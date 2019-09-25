Küresel piyasalar ABD'deki siyasi belirsizliklerle negatif seyrediyor

İSTANBUL (AA) - Küresel piyasalar, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin, Başkan Donald Trump'ın azledilmesi için resmi girişimde bulunmasının ardından negatif seyrediyor.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Başkan Donald Trump'ın görevinden azledilmesi için resmi girişimde bulunduklarını açıkladı. Trump'ın Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile temmuzda yaptığı ve Demokrat Joe Biden'ın soruşturulmasını istediğini itiraf ettiğini belirten Pelosi, "Trump'ın eylemleri ulusal güvenliğimizi baltalıyor." dedi.

Trump ise girişimin ardından sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kurul Görüşmeleri'nin başladığını hatırlatarak, "Bugün BM'de önemli bir gün, çok iş ve başarı var ve Demokratlar kasten daha çok son dakika vererek, bunu batırmak ve alçaltmak istiyorlar. Cadı avı çöplüğü. Ülkemiz için ne kötü." mesajını paylaştı.

Bu gelişmelerle yatırımcıların risk iştahının azaldığı ve güvenli liman olarak kabul edilen varlıklara talebin arttığı görüldü. Altın fiyatları yükselirken, gelişmiş ülke tahvil faizleri geriledi, pay piyasaları ise satıcılı bir seyir izliyor.