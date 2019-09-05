Küresel gıda fiyatları ağustosta geriledi

Küresel gıda fiyatları ağustosta aylık bazda yüzde 1,1 gerilerken, yıllık bazda yüzde 1,1 artış gösterdi.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütünden (FAO) yapılan açıklamaya göre, uluslararası pazarlarda tahıl, bitkisel yağ, süt ürünleri, et ve şekerden oluşan beş ana gıda maddesinin fiyatlarının ve ticaretinin takibiyle ölçülen Gıda Fiyat Endeksi, ağustosta bir önceki aya göre yüzde 1,1 azalarak 169,8 puana düştü. Endeks, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 1,1 arttı.

Küresel gıda fiyatlarındaki gerilemede tahıl ve şeker fiyatlarındaki düşüş etkili oldu.

Tahıl Fiyat Endeksi, ağustosta bir önceki aya göre yüzde 6,4 azaldı. Söz konusu azalış mısır ve buğday fiyatlarındaki düşüşten kaynaklandı.

Şeker Fiyat Endeksi ağustosta bir önceki aya göre yüzde 4 gerilerken, aynı dönemde Bitkisel Yağ Fiyat endeksi yüzde 5,9, Et ve Süt endeksleri yüzde 0,5 oranında yükseldi.

