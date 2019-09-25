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Küresel piyasalar ABD'deki siyasi belirsizliklerle negatif seyrediyor

FİNANS HABERLERİ  | 25.09.2019 09:13 | Son Güncelleme

Küresel piyasalar ABD'deki siyasi belirsizliklerle negatif seyrediyor

İSTANBUL (AA) - Küresel piyasalar, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin, Başkan Donald Trump'ın azledilmesi için resmi girişimde bulunmasının ardından negatif seyrediyor.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Başkan Donald Trump'ın görevinden azledilmesi için resmi girişimde bulunduklarını açıkladı. Trump'ın Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile temmuzda yaptığı ve Demokrat Joe Biden'ın soruşturulmasını istediğini itiraf ettiğini belirten Pelosi, "Trump'ın eylemleri ulusal güvenliğimizi baltalıyor." dedi.

Trump ise girişimin ardından sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kurul Görüşmeleri'nin başladığını hatırlatarak, "Bugün BM'de önemli bir gün, çok iş ve başarı var ve Demokratlar kasten daha çok son dakika vererek, bunu batırmak ve alçaltmak istiyorlar. Cadı avı çöplüğü. Ülkemiz için ne kötü." mesajını paylaştı.

Bu gelişmelerle yatırımcıların risk iştahının azaldığı ve güvenli liman olarak kabul edilen varlıklara talebin arttığı görüldü. Altın fiyatları yükselirken, gelişmiş ülke tahvil faizleri geriledi, pay piyasaları ise satıcılı bir seyir izliyor.

Dün ABD'de Dow Jones endeksi yüzde 0,53, S&P 500 endeksi yüzde 0,84 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,46 değer kaybetti. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizleri ise yüzde 1,7230'dan yüzde 1,63'e geriledi.

Avrupa tarafında, dün Almanya'da açıklanan Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo) iş dünyası güven endeksi sınırlı da olsa yükselirken, Ifo beklentiler endeksi ise düşüş eğilimini sürdürdü. Açıklanan veriler ve İngiltere'de artan belirsizliklerin ardından Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,29, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,47 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,04 değer kaybetti.

Dün İngiltere'de Anayasa Mahkemesi, Başbakan Boris Johnson'ın parlamentoyu tatil etme kararının hukuka aykırı olduğuna hükmetti. Johnson hükümet programını hazırlayabilmek için parlamentoyu tatil etme talebini Kraliçe II. Elizabeth’e sunmuş ve Kraliçe’nin onanıyla parlamento 9 Eylül-14 Ekim için tatil edilmişti. Johnsn'ın bu adımını Brexit sürecinde parlamentoyu devre dışı bırakmaya yönelik bir "anayasal darbe" diye nitelendiren muhalefet partileri, konuyu yargıya taşımıştı.

ABD ve İngiltere’de gündemin odağına yerleşen siyasi belirsizlik nedeniyle piyasalarda oluşan negatif seyir, Asya borsaları ile bugüne de taşındı. Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,4, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,6 değer kaybetti.

Yurt içinde, ABD ile diplomatik ve ticari ilişkiler konusundaki iyimserlik, Türk lirası varlıkların pozitif ayrışmasını sağladı. BIST 100 endeksi, dün 1,83 değer kazanarak 101.847 puana çıkarken, yüzde 0,4 azalışla 5,6970'ten kapanan dolar/TL, bugün bankalararası piyasanın açılışında 5,7050 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, ABD ve İngiltere'deki siyasi gelişmelerin yatırımcıların odağında bulunduğu belirterek, bugün ABD Merkez Bankası üyelerinin konuşmalarının da takip edileceğini söyledi.

Veri gündeminin görece zayıf olduğuna değinen analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 102.500 ve 103.400 seviyelerinin direnç, 100.000 puanın destek konumunda olduğunu ifade etti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

14.00 ABD, eylül ayı Mortgage kredileri

17.00 ABD, ağustos ayı yeni konut satışları

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