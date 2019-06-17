FİNANS

Küresel gaz ihracatında LNG'nin payı hızla yükseliyor

FİNANS HABERLERİ  | 17.06.2019 11:33 | Son Güncelleme

Küresel enerji piyasasında LNG formunda gerçekleştirilen doğal gaz ihracatı, 10 yılda yüzde 72 artarak 431 milyar metreküpe yükseldi - Toplam doğal gaz ihracatında boru hatlarının payı yüzde 65, LNG'nin payı ise yüzde 35 olarak belirlendi - Dünyada en fazla LNG ihraç eden ülke 104,8 milyar metreküple Katar oldu

MURAT TEMİZER - Küresel enerji piyasasında, sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) formunda gerçekleştirilen ihracat 10 yılda yüzde 72 artarak 431 milyar metreküpe yükseldi.

AA muhabirinin, "BP 2019 Dünya Enerji İstatistik Görünümü Raporu"ndan yaptığı derlemeye göre, doğal gazda boru hatları ticaretine alternatifi olan LNG ihracatı giderek artıyor.

Buna göre, 2009'da dünyada 249,7 milyar metreküp olan LNG ihracatı son on yılda yüzde 72 artış gösterdi. Böylece geçen yıl küresel doğal gaz piyasasında 431 milyar metreküp LNG satıldı. 2018'de boru hatları aracılığıyla yapılan doğal gaz ticareti ise 805 milyar metreküp olarak kayıtlara geçti.

Küresel piyasadaki toplam doğal gaz ticaretinde boru hatlarının payı yüzde 65, LNG'nin payı ise yüzde 35 oldu.

Toplam 431 milyar metreküplük LNG ticaretinde en çok ihracatı 104,8 milyar metreküple Katar geçekleştirdi. En fazla LNG ithal eden ülke ise 113 milyar metreküple Japonya oldu.

Boru hatlarıyla en çok doğal gaz satan ülke de 223 milyar metreküple Rusya oldu. Bu ülkeyi 114,3 milyar metreküple Norveç ve 77,2 milyar metreküple Kanada izledi.

En fazla boru gazı satın alan ülke ise 100,8 milyar metreküple Almanya oldu. Almanya'yı 77,3 milyar metreküple ABD ve 47,9 milyar metreküple Çin takip etti.

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Anahtar Kelimeler:
Boru hattı enerji LNG ticaret

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