FİNANS

Küresel FDI 2018'de yüzde 13 düşüşle 1.3 trilyon dolara indi

FİNANS HABERLERİ  | 13.06.2019 13:01 | Son Güncelleme

Küresel doğrudan yabancı yatırımları (Foreign Direct Investment - FDI) 2018 yılında yüzde 13 azalarak 1.3 trilyon dolara gerilerken, aynı dönemde Türkiye'ye doğrudan yabancı yatırımlar yüzde 13 artışla 13 milyar dolara yükseldi.

Küresel FDI 2018'de yüzde 13 düşüşle 1.3 trilyon dolara indi

İstanbul, 13 Haziran (DHA) - Küresel doğrudan yabancı yatırımları (Foreign Direct Investment - FDI) 2018 yılında yüzde 13 azalarak 1.3 trilyon dolara gerilerken, aynı dönemde Türkiye'ye doğrudan yabancı yatırımlar yüzde 13 artışla 13 milyar dolara yükseldi. Böylece Türkiye, 2018 yılında Batı Asya bölgesinde en çok doğrudan yabancı yatırımı çeken ülke oldu.
Birleşmiş Milletler Dünya Yatırım Raporu verilerine göre, gelişmiş ekonomilere doğrudan yabancı yatırımı akışı 2018'de 2004 yılından bu yana görülen en düşük düzeyde gerçekleşirken, kalkınmakta olan ülkelerin doğrudan yabancı yatırımlarından 2018'da aldıkları pay yüzde 54 oldu.
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri António Guterres, Birleşmiş Milletler Dünya Yatırım Raporu verilerinin, karaır vericilere, küresel ve bölgesel yabancı doğrudan yatırımlarını ve yatırım eğilimlerini izleme olanağı verdiğine işaret etti.
Birlesmis Milletler naporunun verilerine göre 2018 yılında gelişmiş ekonomilere doğrudan yabancı yatırımı 557 milyar dolar oldu.
Gelişmiş ekonomilere doğrudan yabancı yatırımı azalsa da, ABD yine en çok doğrudan yabancı yatırımı çeken ülke olarak öne çıkarken, Çin, Hong Kong ve Singapur da ABD'nin ardından ikinci, üçüncü ve dördüncü sırayı aldılar.
ABD'ye doğrudan yabancı yatırımları 2018'de 277 milyar dolardan 252 milyar dolara gerilerken,
Çin'e yatırımları 134 milyar dolardar 139 milyar dolara yükseldi.
Geçen yıl 101 milyar dolar doğrudan yatırım ile dördüncü sırada olan Birleşik Krallık, bu yıl 64 milyar dolar ile 6'ncı sırada yer aldı.
Kalkınmakta olan Asya'ya yönelik doğrudan yabancı yatırımlar 2018'de yüzde 4.0 artışla 512 milyar dolara çıkarken, Asya küresel doğrudan yabancı yatırımlarını yüzde 39'unu çekti. (Grafik)

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