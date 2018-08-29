Küresel piyasalar ABD'nin büyüme verilerine odaklandı

İSTANBUL (AA) - Küresel piyasalar bugün ABD'de açıklanacak 2'nci çeyrek büyüme verisine odaklanırken, yurt içinde ekonomik güven endeksi ve dış ticaret verileri takip edilecek.

ABD'de dün açıklanan dış ticaret açığının 72,2 milyar dolarla beklentileri aşmasının ardından pay piyasalarında yatay bir seyir izlenirken, dolar endeksi 94,4 ile yaklaşık bir ayın en düşük seviyesini gördü. Dow Jones endeksi yüzde 0,06, S&P 500 endeksi yüzde 0,03 ve Nasdaq endeksi de yüzde 0,15 değer kazandı. Analistler, bugün yılın 2'nci çeyreğine ilişkin büyüme verilerinin takip edileceğini belirterek, dün pay piyasalarında etkisini artıran kar satışlarının devam etmeyeceğini, endekslerin yönü üzerinde etkili olacağını ifade etti.

Avrupa tarafında Brexit endişeleri piyasaların gündemini meşgul etmeye devam ediyor. İngiltere'nin Brexit Bakanı Dominic Raab'ın Brüksel'de yapacağı görüşmelerin takip edileceğini dile getiren analistler, dün açıklanan Sentix Avro Bölgesi Dağılma Endeksi'nin, İtalya, Yunanistan ve Brexit’e ilişkin endişeler nedeniyle 9,86 puana çıktığına dikkati çekti. Dün avro/dolar paritesi 1,1733 ile 31 Temmuz'dan bu yana en yüksek seviyesini görmesinin ardından 1,1680 seviyesinde dengelendi. Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,09 değer kaybederken, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,11 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi de yüzde 0,52 yükseliş kaydetti.