FİNANS

Küresel fonlar, altın yatırımında rekor kırdı

FİNANS HABERLERİ  | 13.10.2019 10:59 | Son Güncelleme

Dünya genelinde yatırım fonlarındaki altın miktarı, geçen ay 2 bin 808 tona ulaşarak tüm zamanların rekorunu kırdı - Küresel altın fonları, yılbaşından bu yana 368 ton altın aldı - ABD'de altın fonlarına yılbaşından bu yana 10,5 milyar dolarlık para akışı oldu - Dünya Altın Konseyi Raporu'na göre, ABD Başkanı Trump'a karşı yürütülen azil süreci ticaret savaşlarının gidişatını, dolayısıyla altın fiyatlarını etkileyebilecek - Altın fiyatındaki hareketler, merkez bankalarının para politikası hamlelerine göre şekillenmeye devam edecek

İSTANBUL (AA) - ZEYNEP KAHVECİ/MURAT ASLAN - Dünya genelinde yatırım fonlarında tutulan altın miktarı, eylülde 2 bin 808 tona ulaşarak tüm zamanların zirvesine ulaştı.

Küresel ekonomide süregelen genişleyici para politikası ile ticaret savaşlarının oluşturduğu belirsizlikler, güvenli liman olarak görülen altına olan talebi artırmaya devam ediyor.

Dünya Altın Konseyi'nin yayımladığı rapora göre, eylülde küresel bazda altın fonlarına yaklaşık 3,9 milyar dolarlık para akışı gerçekleşti. Fonların tuttuğu altın miktarı, eylülde bir önceki aya göre 75,2 ton artış gösterdi. Böylece fonların portföylerindeki altın miktarı, son 4 ayda kesintisiz artarak yılbaşından bu yana yüzde 13,4 yükseldi.

Global fonların portföyündeki altın miktarı, eylülde 2 bin 808 tonla 2012'deki 2 bin 791 tonluk tarihi zirveyi de aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

- Altın varlıklarında Kuzey Amerika lider

Rapora göre, Kuzey Amerika fonları 62 tonla eylülde altın alımında lider olurken, bu fonlara yaklaşık 3,1 milyar dolar seviyesinde para girişi gerçekleşti.

Avrupa fonları ise eylülde 7,7 ton altın aldı. Bu artışta başı 31 Ekim'deki Brexit kararını bekleyen İngiltereli yatırımcılar çekti. Avrupa fonlarını 3,9 tonla Asya ve 1,7 tonla diğer bölgelerin fonları takip etti.

Bu yılın 9 aylık döneminde küresel fonların elinde tuttuğu altın miktarı 368 ton artış gösterirken, bu fonlara para akışı 17,9 miyar dolar oldu.

Bu yılın ocak-eylül döneminde Kuzey Amerika fonları 214,3 ton, Avrupa fonları 146,4 ton ve Asya fonları 5 ton alım gerçekleştirdi.

- ABD'li fonlar, 9 ayda bin 381,5 ton altın aldı

Ülkeler bazında eylül ayında altın fonlarına gerçekleşen para akışında ilk sırayı yaklaşık 3,1 milyar dolarla ABD aldı.

ABD, aynı zamanda 9 aylık dönemde fonlarında bin 381,5 ton altın toplayarak, fonlarında en fazla altın bulunduran ülke de oldu. ABD'nin altın fonlarına yılbaşından bu yana gerçekleştirilen para akışı ise 10,5 milyar dolara dayandı.

Ocak-eylül döneminde altın fon varlıkları sıralamasında ABD'yi 582,7 tonla İngiltere ve 351,5 tonla Almanya takip etti. Türkiye, söz konusu sıralamada 0,6 tonluk altın fonu varlığıyla 15'inci sırada yerini aldı.

- Küresel belirsizlikler altın fiyatlarını etkiliyor

Eylül ayı boyunca birçok merkez bankası faiz indirimine giderken, özellikle ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yıl sonuna kadar bir faiz indirimi daha yapması bekleniyor.

Raporda, altın fiyatındaki hareketlerin, merkez bankalarının para politikası hamlelerine göre şekillenmeye devam edeceği tahminine yer veriliyor.

Para politikası haricinde de altın fiyatlarını yukarı yönlü destekleyen önemli etkenler olduğu belirtilen raporda, halen devam eden küresel belirsizliklerin altın fiyatları üzerinde belirleyici olduğu vurgulanıyor.

Raporda, ABD Başkanı Donald Trump'a karşı yürütülen azil sürecinin ticaret savaşlarının gidişatını, dolayısıyla altın fiyatlarını etkileyebileceği belirtiliyor.

Çin'in olası ertelemelerle bu süreci 2020'de yapılacak ABD başkanlık seçimlerine kadar uzatmayı deneyebileceği, bunun da risk algısını artırabileceği ifade edilen raporda, şu değerlendirmelere yer verildi:

"Brexit süreci belirsizlikleri artıran bir başka unsur. Anlaşmasız Brexit ihtimali veya yeni bir erteleme kararı çıkması gibi belirsizlikler yatırımcıları altın varlıklara yönlendirebilir. Bunların yanı sıra dünya genelinde negatif faiz oranlarının halen ağırlığını koruması durumu altının fırsat maliyetini düşürmektedir. Avrupa'da birçok ülkenin devlet tahvilleri halen negatif faiz vermeye devam ederken, yatırımcılar aldıkları tahvilden faiz almak yerine tahvil süresi dolduğunda faiz ödemek durumunda kalıyor."

PARTNERHayvanlar alemine yakından bakış!Hayvanlar alemine yakından bakış!
Türkiye ile İran arasında ‘franchise’da iş birliğiTürkiye ile İran arasında ‘franchise’da iş birliği
Türkiye'deki İHA ve pilot sayısı belli olduTürkiye'deki İHA ve pilot sayısı belli oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ons altın piyasalar

En Çok Okunan Haberler

Trump'tan YPG'ye çağrı: Geri çekilin

Trump'tan YPG'ye çağrı: Geri çekilin

'Barış Pınarı Harekatı' paylaşıma tepki!

'Barış Pınarı Harekatı' paylaşıma tepki!

'Hayırlı olsun' deyip duyurdu: Seri üretime geçiliyor

'Hayırlı olsun' deyip duyurdu: Seri üretime geçiliyor

Tüm zamanların rekoru kırıldı

Tüm zamanların rekoru kırıldı

Operatörler yarıştı, numara taşıma 129 milyona yaklaştı

Operatörler yarıştı, numara taşıma 129 milyona yaklaştı

'Geçen yılın zam şampiyonu ürünlere talep yok'

'Geçen yılın zam şampiyonu ürünlere talep yok'

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Meksika’nın inşaat projelerini Türk doğal taşı süsleyecek

Meksika’nın inşaat projelerini Türk doğal taşı süsleyecek

Türkiye ile İran arasında ‘franchise’da iş birliği

Türkiye ile İran arasında ‘franchise’da iş birliği

Türkiye'deki İHA ve pilot sayısı belli oldu

Türkiye'deki İHA ve pilot sayısı belli oldu

5 gündür aranıyordu, sulama kanalında cesedi bulundu

5 gündür aranıyordu, sulama kanalında cesedi bulundu

Karnabaharın fiyatı, sofraya gelinceye kadar katlanarak artıyor

Karnabaharın fiyatı, sofraya gelinceye kadar katlanarak artıyor

THY Latin ülkelerinde 340 bin yolcu ile rekora uçtu

THY Latin ülkelerinde 340 bin yolcu ile rekora uçtu

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.