FİNANS

Küresel LNG ticareti 500 milyar metreküpü geçecek

FİNANS HABERLERİ  | 28.06.2018 11:05 | Son Güncelleme

Uluslararası Enerji Ajansı raporuna göre LNG'de talep artışının üçte biri yine Çin'den gelecek - ABD gelecek iki yılda yeni LNG ihracat projelerini onaylarsa, bu alanda Katar'ı geçebilecek

MURAT TEMİZER - Küresel sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) ticaretinin, Asya piyasalarından gelecek kuvvetli taleple 2023'e kadar 500 milyar metreküpü geçeceği tahmin edildi.

AA muhabirinin, Uluslararası Enerji Ajansının (IEA) 5 yıllık piyasa analizini içeren "Gaz 2018 Raporu"ndan yaptığı derlemeye göre, küresel LNG piyasasında meydana gelecek talep artışının yaklaşık üçte biri yine Çin'den gelecek.

Orta vadede 100 milyar metreküpü aşacak LNG talep artışının yaklaşık yüzde 35'i Çin, yüzde 15'i ABD'den gelirken, talep artışlarının kalan kısmı diğer Asya ve Avrupa ülkelerinden kaynaklanacak.

Böylece, geçen yıl 390 milyar metreküpten fazla olan LNG ticareti, gelecek 5 yılda artmaya devam ederek 500 milyar metreküpü geçecek.
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- "Potansiyeli ABD'yi liderliğe bile taşıyabilir"

ABD'nin mevcut durumda orta vadede ikinci en büyük LNG ihracatçısı Avustralya'yı geçerek 101 milyar metreküp kapasiteyle en kötü olasılıkla Katar'ın ardından ikinci sıraya yerleşmesi bekleniyor.

Katar'ın halen 105 milyar metreküp ihracat kapasitesi olduğu hatırlatılan raporda, "Küresel LNG ticareti Asya piyasalarından gelecek kuvvetli taleple 2023'e kadar 500 milyar metreküpü geçecek. ABD gelecek iki yılda yeni LNG ihracat projelerini onaylarsa, Katar'ı geçerek lider bile olabilir. Bu da olasılıklar dahilinde bulunuyor. Katar'ın kapasite artış planlarının 2023'ten önce hayata geçmesi ise beklenmiyor." ifadeleri kullanıldı.

IEA raporuna göre, 2023 itibarıyla dünyadaki LNG ithalatının yüzde 60'ı ABD, Katar ve Avustralya tarafından karşılanacak.

Buna göre, 2023 itibarıyla ülke başına yaklaşık en az 100'er milyar metreküp LNG ihracatı gerçekleştirecek Katar, ABD ve Avustralya'yı 37 milyar metreküple Rusya'nın izlemesi bekleniyor. Geriye kalan miktarın ise Endonezya, Malezya, Nijerya, Cezayir gibi LNG ihracatçısı ülkeler tarafından karşılanması öngörülüyor.

- LNG projeleri

ABD'nin halen onaylanan ve inşası devam eden toplam 8,5 milyar metreküp kapasiteli 5 LNG terminali projesi bulunuyor. Ülkede, onaylanan ancak inşası başlamayan 7 milyar metreküp kapasiteli 4 projenin yanı sıra, toplam kapasitesinin 27 milyar metreküpü bulacak 16 proje de başvuru aşamasında bulunuyor.

Avustralya'da ise yaklaşık 75 milyar metreküp kapasiteli 8 LNG terminali aktif olarak kullanılırken, yaklaşık 22 milyar metreküp kapasiteli 2 projesinin daha bu yıl devreye alınması planlanıyor.

Raporda, Katar ve Rusya'nın planlanan LNG projelerinin detaylarına ise yer verilmedi.

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Anahtar Kelimeler:
doğalgaz enerji IEA LNG

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