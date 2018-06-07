Küresel ham petrol üretimi 2017'de düştü

Küresel ham petrol üretimi 2017'de bir önceki yıla göre, yüzde 0,9 düşerek günlük 74 milyon 690 bin varil oldu.

OPEC 2018 Yıllık İstatistik Bülten'ine göre, kartel üyesi ülkelerin günlük petrol üretimi geçen yıl önceki yıla göre 926 bin varil düşüş gösterdi. OPEC üyesi olmayan ülkelerin petrol üretiminde ise yükseliş yaşandı.

Dünya genelinde en fazla petrol üretim artışı 2017'de önceki yıla göre günlük 498 bin artışla varille ABD'de gerçekleşirken, bunu önceki yıla göre 427 bin varil artış sağlayan Libya izledi. Libya'nın günlük petrol üretimi böylece 820 bin varile ulaştı.

Küresel petrol üretiminde en büyük düşüş Suudi Arabistan ve Venezuela'da gerçekleşti. Suudi Arabistan üretimini 2017'de günlük 501 bin varil azalttı.

Ekonomik ve siyasi anlamda zor günler geçiren Venezuela'da da geçen yıl günlük petrol üretimi 338 bin varil düşerek, 2 milyon 30 bin varile geriledi.

- Petrol üretiminde lider ülkeler

Geçen yıl en fazla petrol üretimi Rusya'da gerçekleşti. 2017'de Rusya'nın üretimi günlük 10 milyon 350 bin varil seviyesinde gerçekleşerek üretici ülkeler listesinin ilk sırasında yer aldı.