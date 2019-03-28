Küresel piyasalar ABD büyüme verilerine odaklandı

İSTANBUL (AA) - Küresel piyasalar dün negatif bir seyir izlemesinin ardından bugün ABD'de büyüme verisi ile ABD Merkez Bankası (Fed) üyelerinin açıklamalarına odaklandı.

ABD'de dün açıklanan dış ticaret açığının beklentilerin altında kalmasına karşın pay piyasalarında düşüşler görüldü. Dow Jones endeksi yüzde 0,13, S&P 500 endeksi yüzde 0,46 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,63 değer kaybetti. Analistler, ABD'de tahvil faizlerindeki gelişmelerin orta ve uzun vadede ekonomideki yavaşlamaya işaret etmesi ve ABD ile Çinli yetkililer arasında Çin'de devam eden ticaret müzakerelerinden yeni bir haber akışı olmamasının pay piyasalarını negatif etkilediğini kaydetti.

Bugün Fed üyelerinin konuşmaları ve açıklanacak 2018 yılı 4'üncü çeyrek büyüme verisinin yatırımcıların odağında yer aldığını ifade eden analistler, dolar endeksinin 96,5-97,0 bandında dengelendiğini söyledi.

Avrupa tarafında, Brexit kördüğümü hala çözülemezken İngiltere parlamentosundaki oylamalar takip ediliyor. Dün İngiliz Parlamentosu, Brexit sürecinin geleceğine ilişkin 8 senaryoyu oylarken, hiçbir seçenek arkasında çoğunluk desteği oluşmadı. Bu sonuç, parlamento karşısında Başbakan Theresa May'in elini güçlendirse de May, Avrupa Birliği ile varılan anlaşmanın parlamentodan geçmesi halinde istifa ederek AB ile müzakerelerin bundan sonraki bölümü için başbakanlık görevini bir başkasına bırakacağını söyledi. Brexit seçeneklerinin parlamentoda pazartesi günü de tartışılmaya devam etmesi bekleniyor.