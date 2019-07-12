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Küresel petrol arzı haziranda arttı

FİNANS HABERLERİ  | 12.07.2019 11:34 | Son Güncelleme

Küresel petrol arzı haziranda bir önceki aya göre günlük 300 bin varil artışla 100 milyon 280 bin varile çıktı - Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün ham petrol üretimi haziranda günlük 90 bin varil azalışla 29 milyon 910 bin varil oldu

Küresel petrol arzı haziranda bir önceki aya göre günlük 300 bin varil artışla 100 milyon 280 bin varile yükseldi.

Uluslararası Enerji Ajansının aylık petrol piyasası raporuna göre, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) ham petrol üretimi haziranda günlük 90 bin varil azalışla 29 milyon 910 bin varil oldu.

Ham petrol dışındaki diğer konvansiyonel olmayan OPEC üretimi ise günlük 5 milyon 570 bin varil olarak kayıtlara geçti. Böylece OPEC'in toplam petrol üretimi günlük 35 milyon 480 bin varil olarak gerçekleşti.

Haziranda OPEC'te İran, Irak ve Angola'da üretim düştü. Nijerya ve Suudi Arabistan'da ise üretim haziranda bir önceki aya kıyasla arttı.

ABD'nin ambargo uyguladığı İran'da üretim günlük 120 bin varil düşüşle 2 milyon 280 bin varile gerilerken, Irak'ta üretim günlük 60 bin varil düşüşle 4 milyon 720 bin varil oldu. Grubun en büyük petrol üreticisi Suudi Arabistan'da üretim günlük 70 bin varil artışla 9 milyon 770 bin varile yükseldi. Nijerya'da üretim günlük 110 bin varil artışla üç yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Ülkede üretim 1 milyon 770 bin varil oldu.

OPEC dışı ülkelerin petrol üretimi ise Kazakistan, ABD ve Brezilya'da üretimin artmasıyla günlük 390 bin varil artarak 64 milyon 800 bin varil oldu.

Böylece, küresel petrol arzı haziranda bir önceki aya göre günlük 300 bin varil artarak 100 milyon 280 bin varile çıktı.

- 2020'de talep artacak

Rapora göre, küresel petrol talebinin 2020'de günlük ortalama 1 milyon 400 bin varil artışla 101 milyon 700 bin varile yükselmesi öngörülüyor.

Petrol talebinde 36 milyon 300 bin varille Asya Pasifik bölgesinin başı çekmesi, bu bölgeyi 32 milyon 300 bin varille Amerika kıtası ve 15 milyon 100 bin varille Avrupa kıtasının izlemesi bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
arz talep IEA petrol Uluslararası Enerji Ajansı

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