FİNANS

"Küresel ısınma 1.5 dereceye doğru yükselme yolunda"

FİNANS HABERLERİ  | 02.10.2018 16:35 | Son Güncelleme

Ülkeler ve endüstrinin "yalnızca konuşarak" ve "birbirini suçlayarak" çok fazla zaman kaybettiği uyarısı yapan uzmanlar, "küresel ısınmanın 1.5 dereceye doğru yükselme yolunda" olduğuna dikkat çektiler.

Sibel Deniz / İstanbul, 2 Ekim (DHA) - Ülkeler ve endüstrinin "yalnızca konuşarak" ve "birbirini suçlayarak" çok fazla zaman kaybettiği uyarısı yapan uzmanlar, "küresel ısınmanın 1.5 dereceye doğru yükselme yolunda" olduğuna dikkat çektiler.
Güney Kore'de bu hafta buluşacak olan 195 ülkeden temsilciler küresel iklim değişikliğini görüşecek. Ülke temsilcileri ve bilim insanları, küresel ısınmanın sanayi öncesi düzeyden, 1.5 derecenin üzerinde artmasının etkileri ve küresel ısınmayı bu düzeyde tutmada gerekli olan adımların atılması üzerine bir rapor hazırlayacak.
Independent'in haberine göre, ülkeler konu hakkında böylesine önemli bir raporu netleştirmek için görüşürken, uzmanlar "zaten küresel ısınmanın 1.5 dereceye yükselme yolunda olduğu" uyarıları yapıyor.
Ülkeler Arası İklim Değişikliği Paneli (IPCC), ülkelerin ısınmayı, sanayi öncesi düzeyin üzerinde 2.0 derecenin "oldukça altında" tutmak ve ısınmadaki artışı 1.5 derecede sabitlemek için çaba harcanması konusunda anlaşma sağlanmasının ardından bir rapor oluşturacak.
Daha kritik bir önlem hedefi, ısınmanın 1.5 derecenin üzerine çıkması, düşük rakımlı ada ülkeleri gibi bazı ülkelerin varlığını sürdürme şansını tehdit edebileceği gibi korkularla, 2015’te kabul edilen ve iklim değişikliği üzerine olan küresel Paris Anlaşmasında yer almıştı.
Artan ısınmayı yavaşlatmak için, dünya sera gazı salınımını sıfıra çekmek zorunda ve rapora göre, 1.5 derece hedefine ulaşmak için 2050’ye kadar karbon salınımı sıfıra düşürülmek zorunda.
BM Çevre Programı ile birlikte IPCC'ye sponsor olan Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), küresel ısınmanın şimdiden sanayi öncesi düzeyin üzerinde 1 dereceden daha yüksek düzeylere çıktığı konusunda uyardı.
WMO genel sekreter yardımcısı Elena Mananenkova, "Küresel anlamda ısınma 2017’de sanayi öncesi düzeyin üzerinde 1.1 dereceydi. Ne yazık ki biz 1.5 derece sınırına doğru ilerliyoruz ve sürekli ısınma trendi hiçbir azalma işareti göstermiyor. Son yirmi yıl, 1850’de kayıtlar başladığından beri en sıcak 18 yılı içeriyor. Uzun süreli iklim değişikliği göstergeleri acil iklim tedbirlerinin gerekliliğinin altını çiziyor" diye uyardı.
Yüzlerce uzmanın konu üzerinde yapılan tüm araştırmaları değerlendirerek oluşturduğu rapor şimdi de, bilim insanları ve ülke temsilcileri tarafından tartışılacak ve onaya tabi olarak, ülke temsilcileri için 8 Ekim Pazartesi günü yayınlanacak. IPCC Başkanı Hoesung Lee, "Hep birlikte, IPCC’nin bilimsel bütünlüğünü korurken, üç yıl önce ülkelerin çağrılarına cevap veren ülke temsilcileri için raporun güçlü, temiz ve açık özetini çıkaracağız" dedi.
Greenpeace Direktörü Jennifer Morgan, IPCC raporunun, orman yangınları, sıcak hava dalgaları ve tayfunlar gibi iklimsel etkilerin olduğu bir yılda çıktığını ve küresel toplum bu konuda hiçbir şey yapılmamasından "bıktığını" vurguladı ve ekledi:
"Bu IPCC raporu bizim için kader anı. İnsanlar zarar gördü ve bu konuda harekete geçilmesini bekliyor. Ülkeler ve endüstri yalnızca
konuşarak ve birbirini suçlayarak çok fazla zaman kaybetti. Şimdi bu konuda bir şeyler değiştirmek ve gerçek bir iklim liderliği içi adım atmak, karar verme yetkisine sahip olan kişilerin sorumluluğunda."

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