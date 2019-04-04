FİNANS

Küresel gıda fiyatları martta istikrarlı seyretti

FİNANS HABERLERİ  | 04.04.2019 14:34 | Son Güncelleme

FAO Gıda Fiyat Endeksi martta aylık bazda değişim göstermedi, yıllık bazda yüzde 3,6 düştü

Küresel gıda fiyatları martta aylık bazda değişim göstermedi, yıllık bazda yüzde 3,6 geriledi.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütünden (FAO) yapılan açıklamaya göre, uluslararası pazarlarda tahıl, bitkisel yağ, süt ürünleri, et ve şekerden oluşan 5 ana gıda maddesinin fiyatlarının ve ticaretinin takibiyle ölçülen Gıda Fiyat Endeksi, martta bir önceki aya göre değişim göstermedi ve 167 puan olarak gerçekleşti. Endeks, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,6 düştü.

Küresel gıda fiyatları, süt ürünlerindeki fiyat artışı ile tahıl, bitkisel yağ ve şeker fiyatlarındaki düşüşle dengelendi.

Süt Ürünleri Fiyat Endeksi, martta bir önceki aya göre yüzde 6,2 artış gösterdi. Söz konusu artışta tereyağı, peynir ve süt tozuna yönelik artan ithalat talebi etkili oldu.

Et Fiyat Endeksi de bu dönemde aylık bazda yüzde 0,4 yükselirken, Bitkisel Yağ Fiyat Endeksi yüzde 4,4 düşüş kaydetti.

Buğday, pirinç ve mısır gibi iri taneli ürünleri içeren Tahıl Fiyat Endeksi, martta bir önceki aya göre yüzde 2,2 geriledi. Tahıl fiyatlarındaki azalışta buğday ve mısır fiyatlarındaki düşüş etkili oldu.

Şeker Fiyat Endeksi de önemli üretici ülkelerdeki hasadın tahmin edilenden fazla olması nedeniyle bu dönemde yüzde 2,1 azaldı.

Bir simbiyotik ilişki! 161 ülke katılıyorBir simbiyotik ilişki! 161 ülke katılıyor
Bakan Pekcan: Mart ayı ihracat rekoru kırıldıBakan Pekcan: Mart ayı ihracat rekoru kırıldı
Taksitli pırlanta satışına en çok ilgi gösteren iller belli olduTaksitli pırlanta satışına en çok ilgi gösteren iller belli oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü Bitkisel Yağ Fiyat Endeksi Et Fiyat Endeksi FAO Gıda Fiyat Endeksi Süt Ürünleri Fiyat Endeksi Şeker Fiyat Endeksi Tahıl Fiyat Endeksi

En Çok Okunan Haberler

İstanbul seçim sonuçlarında son durum ne?

İstanbul seçim sonuçlarında son durum ne?

YSK Başkanı Güven'den yeni açıklama!

YSK Başkanı Güven'den yeni açıklama!

Merkez Bankası'ndan yeni hamle

Merkez Bankası'ndan yeni hamle

İBB başkanı açıkladı! 15 gün ücretsiz olacak

İBB başkanı açıkladı! 15 gün ücretsiz olacak

Bakan açıkladı! Rekor kırıldı

Bakan açıkladı! Rekor kırıldı

Çalışanlar dikkat! Bunu yapan tazminatsız kovulur

Çalışanlar dikkat! Bunu yapan tazminatsız kovulur

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Dolarda dalgalanma!

Dolarda dalgalanma!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Binlerce EYT'li akın etti! İstanbul'daki mitingde önemli mesajlar

Binlerce EYT'li akın etti! İstanbul'daki mitingde önemli mesajlar

Economist'ten kritik Türkiye yazısı!

Economist'ten kritik Türkiye yazısı!

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bakan Pekcan: Mart ayı ihracat rekoru kırıldı

Bakan Pekcan: Mart ayı ihracat rekoru kırıldı

Taksitli pırlanta satışına en çok ilgi gösteren iller belli oldu

Taksitli pırlanta satışına en çok ilgi gösteren iller belli oldu

THY/Ekşi:Dünya birinciliği için İstanbul Havalimanı'na gidiyoruz

THY/Ekşi:Dünya birinciliği için İstanbul Havalimanı'na gidiyoruz

ISTAC, TÜRKİNŞA işbirliği ile müteahhitleri tahkimin avantajlarında buluşturacak

ISTAC, TÜRKİNŞA işbirliği ile müteahhitleri tahkimin avantajlarında buluşturacak

Bebek ve çocuklara özel zeytinyağı üretildi

Bebek ve çocuklara özel zeytinyağı üretildi

Trafiğe kaydı yapılan araç sayısı Şubat’ta yüzde 48.8 azaldı

Trafiğe kaydı yapılan araç sayısı Şubat’ta yüzde 48.8 azaldı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.