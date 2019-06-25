Küresel piyasalar, ABD-İran gerilimi ile negatif seyrediyor

Trump, kararnameye ilişkin yaptığı açıklamada, İran'ın ABD'ye ait bir insansız hava aracını (İHA) düşürmesinin ardından söz konusu yaptırımların kaçınılmaz olduğunu belirterek, "İran'la ya da başka bir ülkeyle çatışmaya girmek istemiyoruz ama şunu söyleyebilirim ki İran'ın nükleer silah sahibi olmasına izin veremeyiz." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ve 8 üst düzey komutanı kapsayacak şekilde İran'a yönelik yeni yaptırımlar getiren başkanlık kararnamesini imzaladı. Böylece ABD'nin finansal yaptırım listesine eklenen Hamaney, Zarif ve İranlı komutanlar ABD finans sisteminden tamamen izole edildi.

İSTANBUL (AA) - Küresel piyasalarda ABD ile İran arasında artan gerilim sonrası negatif bir seyir izlenirken, bugün ABD'de açıklanacak veriler ile jeopolitik risk algısındaki yükselişin emtia fiyatlarına yansımaları takip edilecek.

Öte yandan Trump, sosyal medya yoluyla ABD Merkez Bankası'na (Fed) yönelik eleştirilerini sürdürerek, "ABD'nin faiz indirimine ve parasal gevşemeye ihtiyacı var. Fed ne yaptığını bilmemesine rağmen ABD tarihinin en iyi haziran aylarından birini gerçekleştirme yolundayız. Eğer Fed, doğru olanı yapsaydı bir de o zaman ne olabileceğini düşünün... Dow Jones binlerce puan daha yukarıda olur, büyüme yüzde 4, hatta yüzde 5'lerde olabilirdi..." ifadelerini kullandı.

Gelişmeler sonrası artan jeopolitik risk algısıyla Brent petrolün varil fiyatı dün 65,7 dolara kadar yükselmesinin ardından bugün 64,4 dolar civarında dengelendi. Yatırımcıların güvenli varlıklara yönelmesiyle dün yüzde 1,5 değer kazanan altının ons fiyatı ise bugün 1.438,80 dolarla Mayıs 2015'ten bu yana en yüksek seviyeyi gördü.

New York borsasında da özellikle enerji şirketleri hisselerine gelen satışların etkisiyle S&P 500 endeksi yüzde 0,17 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,32 değer kaybederken, Dow Jones endeksi yatay seyretti. Dolar endeksi dün analistlerin destek olarak nitelendirdiği 96 sınırının altına inerken, bugün de düşüşünü sürdürdü ve 95,8 seviyelerinde dengelendi. ABD 10 yıllık tahvil faizleri ise yeniden yüzde 2 sınırının altına indi.