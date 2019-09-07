FİNANS

Küresel fonların altın yatırımı ağustosta 100 tonu aştı

FİNANS HABERLERİ  | 07.09.2019 11:08 | Son Güncelleme

Küresel altın yatırım fonlarının altın varlıkları ağustosta aylık 122,3 ton artarak 2 bin 733 tona ulaştı - ABD'de altın fonlarına, yıl başından bu yana toplam 7,4 milyar dolarlık para akışı oldu - Yıl başından bu yana küresel altın fonları 292,2 ton altın aldı - Fon bazında ağustosta en çok alımını 54,9 tonla ABD'li SPDR Gold Shares yatırım fonu yaptı

İSTANBUL (AA) - MURAT ASLAN/ZEYNEP KAHVECİ - Dünya genelinde altın bazlı yatırım fonları ağustosta 122,3 ton altın alarak, altın varlıklarını üst üste üçüncü ayda da artırdı.

Dünya Altın Konseyi'nin yayımladığı rapora göre ağustosta küresel bazda altın fonlarına yaklaşık 6 milyar dolarlık para akışı gerçekleşti. Fonların tuttuğu altın miktarı ağustosta bir önceki aya göre 122,3 tonluk artışla 2 bin 733 tona yükseldi.

Ağustos ayında artan jeopolitik ve siyasi riskler yatırımcıların risk iştahında düşüşe sebep olurken, bu durum güvenli liman olarak görülen altına talebi artırdı.

Altın fonlarının portföylerindeki altın miktarı son üç ayda kesintisiz şekilde artış kaydederken, altın miktarı sene başından bu yana yüzde 10,4 yükseldi.

Altın talebindeki artışta küresel faiz oranlarındaki düşüş ve ABD'de getiri eğrisinin terse dönmesi etkili oldu. Çin ve ABD arasında yaşanan gerilimin jeopolitik riskleri artırması da önemli rol oynadı.

Altın fonlarının tuttuğu altın miktarı ağustosta 2 bin 733 tonla 2012'deki 2 bin 791 tonluk tarihi zirveye yaklaştı.

Analistler, küresel ekonomide yaşanan parasal genişlemenin ve süregelen belirsizliklerin desteğiyle 2012'deki bu seviyenin yakın zamanda aşılacağını tahmin ediyor.

- ABD'li fonlar ağustosta 76,3 ton altın aldı

Ağustos ayında altın fonlarına gerçekleşen para akışında ilk sırayı yaklaşık 3,7 milyar dolarla ABD alırken, ülke fonlarının topladığı altın miktarı 76,3 ton oldu. Böylece ABD'de altın fonlarına, yıl başından bu yana toplam 7,4 milyar dolarlık para akışı oldu.

Aynı dönemde İngiltere altın fonları varlıklarını 21,7 ton artırırken, Çin 9,7 ton, Almanya 6,2 ton ve İsviçre 3,1 ton yükseltti.

Fon bazında ağustosta en çok alımını 54,9 tonla ABD'li SPDR Gold Shares yatırım fonu yaparken, bu fonu 18,4 tonla ABD'li iShares Gold Trust ve 9,3'er tonla İngiliz iShares Physical Gold ETC ve Invesco Physical Gold ETC fonları takip etti.

- Altın varlıklarında Kuzey Amerika lider

Rapora göre, Kuzey Amerika fonları ağustosta 78 tonla altın alımında başı çekerken, bu fonlara 3,8 milyar dolar seviyesinde para girişi gerçekleşti.

Avrupa fonları ise ağustosta 33 ton altın alırken, bu fonları 9,3 tonla Asya ve 1,6 tonla diğer bölgelerin fonları takip etti. Global anlamda altın fonlarından ağustosta 5,2 tonluk çıkış yaşandı.

2019 Ocak-Ağustos döneminde altın fonlarının elinde tuttuğu altın miktarı 292,2 ton artış gösterirken, bu artışın büyük kısmı son üç ayda gerçekleşti.

Sekiz aylık dönemde Kuzey Amerika fonları yaklaşık 152 tonluk alım gerçekleştirirken, Avrupa fonları yaklaşık 139 ton alım yaptı. Global anlamda fonlardan bu dönemde 24,4 tonluk çıkış olurken, global fonlara toplamda 316,5 tonluk giriş yapıldığı görüldü.

- Altının onsu yaklaşık 6,5 yılın zirvesini gördü

Altının ons fiyatı sene başından bu yana yüzde 18'in üzerinde değer kazanırken, ağustosta aylık bazda yüzde 7,7 yükseldi. 4 Eylül'de 1.557 dolarla yaklaşık 6,5 yılın zirvesini gören altının ons fiyatı, bu haftanın son işlem gününde 1.500 dolar sınırına gerilemesinin ardından 1.520 dolar seviyelerinde dengelendi.

Analistler, talep artışının son üç ayda görece yükselmesini küresel piyasalarda artan risk algısına bağlarken, bu durumun altın fiyatlarını desteklemeye devam edebileceğini söyledi.

Ağustosta yüzde 12,4 değer kazanarak son bir yılın aylık bazda en yüksek artışını kaydeden gram altının yükselişinin, hem ons altındaki fiyat değişimi hem de dolar/TL'deki yükselişe bağlı olduğunu kaydeden analistler, gelişmiş ülke merkez bankalarının parasal genişleme beklentisinin de bu fiyatlamada etkili olduğunu dile getirdi.

Gram altın yıl başından bu yana yüzde 28 değer kazanarak, Ocak-Ağustos döneminde en fazla kazandıran varlıklardan biri konumunda bulunuyor.

İstanbul'un göbeğinde görme engelli kız dehşeti yaşadı! Kanlar içerisinde yerde kaldıİstanbul'un göbeğinde görme engelli kız dehşeti yaşadı! Kanlar içerisinde yerde kaldı
5 yılda 24 bin yeni fikir üretildi5 yılda 24 bin yeni fikir üretildi
Serbest piyasadaki fındıkta fiyat düşüşü tedirgin ediyorSerbest piyasadaki fındıkta fiyat düşüşü tedirgin ediyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ons altın piyasalar

En Çok Okunan Haberler

Feci kaza! İki üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

Feci kaza! İki üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

İmamoğlu'ndan Yenikapı'daki araçlarla ilgili yeni açıklama

İmamoğlu'ndan Yenikapı'daki araçlarla ilgili yeni açıklama

En çok ziyaret edilen şehirler belli oldu

En çok ziyaret edilen şehirler belli oldu

Işık göründü! Türkiye'de bir ilk olacak

Işık göründü! Türkiye'de bir ilk olacak

2 milyar dolarlık dev satın alma

2 milyar dolarlık dev satın alma

Fiyatlar değişti! En az 40 lira olacak

Fiyatlar değişti! En az 40 lira olacak

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

3 milyar lirayı cebimizde taşıyoruz

3 milyar lirayı cebimizde taşıyoruz

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Artık Mynet'ten Borsada al-sat yapabilirsiniz

Artık Mynet'ten Borsada al-sat yapabilirsiniz

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
5 yılda 24 bin yeni fikir üretildi

5 yılda 24 bin yeni fikir üretildi

Serbest piyasadaki fındıkta fiyat düşüşü tedirgin ediyor

Serbest piyasadaki fındıkta fiyat düşüşü tedirgin ediyor

Turizmdeki yükseliş havalimanlarına doping etkisi yaptı

Turizmdeki yükseliş havalimanlarına doping etkisi yaptı

Takım tezgahları sektöründe ihracat hedefi 580 milyon dolar

Takım tezgahları sektöründe ihracat hedefi 580 milyon dolar

UTİB, BTSO ve BEBKA'dan tekstilde tasarımı teşvik etkinliği

UTİB, BTSO ve BEBKA'dan tekstilde tasarımı teşvik etkinliği

Ayçiçeği üreticilerinin 'fiyat' şikayeti

Ayçiçeği üreticilerinin 'fiyat' şikayeti

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.