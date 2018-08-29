FİNANS

Küresel piyasalar ABD'nin büyüme verilerine odaklandı

FİNANS HABERLERİ  | 29.08.2018 09:12 | Son Güncelleme

Küresel piyasalar ABD'nin büyüme verilerine odaklandı

İSTANBUL (AA) - Küresel piyasalar bugün ABD'de açıklanacak 2'nci çeyrek büyüme verisine odaklanırken, yurt içinde ekonomik güven endeksi ve dış ticaret verileri takip edilecek.

ABD'de dün açıklanan dış ticaret açığının 72,2 milyar dolarla beklentileri aşmasının ardından pay piyasalarında yatay bir seyir izlenirken, dolar endeksi 94,4 ile yaklaşık bir ayın en düşük seviyesini gördü. Dow Jones endeksi yüzde 0,06, S&P 500 endeksi yüzde 0,03 ve Nasdaq endeksi de yüzde 0,15 değer kazandı. Analistler, bugün yılın 2'nci çeyreğine ilişkin büyüme verilerinin takip edileceğini belirterek, dün pay piyasalarında etkisini artıran kar satışlarının devam etmeyeceğini, endekslerin yönü üzerinde etkili olacağını ifade etti.

Avrupa tarafında Brexit endişeleri piyasaların gündemini meşgul etmeye devam ediyor. İngiltere'nin Brexit Bakanı Dominic Raab'ın Brüksel'de yapacağı görüşmelerin takip edileceğini dile getiren analistler, dün açıklanan Sentix Avro Bölgesi Dağılma Endeksi'nin, İtalya, Yunanistan ve Brexit’e ilişkin endişeler nedeniyle 9,86 puana çıktığına dikkati çekti. Dün avro/dolar paritesi 1,1733 ile 31 Temmuz'dan bu yana en yüksek seviyesini görmesinin ardından 1,1680 seviyesinde dengelendi. Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,09 değer kaybederken, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,11 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi de yüzde 0,52 yükseliş kaydetti.

Bugün Japonya'da açıklanan tüketici güven endeksinin 43,3'e gerilemesine karşın Nikkei 225 endeksi yüzde 0,2 değer kazandı, Çin'de Şanghay bileşik endeksi ise yüzde 0,3 geriledi.

Yurt içinde, Borsa İstanbul'daki alış ağırlıklı seyir dün de devam ederken, dolar/TL günü yüzde 2,34 artışla 6,2656'dan tamamladı. BIST 100 endeksi dün yüzde 2,83 değer kazancıyla 93.867 puandan kapanış yaparken, son 4 işlem günündeki yükselişi yüzde 8'ye yaklaştı. Dünkü yükseliş eğilimini bugüne de taşıyan dolar/TL bankalararası piyasanın açılışında 6,2950 seviyesinde dengelendi.

Analistler, yurt içinde dış ticaret dengesi ve ekonomik güven endeksinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinin yeni hedefinin 95.500 direnci olacağını, düşüşlerde ise 92.000 puanın destek konumuna gelebileceğini söyledi.

Piyasaların bugün takip edeceği veriler şöyle:

10.00 Türkiye, ağustos ayı ekonomik güven endeksi

10.00 Türkiye, temmuz ayı dış ticaret dengesi

15.30 ABD, 2. çeyrek Gayrisafi Yurt içi Hasıla

15.30 ABD, 2. çeyrek çekirdek PCE

17.00 ABD, temmuz ayı bekleyen konut satışları

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bist piyasalar

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