geçen yıl petrol, doğalgaz ve enerji verimliliğine yapılan yatırımlar artarken, nükleer enerji sektöründe yatırımlar azaldı.

Petrol ve doğalgaz sektörüne 2016'da 649 milyar dolar, enerji verimliliği alanına ise 231 milyar dolar harcandı. Aynı dönemde nükleer enerjiye 26 milyar dolar yatırım yapıldı.

Geçen yıl dünya genelinde 716 milyar dolar ile en büyük yatırım petrol ve doğalgaz alanında gerçekleştirildi. Bu iki alanı, 447 milyar dolarla elektrik üretim sektörü izledi. Elektrik iletim ve dağıtım alanına ise 303 milyar dolar yatırıldı.

Enerji verimliliğine 236 milyar dolar yatırım yapılırken, kömür madenciliği ve altyapı çalışmaları için 79 milyar dolar harcandı. Ayrıca, ulaştırma ve ısınma sektöründeki yenilebilir enerji yatırımları 20 milyar dolara ulaştı.