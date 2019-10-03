FİNANS

"Küresel petrol talebi artışı geriledi"

FİNANS HABERLERİ  | 03.10.2019 13:37 | Son Güncelleme

Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak: - "Küresel petrol talebi artışı bu yıl 2018’e kıyasla günlük 500 bin varil geriledi" - "Piyasada kriz durumu olursa, petrol üretimini artırıp veya düşürüp müdahale edebiliriz"

Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak, küresel ekonomideki yavaşlama nedeniyle petrol talebinin düştüğünü belirterek, "Küresel petrol talebi artışı bu yıl 2018’e kıyasla günlük 500 bin varil geriledi." dedi.

Novak, Rusya’nın başkenti Moskova'da Rusya Enerji Haftası kapsamında düzenlenen "İstikrarsız Bir Dünyada Enerji Bağlılığını Korumak" başlıklı oturumda petrol piyasalarındaki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı petrol üreticileri olarak piyasada bir kriz durumu görmediklerine işaret eden Novak, "Ancak piyasada kriz durumu olursa, petrol üretimini artırıp veya düşürüp müdahale edebiliriz. Son 3 yıldır böyle yapıyoruz ve bu piyasaların dengelenmesine yardımcı oluyor." diye konuştu.

Novak, küresel ekonomik büyümenin 2019’da yüzde 3 civarında olmasının beklendiğini dile getirerek, "Ticaret savaşları nedeniyle ABD, Avrupa Birliği ve Çin’de yaşanan ekonomik yavaşlama, petrol talebini de etkiliyor. Küresel petrol talebi artışı bu yıl 2018’e kıyasla günlük 500 bin varil geriledi." değerlendirmesinde bulundu.

Petrol fiyatlarını en çok ABD’nin petrol rezervlerine ilişkin istatistiklerin etkilendiğine işaret eden Novak, "Elbette ABD dünyanın petrol rezervinin sahibi değil ancak piyasa öncelikle bundan etkileniyor." ifadesini kullandı.

Novak, ayrıca fiyatların küresel petrol rezervleri ve özellikle Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü ülkelerindeki rezervlerden etkilendiğini söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
enerji OPEC petrol rusya

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