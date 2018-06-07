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Küresel ham petrol üretimi 2017'de düştü

FİNANS HABERLERİ  | 07.06.2018 13:20 | Son Güncelleme

OPEC 2018 Yıllık İstatistik Bülteninden: -"Küresel ham petrol üretimi 2017'de bir önceki yıla göre, 0,9 düşerek günlük 74 milyon 690 bin varil oldu" -"OPEC'in günlük petrol üretimi geçen yıl önceki yıla göre 926 bin varil düşüş gösterirken, kartel dışı ülkelerin üretiminde ise yükseliş yaşandı"

Küresel ham petrol üretimi 2017'de bir önceki yıla göre, yüzde 0,9 düşerek günlük 74 milyon 690 bin varil oldu.

OPEC 2018 Yıllık İstatistik Bülten'ine göre, kartel üyesi ülkelerin günlük petrol üretimi geçen yıl önceki yıla göre 926 bin varil düşüş gösterdi. OPEC üyesi olmayan ülkelerin petrol üretiminde ise yükseliş yaşandı.

Dünya genelinde en fazla petrol üretim artışı 2017'de önceki yıla göre günlük 498 bin artışla varille ABD'de gerçekleşirken, bunu önceki yıla göre 427 bin varil artış sağlayan Libya izledi. Libya'nın günlük petrol üretimi böylece 820 bin varile ulaştı.

Küresel petrol üretiminde en büyük düşüş Suudi Arabistan ve Venezuela'da gerçekleşti. Suudi Arabistan üretimini 2017'de günlük 501 bin varil azalttı.

Ekonomik ve siyasi anlamda zor günler geçiren Venezuela'da da geçen yıl günlük petrol üretimi 338 bin varil düşerek, 2 milyon 30 bin varile geriledi.

- Petrol üretiminde lider ülkeler

Geçen yıl en fazla petrol üretimi Rusya'da gerçekleşti. 2017'de Rusya'nın üretimi günlük 10 milyon 350 bin varil seviyesinde gerçekleşerek üretici ülkeler listesinin ilk sırasında yer aldı.

Rusya'yı geçen yıl günlük 9 milyon 960 bin varille Suudi Arabistan, günlük 9 bin 360 bin varille de ABD izledi.

- Küresel petrol talebi arttı

Küresel petrol talebi geçen yıl önceki yıla göre yüzde 1,7 artarak günlük 97 milyon 200 bin seviyesinde gerçekleşti. Talepte, Çin ve Hindistan yoğunluklu Asya Pasifik ülkeleri başı çekerken, bunu Avrupa Kıtası ve Kuzey Amerika ülkeleri izledi.

Geçen yıl, Afrika ve Ortadoğu'nun petrol talebi önceki yıla göre günlük 100 bin varil artarken, Latin Amerika'da düşüş yaşandı.

- OPEC'in petrol ihracatı azaldı

OPEC'in petrol ihracatı da 2017'de önceki yıla göre günlük 406 bin varil azalarak 24 milyon 860 bin varil düzeyine geriledi. Toplam ihracatın yüzde 62,6'sı Asya Pasifik ülkelerine yapıldı. Avrupa ülkeleri ise OPEC'ten petrol ithalatını günlük 4 milyon 400 bin varilden 4 milyon 460 bin varile çıkardı.

Dünya genelinde kanıtlanmış toplam petrol rezervi 2017'de 1 milyar 483 milyon seviyesinde gerçekleşti. Rezerv önceki yıl 1 milyar 489 milyon varil seviyesindeydi.

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