Küresel piyasalar ABD seçimlerinin ardından pozitif seyrediyor

İSTANBUL (AA) - ABD'de gerçekleştirilen ara seçimlere ilişkin resmi sonuçlar henüz açıklanmasa da ilk projeksiyonların, piyasa beklentileri doğrultusunda bir sonuç çıkacağına işaret etmesi sonrası piyasalarda pozitif bir seyir izleniyor.

ABD halkı, Kongre seçimleri için dün sandık başına gitti ve ABD Kongresi'nin alt kanadı olan Temsilciler Meclisi'nin tamamı ile Senato'daki 35 sandalye için oy kullandı. Sandık çıkışı projeksiyonlarında beklendiği gibi Demokrat Parti'nin Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu elde ettiği, Senato'da ise Cumhuriyetçi Parti'nin mevcut çoğunluğu koruduğu tahmin ediliyor.

Seçime ilişkin ilk sonuçların bugün öğle saatlerinde alınması beklenirken, Asya piyasaları artan risk iştahı ile pozitif seyrediyor. Dolar ise diğer para birimleri karşısında değer kaybediyor. ABD'de endeks vadeli işlem kontratları da önceki kapanışa göre ortalama yüzde 0,2 artışla işlem görüyor.

Dün New York borsasında yükseliş eğilimi öne çıkarken, 96,3'ten kapanan dolar endeksi, bugün Asya piyasalarında 95,9'a geriledi. Dow Jones endeksi yüzde 0,68, S&P 500 endeksi yüzde 0,63 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,64 değer kazandı.