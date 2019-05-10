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Küresel piyasalar ABD ve Çin'den gelen haber akışına odaklandı

FİNANS HABERLERİ  | 10.05.2019 09:21 | Son Güncelleme

Küresel piyasalar ABD ve Çin'den gelen haber akışına odaklandı

İSTANBUL (AA) - Küresel piyasalar, Washington'da devam eden ticaret müzakerelerine bağlı olarak ABD ve Çin'den gelen haber akışını takip ediyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Çin ile yürütülen ticaret müzakereleri devam ederken gümrük tarifelerini artırma adımı bugün itibarıyla yürürlüğe girse de Çin tarafından gelen sakin açıklamalar ve Washington'da devam eden müzakereler piyasaların karışık bir seyir izlemesine neden oluyor.

ABD yetkilileri ile Çin Ticaret Bakanlığı heyetinin dün başlayan görüşmelerinin bugün de devam etmesi beklenirken, ABD ile İran arasındaki gerilim de gündemi meşgul ediyor. İran'ın son dönemdeki adımlarını "tehditkar" şeklinde nitelendiren ABD Başkanı Trump, bir yandan üstü kapalı olarak Tahran'ı tehdit ederken, diğer yandan yeni bir nükleer anlaşma için İranlı liderlerle konuşmaya açık olduğunu söyledi.

Bu gelişmelerle ABD borsaları dün negatif bir seyir izledi. Dow Jones endeksi yüzde 0,54, S&P 500 endeksi yüzde 0,30 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,41 değer kaybederken, pay piyasaları düşüşünü üst üste 4'üncü işlem gününe taşıdı.

Avrupa tarafında, dün özellikle Çin'de yatırımı olan otomotiv şirketlerinin hisselerindeki sert düşüşler dikkati çekti. Dün Almanya'da DAX endeksi yüzde 1,69, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,87 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,93 değer kaybederken, avro/dolar paritesi 1,12'nin üzerine yükseldi.

ABD ile Çin arasındaki ticaret müzakerelerine ilişkin belirsizlikler ve açıklanan makroekonomik verilerden gelen karışık sinyallerle bugün Asya piyasalarında dalgalı bir seyir izleniyor. Japonya'da açıklanan hane halkı harcamaları beklentilerin üzerinde artarken, reel nakit kazançlar tahminlerin belirgin bir şekilde altında kaldı. Çin'de cari fazla ise 58,6 milyar dolara yükseldi. Bu gelişmelerle kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,5 değer kaybederken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 2 yükseldi.

Dün uluslararası piyasada hızlı yükselen Türkiye'nin Risk Primi (CDS), döviz kurlarında artış, pay piyasalarında düşüşü beraberinde getirdi. Mart ayında 300 seviyelerinde seyreden Türkiye'nin 5 yıllık CDS'i 490'ın üzerine çıkarken, azalan risk iştahı ile BIST 100 endeksi yüzde 1,76 azalışla 88.686 puana geriledi, dolar/TL 6,2461'e kadar yükseldi.

Bu gelişmelerin ardından dün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) repo ihalelerine bir süre için ara verdiğini açıklayarak sıkılaşmaya gitmesi ve zorunlu karşılıklarda yaptığı düzenleme ile piyasaya 2,8 milyar dolar likidite vermesi, döviz kurlarının yükselişini durdurdu. TCMB bu adımlarla Türk lirasının maliyetini yükseltirken, aynı zamanda piyasadan 7,2 milyar lira tutarında likidite çekilmesini sağladı.

Dolar/TL, dün 6,2461 seviyesinden başlayan düşüşünü bugün Asya piyasalarında da devam ettirerek 6,0540'a kadar geriledikten sonra yurt içinde bankalararası piyasanın açılışında 6,13'ten işlem görüyor.

Analistler, TCMB'nin adımları ile döviz kurlarının ateşinin düştüğünü, ancak uluslararası piyasada yüksek seyreden Türkiye CDS'lerinin, TL üzerindeki baskısının halen devam ettiğini söyledi.

Bugün ABD ve Çinli yetkililer arasında devam etmesi beklenen görüşmelerden gelecek haber akışı ile yoğun veri akışının takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 6,23 seviyesinin önemli direnç, BIST 100 endeksinde 87.500'ün güçlü destek konumunda olduğunu dile getirdi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

11.30 İngiltere, mart ayı sanayi üretimi ve dış ticaret dengesi

11.30 İngiltere, 1. çeyrek Gayrisafi Yurt içi Hasıla

15.30 ABD, nisan ayı Tüketici Fiyat Endeksi

15.30 ABD, nisan ayı reel ortalama saatlik kazançlar

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