FİNANS

Küresel piyasalar ABD büyüme verisine odaklandı

FİNANS HABERLERİ  | 30.05.2019 09:16 | Son Güncelleme

Küresel piyasalar ABD büyüme verisine odaklandı

İSTANBUL (AA) - Küresel piyasalar, jeopolitik riskler ve ticaret savaşına bağlı ekonomik aktiviteye ilişkin endişelerle negatif seyrederken, bugün ABD'nin büyümesi başta olmak üzere hareketlenen veri gündemi takip edilecek.

İran lideri Ali Hamaney'in, ABD ile kesinlikle müzakere etmeyeceklerini ve ülkedeki tüm yetkililerin bu konuda hemfikir olduğunu açıklaması, jeopolitik risk fiyatlamasının devam etmesine neden oluyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus ise dünkü açıklamasında İran üzerindeki azami baskılarının İran rejimini reddetmek için tasarlandığını belirterek, rejim adına faaliyet gösteren grupların dayanağı olan para kaynaklarını kuruttuklarını söyledi. Türkiye'nin S-400 anlaşmasına da değinen Ortagus, "S-400 konusunda pozisyonumuzda bir değişiklik yok. Türkiye, S-400 alırsa çok gerçek ve ciddi sonuçlarla karşı karşıya kalacak." şeklinde konuştu.

Bu gelişmeler gündemi meşgul ederken Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump dün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Görüşmede ikili ve bölgesel meseleler ele alınmıştır. Cumhurbaşkanımız, ulusal güvenliğimizin gereği olarak Rusya Federasyonu'ndan tedarik edilmesi planlanan S-400 savunma sistemi konusunda ortak bir çalışma grubu kurulması teklifini yinelemişlerdir." ifadelerini kullandı.

Jeopolitik riskler ve ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşı endişeleri ile gelişmiş ülke tahvillerine yatırımcı talebi devam ederken, buna bağlı olarak ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi, dün 2,21 ile yaklaşık 20 ayın en düşük seviyesini gördü. Dow Jones endeksi yüzde 0,87, S&P 500 endeksi yüzde 0,69 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,79 geriledi.

Avrupa borsalarında ise kayıplar daha sert oldu ve Almanya'da DAX endeksi yüzde 1,57, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,15 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,70 düşüş kaydetti.

ABD ve Avrupa borsalarındaki negatif seyir Asya piyasalarıyla bugüne de taşındı. Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,5 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,9 değer kaybetti.

Yurt içinde ise dünya borsalarından pozitif ayrışan Borsa İstanbul'da, yüzde 0,47 değer kazanan BIST 100 endeksi günü 87.186 puandan tamamladı. Dolar/TL, dün düşüş eğilimini sürdürerek 0,3 azalışla 6,0121'den kapanması sonrası bugün bankalararası piyasanın açılışında 6,0140 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, bu hafta içinde yapılan düzenlemelerin fonlara portföylerinin belli bir kısmını Borsa İstanbul'da değerlendirme zorunluluğu getirdiğini anımsatarak, bu gelişmenin pay piyasalarını desteklediğini ifade etti.

Bugün ABD'nin 1'inci çeyrek büyümesi başta olmak üzere yoğun veri akışının takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 87.500 ve 88.500'ün direnç, 84.900'ün destek olarak öne çıktığını dile getirdi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

14.30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri

15.30 ABD, 1. çeyrek Gayrisafi Yurt içi Hasıla ve kişisel tüketim harcamaları

15.30 ABD, haftalık işsizlik başvuruları

15.30 ABD, nisan ayı toptan eşya stokları ve bekleyen konut satışları

PARTNERÇözümü mısır unuymuş!Çözümü mısır unuymuş!
KAP - THY 2018 kârını dağıtmama kararı aldıKAP - THY 2018 kârını dağıtmama kararı aldı
Çinli havayollarının İstanbul Havalimanı'na büyük ilgisiÇinli havayollarının İstanbul Havalimanı'na büyük ilgisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bist piyasalar

En Çok Okunan Haberler

ABD'den yeni S-400 tehdidi!

ABD'den yeni S-400 tehdidi!

Asansörde kabus! Korkunç olay

Asansörde kabus! Korkunç olay

Rekor üstüne rekor kırdı! 3 milyon kişiye ulaştı

Rekor üstüne rekor kırdı! 3 milyon kişiye ulaştı

Bilirkişilere ödenecek ücretler belli oldu!

Bilirkişilere ödenecek ücretler belli oldu!

Emekli aylığınız kesilebilir

Emekli aylığınız kesilebilir

Araplar peşinde! Hasadı başladı

Araplar peşinde! Hasadı başladı

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

KAP-Kaynak Tekniği'nin Lincoln Electric'e satış sözleşmesi imzalandı

KAP-Kaynak Tekniği'nin Lincoln Electric'e satış sözleşmesi imzalandı

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Vatandaş tepkili! Ücretli mi olacak?

Vatandaş tepkili! Ücretli mi olacak?

TCDD'den ilaçlama uyarısı

TCDD'den ilaçlama uyarısı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
KAP - THY 2018 kârını dağıtmama kararı aldı

KAP - THY 2018 kârını dağıtmama kararı aldı

Çinli havayollarının İstanbul Havalimanı'na büyük ilgisi

Çinli havayollarının İstanbul Havalimanı'na büyük ilgisi

ABD'de OSB kurulması için yatırım çağrısı

ABD'de OSB kurulması için yatırım çağrısı

Yapı Kredi Murahhas Üyeliği'ne Marco Iannaccone atanacak

Yapı Kredi Murahhas Üyeliği'ne Marco Iannaccone atanacak

İş Bankası’ndan çocuklara 12 yılda 14 milyon kitap

İş Bankası’ndan çocuklara 12 yılda 14 milyon kitap

Anadolu Sigorta hasar tespitinde yapay zeka kullanacak

Anadolu Sigorta hasar tespitinde yapay zeka kullanacak

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.