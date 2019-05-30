Küresel piyasalar ABD büyüme verisine odaklandı

İSTANBUL (AA) - Küresel piyasalar, jeopolitik riskler ve ticaret savaşına bağlı ekonomik aktiviteye ilişkin endişelerle negatif seyrederken, bugün ABD'nin büyümesi başta olmak üzere hareketlenen veri gündemi takip edilecek.

İran lideri Ali Hamaney'in, ABD ile kesinlikle müzakere etmeyeceklerini ve ülkedeki tüm yetkililerin bu konuda hemfikir olduğunu açıklaması, jeopolitik risk fiyatlamasının devam etmesine neden oluyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus ise dünkü açıklamasında İran üzerindeki azami baskılarının İran rejimini reddetmek için tasarlandığını belirterek, rejim adına faaliyet gösteren grupların dayanağı olan para kaynaklarını kuruttuklarını söyledi. Türkiye'nin S-400 anlaşmasına da değinen Ortagus, "S-400 konusunda pozisyonumuzda bir değişiklik yok. Türkiye, S-400 alırsa çok gerçek ve ciddi sonuçlarla karşı karşıya kalacak." şeklinde konuştu.

Bu gelişmeler gündemi meşgul ederken Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump dün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Görüşmede ikili ve bölgesel meseleler ele alınmıştır. Cumhurbaşkanımız, ulusal güvenliğimizin gereği olarak Rusya Federasyonu'ndan tedarik edilmesi planlanan S-400 savunma sistemi konusunda ortak bir çalışma grubu kurulması teklifini yinelemişlerdir." ifadelerini kullandı.