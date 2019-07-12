Küresel petrol arzı haziranda arttı

Küresel petrol arzı haziranda bir önceki aya göre günlük 300 bin varil artışla 100 milyon 280 bin varile yükseldi.

Uluslararası Enerji Ajansının aylık petrol piyasası raporuna göre, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) ham petrol üretimi haziranda günlük 90 bin varil azalışla 29 milyon 910 bin varil oldu.

Ham petrol dışındaki diğer konvansiyonel olmayan OPEC üretimi ise günlük 5 milyon 570 bin varil olarak kayıtlara geçti. Böylece OPEC'in toplam petrol üretimi günlük 35 milyon 480 bin varil olarak gerçekleşti.

Haziranda OPEC'te İran, Irak ve Angola'da üretim düştü. Nijerya ve Suudi Arabistan'da ise üretim haziranda bir önceki aya kıyasla arttı.

ABD'nin ambargo uyguladığı İran'da üretim günlük 120 bin varil düşüşle 2 milyon 280 bin varile gerilerken, Irak'ta üretim günlük 60 bin varil düşüşle 4 milyon 720 bin varil oldu. Grubun en büyük petrol üreticisi Suudi Arabistan'da üretim günlük 70 bin varil artışla 9 milyon 770 bin varile yükseldi. Nijerya'da üretim günlük 110 bin varil artışla üç yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Ülkede üretim 1 milyon 770 bin varil oldu.