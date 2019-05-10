Küresel piyasalar ABD ve Çin'den gelen haber akışına odaklandı

İSTANBUL (AA) - Küresel piyasalar, Washington'da devam eden ticaret müzakerelerine bağlı olarak ABD ve Çin'den gelen haber akışını takip ediyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Çin ile yürütülen ticaret müzakereleri devam ederken gümrük tarifelerini artırma adımı bugün itibarıyla yürürlüğe girse de Çin tarafından gelen sakin açıklamalar ve Washington'da devam eden müzakereler piyasaların karışık bir seyir izlemesine neden oluyor.

ABD yetkilileri ile Çin Ticaret Bakanlığı heyetinin dün başlayan görüşmelerinin bugün de devam etmesi beklenirken, ABD ile İran arasındaki gerilim de gündemi meşgul ediyor. İran'ın son dönemdeki adımlarını "tehditkar" şeklinde nitelendiren ABD Başkanı Trump, bir yandan üstü kapalı olarak Tahran'ı tehdit ederken, diğer yandan yeni bir nükleer anlaşma için İranlı liderlerle konuşmaya açık olduğunu söyledi.

Bu gelişmelerle ABD borsaları dün negatif bir seyir izledi. Dow Jones endeksi yüzde 0,54, S&P 500 endeksi yüzde 0,30 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,41 değer kaybederken, pay piyasaları düşüşünü üst üste 4'üncü işlem gününe taşıdı.