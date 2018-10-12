FİNANS

“Küresel GSYH'nin yüzde 10’u blockchain üzerinden geçecek”

FİNANS HABERLERİ  | 12.10.2018 15:28 | Son Güncelleme

Blockchain Türkiye Platformu (BCTR), Yürütme Kurulu üyesi ve Accenture Türkiye Genel Müdürü Dilnişin Bayel, küresel Gayri Safi Yurtiçi Hasıla’nın 2027 yılında yüzde 10’unun blockchain üzerinden geçeceği öngörüsüne dikkat çekti.

Deniz Kılınç / İstanbul, 12 Ekim (DHA) - Blockchain Türkiye Platformu (BCTR), Yürütme Kurulu üyesi ve Accenture Türkiye Genel Müdürü Dilnişin Bayel, küresel Gayri Safi Yurtiçi Hasıla’nın 2027 yılında yüzde 10’unun blockchain üzerinden geçeceği öngörüsüne dikkat çekti.
BCTR’nin Haziran ayındaki kuruluşundan bu yana bünyesine kattığı şirketler ve BCTR Yürütme Kurulu üyelerinin tanıtımı gerçekleştirilen basın toplantısında, Yürütme Kurulu üyelerinden Dilnişin Bayel, blockchainin kişisel verilerin korunması ve saklanması konusundaki etkisine de değindi. Bayel, şöyle konuştu:
“Blockchain dediğimizde birçok ülkede hem ülke hem de ülkelerarası kapsamda dijital ekonomi ve dijital ekosisteminin ana gerekliliği olan aracısızlaştırmayı, şeffaflığı, güveni ve güvenilirliği sağlamak için kullanılan bir hızlandırıcıdan bahsediyoruz. Bu kavram hayatımızda bugünün dünyasında çözemediğimiz birçok konuyu yeniden ele alıp blockchain üzerinde tanımlayıp çözmemizi sağlıyor. Bir taraftan hem dijital ekonomi hem de ekosistemlere ek olarak hayatımıza dijital dönüşümde kişisel verilerin korunması kavramı giriyor. Kullanıcılara kendi verileriyle ilgili söz sahibi olabilme ve kendi verilerini paylaşma konusunda yetkilendirme fırsatı sağlıyor. Bu da 'dijital ID' dediğimiz dijital kimlik yönetimiyle ilgili konularla gündeme geliyor.
“Verilere baktığımız zaman 2027 yılı itibariyle küresel Gayri Safi Yurtiçi Hasılası’nın (GSYH) yüzde 10’nun blockchain üzerinden geçeceği varsayımı var. Dünya genelinde ise birçok problemin blockchain teknolojisi ile çözülebildiğini görüyoruz. Birleşmiş Milletler’in de Accenture ile yürüttüğü 'ID 2020' projesi var. Dünya üzerindeki ir milyardan fazla kişinin dijital kimlik ile kendini doğrulaması ve mülteci probleminin çözülmesi gibi konularda bu şekilde kurgulanıp çözülebiliyor.
“Günümüzde birçok firma hala blockchain teknolojisinin nasıl kullanılacağı konusunda soru işaretlerine sahip olmasına rağmen tek bir konuda hem fikir; blockchain işletmelerde kapana kısılmış çok büyük bir değerin kilidini açıyor. Bu yeni teknoloji süreçlerin yeniden şekillenmesi, verimlilik ve kalitenin iyileştirilmesi taraflar arasında şeffaflığın artması gibi üç temel konuda köklü bir değişim sağlıyor. Günümüzün temel ajandası olan ekosistem bazlı düşünmeyi ve eni modeller geliştirmeyi hızlandırıyor.”

PARTNERÇOK İDDİALI! Bu sahne sosyal medyayı salladıÇOK İDDİALI! Bu sahne sosyal medyayı salladı
300 TIR kemiksiz sığır et ithaline tepki300 TIR kemiksiz sığır et ithaline tepki
İzmir’e 850 milyon liralık yaşam merkeziİzmir’e 850 milyon liralık yaşam merkezi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

ABD'li Rahip Brunson hakkında karar verildi! Ev hapsi ve yurt dışı yasağı kaldırıldı

ABD'li Rahip Brunson hakkında karar verildi! Ev hapsi ve yurt dışı yasağı kaldırıldı

Fatih Portakal'dan gündemi sarsacak iddia!

Fatih Portakal'dan gündemi sarsacak iddia!

Emeklilikte yaşa takılanlar için önemli gelişme

Emeklilikte yaşa takılanlar için önemli gelişme

Dolar ne kadar? Dolar düştü mü yükseldi mi? 12 Ekim dolar yorumları

Dolar ne kadar? Dolar düştü mü yükseldi mi? 12 Ekim dolar yorumları

Yeni Havalimanı biletleri satışta! İşte fiyatları

Yeni Havalimanı biletleri satışta! İşte fiyatları

Cihaza bağımlı olan kronik hastalara 200 TL elektrik fatura desteği

Cihaza bağımlı olan kronik hastalara 200 TL elektrik fatura desteği

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
300 TIR kemiksiz sığır et ithaline tepki

300 TIR kemiksiz sığır et ithaline tepki

İzmir’e 850 milyon liralık yaşam merkezi

İzmir’e 850 milyon liralık yaşam merkezi

“Bitcoin ve kripto paralar finans dünyasının kurallarını tepetaklak edecek özelliklere sahip”

“Bitcoin ve kripto paralar finans dünyasının kurallarını tepetaklak edecek özelliklere sahip”

BKM / Canko: Blockchain yeniden sorgulama devrimidir

BKM / Canko: Blockchain yeniden sorgulama devrimidir

Bakan Kurum: İmar Barışı'na yaklaşık 6,3 milyon vatandaşımız başvurdu

Bakan Kurum: İmar Barışı'na yaklaşık 6,3 milyon vatandaşımız başvurdu

Borsalardan e-ticaret dayanışması

Borsalardan e-ticaret dayanışması

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.