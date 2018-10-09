FİNANS

“Küresel ısınmayı 1.5 derecede tutmak için acele etmeli”

FİNANS HABERLERİ  | 09.10.2018 17:24 | Son Güncelleme

Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli’nin (IPCC) hazırladığı ve 195 ülkenin onayıyla yayınlanan bilimsel rapor, küresel ısınmanın 1.5 derecede sınırlandırılması için çağrıda bulundu.

“Küresel ısınmayı 1.5 derecede tutmak için acele etmeli”

İstanbul, 9 Ekim (DHA) - Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli’nin (IPCC) hazırladığı ve 195 ülkenin onayıyla yayınlanan bilimsel rapor, küresel ısınmanın 1.5 derecede sınırlandırılması için çağrıda bulundu.
Dünya ülkelerinin küresel iklim değişikliğine karşı izleyecekleri yolda ve alacakları kararlarda yol gösterici bir rol oynaması beklenen IPCC “Küresel Isınmada 1.5°C Raporu”, olası iklimsel etkiler açısından 1.5derecelik bir ısınmanın 2 dereceye göre daha güvenli olacağını vurguladı. Rapora göre, küresel sıcaklıkların endüstriyel dönem öncesine göre 2 derece üzerine çıkması, yalnız doğal yaşam alanları ve türlerin kaybıyla sonuçlanmayacak, buzulların erimesi ve deniz seviyesinin yükselmesi sonucu sağlığı, refahı, güvenliği ve ekonomisiyle insan hayatını doğrudan etkileyecek yıkıcı sonuçlara da yol açacak.
Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF) İklim Değişikliği Başdanışmanı Dr. Stephen Cornelius, şu değerlendirmeyi yaptı:
“Rapor üzerinde hükümetler arasında zorlu tartışmalar yaşanmasını bekliyorduk ancak müzakerelerde bilimsel gerçeklerin resmi yetkililerce de teyit edilmesini olumlu karşılıyoruz. Ancak emisyonların azaltılması konusunda halen ülkelerin verdiği taahhüt, küresel ısınmadaki artışı 1.5 derece seviyesinde tutmak için yeterli değil.
“Giderek ısınan dünyada yarım derece bile hem insan hem doğa için çok önemli. İklim değişikliğiyle mücadelede en kararlı adımları atmak ve enerji, ulaşım, gıda gibi tüm sektörlerde düşük karbona geçişi hızlandırmaktan başka çaremiz yok. Karbon emisyonlarını çok hızlı bir şekilde düşürmediğimiz sürece, tropikal bölgelerdeki mercan resiflerinden kutuplardaki buzullara kadar bütün ekosistemler çok daha ciddi etkilerle karşı karşıya kalacak.”
IPCC raporunun hazırlanmasına, küresel ortalama sıcaklıktaki artışın endüstriyel dönem öncesi seviyelerin 2 derecenin çok daha altında bir seviyede sınırlandırılması ve 1.5 derece sınırının aşılmamasının kararlaştırıldığı 2015 yılında Paris'te yapılan BM toplantısını müteakiben hükümetler tarafından karar verilmişti.
Paris Anlaşması kapsamındaki mevcut taahhütlerin, küresel ısınmayı 2 derecede tutmak için yeterli olmadığını vurgulayan WWF Küresel İklim ve Enerji Programı Başkanı Manuel Pulgar-Vidal ise şöyle konuştu:
“Böyle bir raporun hazırlanmasını talep eden hükümetler artık ortaya çıkan gerçeği kabul etmeli ve iklim değişikliğinin olumsuz etkilerinden kaçınmak için bilime kulak vermeli. Isınmayı 1.5 derecede tutmak imkansız değil, hatta gerekli ve acil. Küresel düzeyde harekete geçmek için artık daha fazla beklemeye tahammülümüz yok. 'İmkansız' ile 'mümkün' arasındaki fark güçlü liderlikten geçer. İhtiyacımız olan tek şey, önümüzdeki zorluklara karşı harekete geçmemizi sağlayacak güçlü irade.”
WWF, küresel ısınmanın 1.5 derecenin altında tutulabilmesi için, yönetimleri 2020 yılına kadar ulusal iklim taahhütlerini yükseltmeye çağırıyor. Aralık ayında Polonya'nın Katowice kentinde düzenlenecek olan Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 24. Taraflar Toplantısı’nda (COP24) ülkeler, yenilenmiş taahhütlerini açıklamaya teşvik ediliyor. (Fotoğraflı)

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