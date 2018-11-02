Küresel gıda fiyatları ekimde geriledi

Küresel gıda fiyatları ekimde aylık bazda yüzde 0,9, yıllık bazda yüzde 7,4 geriledi.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütünden (FAO) yapılan açıklamaya göre, uluslararası pazarlarda tahıl, bitkisel yağ, süt ürünleri, et ve şekerden oluşan beş ana gıda maddesinin fiyatlarının ve ticaretinin takibiyle ölçülen Gıda Fiyat Endeksi, ekimde bir önceki aya göre yüzde 0,9 azalarak 163,5 puana düştü. Endeks, geçen yılın aynı ayına göre de yüzde 7,4 azaldı.

Küresel gıda fiyatlarının gerilemesinde süt ürünleri, et ve bitkisel yağ fiyatlarında görülen düşüş etkili oldu.

Genel düşüş eğiliminin başını çeken FAO Süt Ürünleri Fiyat Endeksi bir önceki aya göre yüzde 4,8 azaldı. Söz konusu azalış tüm süt ürünü gruplarının ihraç arzlarında izlenen büyümeden kaynaklandı.

Et Fiyat Endeksi’nde eylüle göre yüzde 2 düşüş gözlenirken, küçükbaş, domuz, büyükbaş ve tavuk eti fiyatlarının tümünde gerileme kaydedildi. Düşüşün temel sebebi ihraç arzındaki büyüme olarak açıklandı.

Bitkisel Yağlar Fiyat Endeksi geçen ay eylüle göre yüzde 1,5 düşüş kaydetti. Düşüş eğilimindeki hızlanmada çoğunlukla palm yağına yönelik küresel ithalat talebinin durağan seyri ve önde gelen palm yağı ithalatçısı ülkelerdeki envanter büyümesi etkili oldu. Uluslararası soya yağı fiyatlarında ise bir miktar artış görüldü.

Hububat Fiyat Endeksi ABD'deki mısır kotasyonlarının güçlü seyretmesi sonucunda eylüle göre yüzde 1,3 arttı.

Şeker Fiyat Endeksi de aylık bazda yüzde 8,7 arttı. Söz konusu artış, Hindistan ve Endonezya’da mevsimsel mahsül beklentilerinin olumsuz seyretmesi ve Brezilya’nın şeker kamışı üretiminin etanol yapımı için ayrılan bölümünün payının büyümesinden kaynaklandı.

