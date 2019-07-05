FİNANS

Küresel merkez bankacılığında makas değişikliği yaşanacak

FİNANS HABERLERİ  | 05.07.2019 11:05 | Son Güncelleme

Avrupa Merkez Bankası Başkanlığına Christine Lagarde'ın aday gösterilmesiyle gelecek dönemde merkez bankalarının diğer kurumlarla eş güdüm ve iletişimi daha önemli hale getirmesi bekleniyor - Piri Reis Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erhan Aslanoğlu: - "Merkez bankacılığında maliye politikaları ve mikro düzeydeki yapısal reformların ön planda olacağı bir süreç yaşanacak. Özellikle maliye politikası ve diğer alanlarda merkez bankalarının ilgili başka kuruluşlarla aynı dili konuşması gerekiyor" - TEPAV G20 Çalışmaları Merkez Direktörü Doç. Dr. Sait Akman: - "Avro Bölgesi'nde bankacılık alanında düzenleyici kurumların oluşturulmasında siyaseten güçlü olan Lagarde, üye ülkeleri ikna etme konusunda etkili olabilir"

AYSU BİÇER- Avrupa Birliğine (AB) üye ülkelerin liderlerinin, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanlığına Christine Lagarde'ı aday göstermesiyle gelecek dönemde merkez bankalarının diğer kurumlarla eş güdüm ve iletişimi daha önemli hale getireceği tahmin ediliyor.

Lagarde'ın sonbahar başında Avro Bölgesi'nin en stratejik kurumlardan biri olan ECB'nin başına geçmesi beklenirken, bu durum yerli ve yabancı birçok ekonomist tarafından "riskli" ancak "anlaşılır" bir karar olarak değerlendiriliyor.

Lagarde'in olası ECB Başkanlığı, küresel finans krizi sonrası merkez bankalarının misyonlarının değişmeye başladığı bir dönemde denk gelmesi açısından önem taşırken, katı para politikalarını uygulamaktan çok ekonomiyle ilgili diğer tüm kurumlarla daha sağlıklı iletişime geçmek ve koordinasyonu sağlamak yeni dönemde merkez bankalarının odaklanacağı en kritik konu olacak.

- "Ekonomik parametreler siyasetten etkileniyor"

Piri Reis Üniversitesi Ekonomi ve Finans Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erhan Aslanoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, merkez bankalarının yönetiminin gerek teorik gerek pratik açıdan para politikası konusuna hakim kişilere bırakılması gerektiğini belirtti.

Bu anlamda, Lagarde'ın başkan adaylığının dünyadaki mevcut konjonktür değerlendiriliğinde anlaşılabilir bir durum olduğunu dile getiren Aslanoğlu, "Artık siyaset ve jeopolitik gelişmeler, ekonomik parametreleri önemli ölçüde etkiliyor." dedi.

Bugünkü koşullarda merkez bankalarının ülke ekonomilerinin sürdürülebilir büyümesine katkılarının sınırlı kaldığını anlatan Aslanoğlu, merkez bankacılığında maliye politikaları ve mikro düzeydeki yapısal reformların ön planda olacağı bir döneme girildiğini söyledi.

"Demografik trendler, gelir dağılımı, teknoloji gibi alanlarındaki gelişmelerin ülkelerin ekonomi politikalarını şekillendirdiği bir dünyanın içindeyiz." diyen Aslanoğlu, merkez bankalarının önümüzdeki dönemde de sıkı para politikaları uygulamaları gerektiğini ancak diğer kurumlarla da koordinasyonun dengeli bir şekilde sürdürülmesinin önemli olduğunu ifade etti.

Lagarde'ın başkan adayı olarak gösterilmesinde ekonomi dışı faktörlerin öne çıktığı bir dönemde başka kurumlarla doğru iletişim kurabilme anlayışının etkili olduğunu kaydeden Aslanoğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"Lagarde'ın adaylığı bir denge unsuru olarak düşünülmüş olmalı. Merkez bankacılığında maliye politikaları ve mikro düzeydeki yapısal reformların ön planda olacağı bir süreç yaşanacak. Özellikle maliye politikası ve diğer alanlarda merkez bankalarının ilgili başka kuruluşlarla aynı dili konuşması gerekiyor. Normalde merkez bankacıları konulara daha akademik ve teorik bakabiliyor."

- Lagarde'ın iletişim becerisi

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) G20 Çalışmaları Merkez Direktörü Doç. Dr. Sait Akman da Avrupa ekonomisinin içinde bulunduğu şartlar ve Lagarde'ın IMF'deki görevi boyunca sürdürdüğü yaklaşıma bakılmasının önemine dikkati çekti.

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in Lagarde'a olan desteğine işaret eden Akman, şunları söyledi:

"Merkel Almanya'daki muhafazakar yapının katı tutumuna rağmen Avrupa ekonomisini tekrar canlandırmaya ihtiyaç duymaya başladı. Bu kapsamda Merkel'in Lagarde'ın arkasında olduğu ve Lagarde'ın yine teknokratlardan oluşan bir ekiple ECB'de çalışacağı düşünüldüğünde, Mario Draghi'nin bıraktığı yerden devam edebilir. AB'de faizler zaten düşük ve bu yüzden radikal bir değişiklik yapmak istemeyecektir. Avro Bölgesi'nde bankacılık alanında düzenleyici kurumların oluşturulmasında siyaseten güçlü olan Lagarde, üye ülkeleri ikna etme konusunda etkili olabilir."

Akman, AB'de sorunlar yaşayan bankacılık sisteminin tekrar istikrara kavuşmasının ECB açısından önemini de dile getirdi.

- Christine Lagarde kimdir?

Forbes dergisi tarafından dünyanın en güçlü üçüncü kadını seçilen Fransız kökenli avukat ve iş kadını 63 yaşındaki Lagarde, Fransa'da Ticaret, Finans ve Maliye Bakanlığı yaptı.

IMF'nin ilk kadın başkanı olan Lagarde, seçilmesi durumunda ECB'nin de ilk kadın başkanı unvanını elde edecek.

Tüzel kişiliğe sahip bağımsız bir AB organı olan ECB'nin görevi, para birimi olarak avroyu kullanan AB üyesi ülkelerden oluşan Avro Bölgesi'nde fiyat istikrarını sağlamak olarak tanımlanıyor.

Frankfurt merkezli kurumun başkanının görev süresi 8 yıl olacak. ECB başkanının belirlenmesinde nitelikli çoğunluk gerekiyor.

ECB Başkanlığı görevini bugün itibariyle İtalyan Ekonomist Mario Draghi yürütüyor.

PARTNERAteşli güzelden olay paylaşım: Kim gol atarsa...Ateşli güzelden olay paylaşım: Kim gol atarsa...
Makine ihracatı yılın ilk yarısında 8.8 milyar dolara çıktıMakine ihracatı yılın ilk yarısında 8.8 milyar dolara çıktı
Bursa'da hibrit biber ve fasulye hasadı başladıBursa'da hibrit biber ve fasulye hasadı başladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Avrupa Merkez Bankası (ECB) Christine Lagarde Para Politakası

En Çok Okunan Haberler

İlker Başbuğ'dan çarpıcı açıklamalar

İlker Başbuğ'dan çarpıcı açıklamalar

Erdoğan'dan milletvekillerine yeni parti uyarısı

Erdoğan'dan milletvekillerine yeni parti uyarısı

Bakan duyurdu! 12 bin personel atanacak

Bakan duyurdu! 12 bin personel atanacak

Üniversiteyi bıraktı! 134 yıllık aile mesleğini devam ettirdi

Üniversiteyi bıraktı! 134 yıllık aile mesleğini devam ettirdi

İkinci el otomobil alacaklar dikkat!

İkinci el otomobil alacaklar dikkat!

Kıdem tazminatı tavan ücreti belli oldu

Kıdem tazminatı tavan ücreti belli oldu

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

İstanbul Finans Merkezi Eylem Planı Çalıştayı yapıldı

İstanbul Finans Merkezi Eylem Planı Çalıştayı yapıldı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Liseliler Rusya'dan 5 madalyayla döndü

Liseliler Rusya'dan 5 madalyayla döndü

Golf Bravo Altın Effie ödülünün sahibi oldu

Golf Bravo Altın Effie ödülünün sahibi oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
BİSAM: Haziran’da açlık sınırı 1,971, yoksulluk sınırı 6,818 lira

BİSAM: Haziran’da açlık sınırı 1,971, yoksulluk sınırı 6,818 lira

İZENERJİ'nin toplu iş sözleşmesi görüşmelerinden uzlaşma çıkmadı

İZENERJİ'nin toplu iş sözleşmesi görüşmelerinden uzlaşma çıkmadı

TEB konut kredisi faizini yüzde 1.55’e düşürdü

TEB konut kredisi faizini yüzde 1.55’e düşürdü

IBS: Mersin Limanı'nın sigorta bedeli 5.0 milyar lira

IBS: Mersin Limanı'nın sigorta bedeli 5.0 milyar lira

Makine ihracatı yılın ilk yarısında 8.8 milyar dolara çıktı

Makine ihracatı yılın ilk yarısında 8.8 milyar dolara çıktı

Bursa'da hibrit biber ve fasulye hasadı başladı

Bursa'da hibrit biber ve fasulye hasadı başladı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.