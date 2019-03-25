Küresel Para Haftası Borsa İstanbul’da açılış gongu ile başladı

İstanbul, 25 Mart (DHA) - Dünya çapında kutlanan Küresel Para Haftası Türkiye’de, “öğren, biriktir, kazan” temasıyla Borsa İstanbul’da açılış gongu ile başladı.

Çocuklar ve gençler için para farkındalığını artırma amaçlı uluslararası Child & Youth Finance International (CYFI) organizasyonu, her yıl Mart ayında dünyanın pek çok noktasında Küresel Para Haftası etkinlikleri düzenliyor. Küresel olarak 2012 yılından bu yana düzenlenen etkinliklerde 169 ülkeden 32 milyon çocuk ve gence eğitimler verildi. Bu yıl 25 Mart

