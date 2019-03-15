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Küresel petrol arzı şubatta azaldı

FİNANS HABERLERİ  | 15.03.2019 12:02 | Son Güncelleme

Küresel petrol arzı şubatta bir önceki aya göre günlük 340 bin varil azalışla 99 milyon 750 bin varil oldu

Küresel petrol arzı şubatta bir önceki aya göre günlük 340 bin varil azalışla yaklaşık 99 milyon 750 bin varile geriledi.

Uluslararası Enerji Ajansının aylık petrol piyasası raporuna göre, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) ham petrol üretimi günlük 240 bin varil azalarak 30 milyon 680 bin varil oldu.

Ham petrol dışındaki diğer konvansiyonel olmayan OPEC üretimi ise günlük 5 milyon 570 bin varil oldu. Böylece OPEC'in toplam petrol üretimi günlük 36 milyon 250 bin varil olarak gerçekleşti.

Şubatta OPEC içinde günlük bazda en fazla üretim artışı İran'da oldu. İran'da günlük üretim 20 bin varil artışla 2 milyon 740 bin varile çıktı.

Rapora göre, geçen ay OPEC içinde en fazla üretim düşüşü Suudi Arabistan ve Venezuela'da yaşandı. Suudi Arabistan'ın günlük petrol üretimi 100 bin varil azalarak 10 milyon 140 bin varile, Venezuela'nın günlük üretimi de 100 bin varil azalışla 1 milyon 140 bin varile geriledi.

OPEC dışı ülkelerin petrol üretimi ise 100 bin varil azalarak, toplamda günlük 63 milyon 500 bin varil oldu.

Böylece, küresel petrol arzı şubatta bir önceki aya göre günlük 340 bin varil azalışla 99 milyon 750 bin varile geriledi.

- 2019'da talep artacak

Rapora göre, küresel petrol talebinin bu yıl günlük ortalama 1 milyon 400 bin varil artışla 100 milyon 600 bin varile yükseleceği öngörülüyor.

Bu yıl petrol talebinde 35 milyon 500 bin varille Asya Pasifik bölgesi başı çekerken, bu bölgeyi 32 milyon 300 bin varille Amerika kıtası ve 15 milyon 100 bin varille Avrupa kıtası izleyecek.

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