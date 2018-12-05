FİNANS

Küresel ölçekte bankalar istikrarını koruyacak

FİNANS HABERLERİ  | 05.12.2018 14:26 | Son Güncelleme

Moody's, güçlü küresel ekonomik büyümenin de etkisiyle bankaların 2019 yılında istikrarını korumasının beklendiğini bildirdi

LONDRA (AA) – Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, 2019 yılında küresel ölçekte bankaların kredibilitelerinin istikrarını korumaya devam etmesinin beklendiğini bildirdi.

Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada, “Hız kesmesine rağmen güçlü küresel büyüme 2019 yılında bankaların kredibilitelerini desteklemeye devam edecek.” ifadesine yer verildi.

Gelecek yıla ilişkin olarak jeopolitik ve yerel risklerin en büyük belirsizlik olduğuna vurgu yapılan açıklamada, ABD ve Çin arasındaki gerilimin ticaret anlaşmazlıklarının da ötesine geçtiği kaydedildi.

Açıklamada, “İngiltere’nin AB’den çıkışında (Brexit) anlaşma sağlanmaması halinde ülkedeki bankaların kredi temelleri zayıflayacak. Bu risk artış gösterdi. Bu arada yerel ve politik riskler, bankacılık sistemleri üzerinde negatif kredi sonuçlarıyla birlikte Arjantin, Brezilya, İtalya ve Türkiye’nin görünümleri üzerinde ağırlık göstermeye devam edecek.” ifadelerine yer verildi.

Ayrıca başta Avrupa bankaları olmak üzere birçok banka için karlılık seviyelerinin temel kredi zayıflığı olmayı sürdürmesinin beklendiği belirtildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Moody’s Direktör Yardımcısı Andrea Usai ise, “2019 yılında gelişmekte olan piyasalarda parasal politikanın sıkılaştırması, artan korumacılık ve Çin’de azalan talebin etkisiyle görünüm daha sisli olsa da, gelişen ülkelerde büyüme güçlü olacak. Genel destekleyici faaliyet ortamı bankaların son yıllardaki güçlü sermayelendirilmiş yapısını korumasına yardımcı olacak.” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
ingiltere Londra moody's

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