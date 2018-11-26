FİNANS

Küresel ısınmaya savaş açan Tesla soğukla baş edemedi

FİNANS HABERLERİ  | 26.11.2018 15:25 | Son Güncelleme

TESLA'nın soğuk hava sorunu için güncellediği yazılım, Model 3 araçlarında daha fazla soruna neden oldu.

Özge DÜZGÜN, (DHA)- TESLA'nın soğuk hava sorunu için güncellediği yazılım, Model 3 araçlarında daha fazla soruna neden oldu.
Tesla Motors’un kurucusu Elon Musk’ın küresel ısınmaya karşı verdiği yoğun savaş devam ederken, şirketin Model 3 araçlarının soğuk havalara karşı ne kadar kötü tasarlandığının tekrar tekrar ortaya çıkışı bu savaşla yoğun bir tezat oluşturuyor.
Kuzey Amerika’nın kuzey doğusunda soğuk hava koşulları yavaş yavaş etkisini gösterirken, şirketin 3. model araçlarında da ciddi sorunlar yaşanmaya başlandı. Sorunlar öyle boyutlardaki araç sahipleri araçlarına binemediklerinden, şarj portlarına erişemediklerinden yakınıyor. Bu kişiler arasında sıkı bir Tesla blogger’ı olan editör Frederic Lambert da var. Hatta Lambert yaşadığı sorunları esprili bir dille anlattığı bir de video hazırlamış. Lambert’ın 53 saniyelik videosunda soğuktan titreyen elleriyle aracının kapısını açamadığı görülüyor.
Gelen şikâyetleri araştıran şirket, bu sorunları çözmek için bir yazılım güncellemesi yayınladı. Araç sahiplerinin bildirdiği ana sorun, soğuk havadan dolayı kapı kollarının kullanımının aşırı zor hale gelmesi. Normalde araçların kapısı kolun bir tarafına bastırılarak açılıyor ancak soğuk havada donan kapı koluna bastırmak aracın arka penceresinin aşağı inmesine sebep oluyor. Donan kapı kolu yazılımsal bir sorun olmamasına rağmen araç penceresinin kendi başına açılması soğukla ilgili görünmüyor.
Tesla yayımladığı yazılım güncellenmesinde bu konuya ilişkin şöyle bir not düştü:
'Pencere konumları ve şarj girişinin kilitlenme davranışları, soğuk hava için optimize edildi.'
Kapıyı kapattıktan sonra aracın camının da tam olarak kapanmadığını öne süren Lambert”a göre bu durum otomobilin kabini ısıtmak için harcadığı enerji maliyeti açısından çok büyük bir dezavantaj yaratıyor. Güncellemeden sonra ise şarj girişi konusunda bir farklılık olmadığını belirten Lambert pencere sorununun da çizik yaratarak devam ettiğini kaydetti.

PARTNERHayalet uçak ilk kez görüntülendi!Hayalet uçak ilk kez görüntülendi!
Bursagaz'ın çalışmaları uluslararası kongrede anlatıldıBursagaz'ın çalışmaları uluslararası kongrede anlatıldı
Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nebati: Geleceğe ümitle bakıyoruzHazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nebati: Geleceğe ümitle bakıyoruz
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Olay! Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı boşanıyor!

Olay! Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı boşanıyor!

Son dakika! İstanbul Sancaktepe'de helikopter düştü! Şehit askerler var

Son dakika! İstanbul Sancaktepe'de helikopter düştü! Şehit askerler var

Milyonlarca kişiyi ilgilendiren düzenlemeler Meclis'te

Milyonlarca kişiyi ilgilendiren düzenlemeler Meclis'te

Morgan Stanley: EM'ler ayı piyasasından çıkabilir, dolar girebilir

Morgan Stanley: EM'ler ayı piyasasından çıkabilir, dolar girebilir

'Gayrimenkul Borsası'nın yurt dışında tanıtımı için çalışıyoruz'

'Gayrimenkul Borsası'nın yurt dışında tanıtımı için çalışıyoruz'

1 Aralık'ta başlıyor: Araç başı 50 lira

1 Aralık'ta başlıyor: Araç başı 50 lira

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sektörel güven Kasım’da hizmet ve perakendede arttı, inşaatta düştü

Sektörel güven Kasım’da hizmet ve perakendede arttı, inşaatta düştü

Efsane Cuma'dan 410 milyon liralık ciro

Efsane Cuma'dan 410 milyon liralık ciro

Bursagaz'ın çalışmaları uluslararası kongrede anlatıldı

Bursagaz'ın çalışmaları uluslararası kongrede anlatıldı

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nebati: Geleceğe ümitle bakıyoruz

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nebati: Geleceğe ümitle bakıyoruz

Doğu Karadeniz’in en büyük çelik gemisinin yapımına başlandı

Doğu Karadeniz’in en büyük çelik gemisinin yapımına başlandı

200 milyon dolarlık yatırım hedefi

200 milyon dolarlık yatırım hedefi

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.