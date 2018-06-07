FİNANS

Küresel gıda fiyatları mayısta yükseldi

FİNANS HABERLERİ  | 07.06.2018 18:17 | Son Güncelleme

FAO Gıda Fiyat Endeksi mayısta bir önceki aya kıyasla yüzde 1,2 yükseldi

Küresel gıda fiyatları mayısta bir önceki aya göre yüzde 1,2 arttı.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütünden (FAO) yapılan açıklamaya göre, uluslararası pazarlarda tahıl, bitkisel yağ, süt ürünleri, et ve şekerden oluşan beş ana gıda maddesinin fiyatlarının ve ticaretinin takibiyle ölçülen Gıda Fiyat Endeksi, mayısta bir önceki aya göre yüzde 1,2 artarak 176,2 puana yükseldi.

Küresel gıda fiyatlarının yükselmesinde süt ürünleri fiyatlarında izlenen belirgin artış etkili oldu. Temel tahılların ve süt ürünlerinin fiyatlarında dünya çapında yükseliş yaşanırken, şeker ve bitkisel yağ fiyatlarında düşüş görüldü.

Süt Ürünleri Fiyat Endeksi mayısta bir önceki aya göre yüzde 5,5, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 11,5 arttı. Bu değişimde, Yeni Zelanda'daki arz darlığının etkili olduğu tahmin edildi.

Tahıl Fiyat Endeksi geçen ay yüzde 2,4 artış gösterdi. Böylece endeks geçen yıla oranla yüzde 17 yükselirken, 2015 Ocak'tan beri görülen en üst seviyeye ulaşmış oldu.

Bitkisel Yağ Fiyat Endeksi ise mayısta yüzde 2,6 azalışla son 27 ayın en düşük seviyesine geriledi.

Söz konusu ayda Et Fiyat Endeksi'nde sınırlı oranda gerileme gerçekleşirken, FAO Şeker Fiyat Endeksi de yüzde 0,5 geriledi. Bu düşüşte, dünyanın en büyük şeker üreticisi ve ihracatçısı olan Brezilya'nın önemli üretim sahalarındaki hasat etkili oldu.

PARTNERBu kadarına inanamadı! Arabasının değişimi şaşırttıBu kadarına inanamadı! Arabasının değişimi şaşırttı
Teknolojinin Kadın Liderleri ödüllerini aldıTeknolojinin Kadın Liderleri ödüllerini aldı
BTSO Başkanı Burkay: Bursa yeni sanayi devriminin eşiğindeBTSO Başkanı Burkay: Bursa yeni sanayi devriminin eşiğinde
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütünden (FAO) Gıda Fiyat Endeksi mayıs

En Çok Okunan Haberler

Pınar Altuğ'dan Meral Akşener paylaşımı! Yorum yağdı

Pınar Altuğ'dan Meral Akşener paylaşımı! Yorum yağdı

İYİ Parti'den AK Parti'yi kızdıracak açıklama: Erdoğan'ı kim yenecekse ona oy versinler!

İYİ Parti'den AK Parti'yi kızdıracak açıklama: Erdoğan'ı kim yenecekse ona oy versinler!

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Dizel aracına benzin konuldu, tazminat kazandı

Dizel aracına benzin konuldu, tazminat kazandı

Enerji Bakanı Albayrak, Balıkesir'de bor karbür tesisi kurulacağını açıkladı

Enerji Bakanı Albayrak, Balıkesir'de bor karbür tesisi kurulacağını açıkladı

Memurların maaşı ne zaman yatacak? Bakan açıkladı

Memurların maaşı ne zaman yatacak? Bakan açıkladı

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Teknolojinin Kadın Liderleri ödüllerini aldı

Teknolojinin Kadın Liderleri ödüllerini aldı

BTSO Başkanı Burkay: Bursa yeni sanayi devriminin eşiğinde

BTSO Başkanı Burkay: Bursa yeni sanayi devriminin eşiğinde

Gayrimenkul işlemleri noterlere devredilecek

Gayrimenkul işlemleri noterlere devredilecek

Kredi ve kart borcundan mahkemelik olanlar 4 ayda yarım milyona yaklaştı

Kredi ve kart borcundan mahkemelik olanlar 4 ayda yarım milyona yaklaştı

TOKİ’ye ait 15 stadyum Millet Bahçesi oluyor

TOKİ’ye ait 15 stadyum Millet Bahçesi oluyor

Kadın girişimciler ‘İyi İşler’le güçleniyor.

Kadın girişimciler ‘İyi İşler’le güçleniyor.

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.